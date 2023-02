FCH: ¡pocos sesos!

Índice político

Francisco Rodríguez

Los historiadores van a tener un gran problema en el futuro ya no tan lejano…

…dilucidar quién ha sido el Presidente de México que más ha robado a los mexicanos…

…y, sobre todo, cuál de ellos ha sido el más tonto.

Hace casi un siglo el título se lo llevaba “de calle” Pascual Ortiz Rubio, a quien motejaban como El Nopalito “por verde y baboso”.

Luego hubo una larga época de vivillos muy rateros, al estilo de Miguel Alemán -excepción hecha de don Adolfo Ruiz Cortines, quien, en cambio, “pecaba” de honestidad-, Carlos Salinas de Gortari, Vicente y Marta Sahagún…

¿Quién de entre todos ellos robó más?

He ahí la tarea para los historiadores.

Porque de que robaron, ¡robaron!

Sí, pero entonces ¿quién ha sido el más tonto?

De Luis Echeverría Álvarez, en su momento, se hicieron muchos chistes al respecto, casi todos ideados en Monterrey.

Como aquel de que había mandado talar algunos árboles de Chapultepec para encontrar la raíz cuadrada.

Y otros muchos más tan ñoños como el antes transcrito.

Desde entonces se han reciclado las mismas bromas casi textuales para todos y cada uno de quienes antes moraban en Los Pinos y de quien hoy ocupa, con todo y tropas, Palacio Nacional.

Habla el junior de Calderón

O tempora o mores, otros tiempos, otras costumbres…

… aquellas eran pendejadas “veniales” comparadas con las que el país comenzó a sufrir en el 2006 cuando “haiga sido como haiga sido” Felipe Calderón asumió espuriamente la Presidencia de la República.

Y por temor a una reacción violenta de los millones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador casi inmediatamente sacó a las tropas de sus cuarteles y declaró la “guerra” a los narcotraficantes, como pretexto para evitar alguna asonada de los pacíficos seguidores de AMLO.

Sacó a las tropas a las calles, ¡a lo tonto!

Y quienes lo empujaron a hacerlo encontraron en esa “guerra” una magnífica oportunidad para establecer compromisos económicos con los principales magnates del negocio.

Genaro García Luna, recién juzgado en una corte de Estados Unidos, es sólo una de las muchas piezas del engranaje del sistema que se enriquecieron al establecer tratos con todos aquellos que actúan o han actuado al margen de la ley.

Anote usted, entre otros, a generales y almirantes, a presidentes municipales, diputados, senadores y, claro, Presidentes de la República.

¿Que a Felipe Calderón no le tocó?

¿Que ni siquiera se dio cuenta?

Es posible.

Su propio hijo, Luis Felipe Calderón Zavala, recién ha twitteado, en otros términos, que el espurio ex presidente le echó muchos huevos en su guerra contra los malos de Malolandia, y que él mismo sufrió las consecuencias de ello.

Imagino que por la seguridad extrema que los pagaimpuestos le brindábamos.

Muchos huevos, pocos sesos.

Y usted qué cree, si Calderón no se dio cuenta de lo que hacía García Luna, su mano derecha, es hasta ahora el más tonto de los ex Presidentes de México?

¿O está entre los más rateros por su negada complicidad con su secretario de Seguridad Pública?

¿Ratero o tonto?

¿O las dos?

Indicios

Vale recordar que a mediados de 2019, Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del ex mandatario mexicano Felipe Calderón, y de la frustrada ex candidata a la Presidencia, Margarita Zavala, apareció con armas de alto poder en un video subido a Instagram, sin embargo, él mismo aclaró que cuenta con los permisos respectivos. En redes sociales circula un video donde se observa al hijo de la (mal) llamada ex pareja presidencial en un campo de entrenamiento disparando en repetidas ocasiones hacia un objetivo. Ante la polémica que surgió a raíz del uso de armas de alto poder, Luis Felipe subió a sus historias de Instagram, los permisos correspondientes para el uso de las armas, con un par de mensajes adjuntos: “Ya hasta parece rutina andar explicando. Publico los permisos respectivos de cada una de las armas utilizadas y disparadas en el campo de tiro Los Encinos, Mor. y las disposiciones generales del mismo permiso…” y “Por su atención, ¡GRACIAS! A ver si tienen la decencia de rectificar los chismes que propagan. Además cabe destacar que las normas aplicables a particulares y a campos de tiro son MUY diferentes”. A pesar de que se difundió que el joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, en el video sólo se observa disparando y con algunas latas de refresco y bolsas de comida chatarra a su lado.

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez