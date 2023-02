Miles de opositores realizan la mayor concentración desde que asumió AMLO

Rechazo a “plan B” de reforma electoral

La masiva protesta en Zócalo de la CDMX apuntó a ministros de la SCJN, de quienes depende el futuro del INE

En varios estados y en el extranjero, centenares de mexicanos se manifestaron en defensa de la democracia

Con gritos de apoyo de “sí se pudo, sí se pudo”, la periodista Beatriz Pagés Rebollar calificó como un triunfo la manifestación

Miles de mexicanos se concentraron este domingo en el Zócalo de la capital del país, y calles aledañas, en las principales ciudades de más de 20 estados y afuera de varias representaciones del gobierno mexicano en el extranjero para manifestarse en contra del recién aprobado “plan B” de reforma electoral en el Senado, que acota las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las imágenes de personas vestidas de rosa inundaron las redes sociales, en la concentración más numerosa de la oposición desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018.

Ahora la protesta apuntó a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de quienes depende el futuro del INE.

La periodista Beatriz Pagés Rebollar, una de las oradoras en la concentración “Mi voto no se toca”, acusó que el presidente López Obrador de “usó” al INE para llegar al poder, pero hoy quiere destruirlo con su “plan B” electoral.

“Utilizaron al INE y a la democracia para llegar al poder y hoy quieren matarlos para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir, quieren mutilar al INE”, señaló.

“A la intolerancia le estorba a una institución aún fuerte y capaz. Ante el fracaso y la falta de resultados ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro electoral para torcer la decisión ciudadana en 2024. El ‘plan B’ de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado”, dijo.

Con gritos de apoyo de “Sí se pudo, sí se pudo”, la también ex diputada Pagés calificó como un triunfo la concentración de miles de mexicanos, quienes —dijo— están listos para defender la Constitución.

“Estamos aquí para defender la democracia, para insistir una y mil veces más: ‘El INE no se toca’, nuestro voto no se roba, estamos listos para impedir un golpe a nuestra Constitución y a nuestras libertades”, afirmó.

Reconoció que la defensa del órgano electoral será una larga batalla, pero los ciudadanos están listos para darla.

“En este Zócalo está la esperanza. Estamos listos para tomarnos de sus alas, para dar una larga, larga batalla a favor de la democracia y para volver a construir una gran nación. Somos uno, México es uno”, arengó.

Dijo que a pesar de que hay quienes no querían que se manifestaran, lo lograron y rechazó que México sea el país de un sólo hombre.

“México es de todos o no es de nadie. Callar nos haría cómplices de un crimen de Estado contra de la democracia, de una reforma electoral maquinada para desmembrar al INE. Queremos tener la certeza de que nuestro voto será respetado o preferimos el veneno de la duda de la trampa y de la violencia política si permitimos que nos roben el voto, después vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades”, afirmó.

Ex ministro Cossío responde a críticas de AMLO

El otro orador fue el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien dijo: “Quienes estamos aquí no sólo hemos querido llenar el Zócalo. Venimos a ocupar, respetuosa y temporalmente, la Plaza de la Constitución. (En la Constitución) están los frenos y contrapesos para quienes ocupan temporalmente el gobierno”.

“No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales”, dijo Cossío, quien respondió a las críticas de López Obrador contra los ciudadanos y las organizaciones que han promovido las demandas de inconstitucionalidad de las reformas promovidas desde Palacio Nacional y que tienen como propósito anular al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Cossío aclaró que en esas demandas “no hay nada de extraordinario, no hay una conspiración, es derecho de los ciudadanos contenidos en la Constitución”.

La protesta se celebró frente a las sedes de los Poder Judicial y Ejecutivo, pero la atención pocas veces se dirigió hacia el Presidente de la República, que se encontraba de gira por el sureste del país supervisando obras del Tren Maya, según se informó. Los lemas se concentraron en el organismo electoral: “El INE no se toca”, “Nuestro voto no se roba”, “Estoy aquí por el INE”.

El “plan B” de la reforma electoral se aprobó definitivamente el pasado miércoles en el Senado y sólo está pendiente de su promulgación. Los cambios en las leyes secundarias acotan el papel del INE comenzando por un recorte de 300 juntas distritales en los 32 estados del país. Morena, el partido en el Gobierno, argumenta que los cambios a las leyes conseguirán un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos.

Los opositores apuntan a que esto ocurrirá con el adelgazamiento de la institución que organiza las elecciones, lo que abre la puerta a procesos electorales menos confiables y pone en riesgo la democracia. La reforma también relaja las reglas para el uso de la propaganda política entre funcionarios públicos, una medida que puede inclinar la balanza en favor de quienes se encuentren ocupando un cargo público y tengan acceso a los presupuestos.

La concentración duró poco más de una hora y se cerró con el canto del Himno Nacional. Algunos asistentes dejaron decenas de ramos de flores color rosa a las puertas de la Suprema Corte. El turno para decidir el futuro electoral de México es ahora de los 11 ministros de la SCJN.

Las modificaciones a las leyes electorales, una vez que ya han pasado por el poder Legislativo, se enfrentarán a un análisis minucioso en la Corte después de que los partidos de oposición presentaran acciones de inconstitucionalidad contra el “plan B”.

En varios estados y en el extranjero

se unen al rechazo de reforma electoral

Al mismo tiempo que en la capital del país, en las principales ciudades de más de 20 estados, miles de ciudadanos también salieron a manifestarse en contra del aprobado “plan B” electoral y en defensa de la democracia.

Bajo el lema “Mi voto no se toca”, personas se dieron cita en las plazas principales y avenidas de ciudades como Acapulco, Ciudad Juárez, Colima, Cuernavaca, Culiacán, Durango, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, Saltillo, San Luis Potosí, Santa Catarina, Tampico, Tapachula, Tepic, Tijuana, Uruapan Veracruz, Zacatecas y otras.

Además, ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero se dieron cita en los consulados de México en Barcelona, Brownsville, Los Ángeles, McAllen, Nueva York, San Antonio, Texas y Washington D.C.

También en España se manifestaron este domingo frente a la residencia del embajador de México ubicada en Madrid, y en la embajada mexicana, a favor de la democracia en México.

Asimismo, se dieron a conocer imágenes de manifestantes mexicanos desde Ginebra, Suiza, frente a instalaciones de Naciones Unidas, quienes exclamaban “Mi voto no se toca”.

Otro grupo de ciudadanos connacionales se concentraron frente a la embajada de México en París para expresar su inconformidad con el “plan B” de López Obrador y su respaldo al INE.

El líder nacional de Morena descalifica movilización

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, calificó la movilización en defensa del INE como una farsa, al insistir en que quienes encabezan la organización son de derecha y conservadores.

El morenista reforzó el discurso de López Obrador, quien acusó que quienes asistieran al Zócalo capitalino respaldaban los hechos delictivos de Genaro García Luna y de su jefe, el ex Presidente Felipe Calderón.

“La marcha por la supuesta defensa de la democracia es una farsa, pues quienes la encabezaron, en realidad quieren regresar al pasado, un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto.

“Tiene como pantalla lo del ‘plan B’ de la reforma electoral, pero lo cierto es que, no es una marcha ciudadana, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional. Gritan ‘El INE no se toca’ pero en realidad piensan ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentismo no se toca’”, argumentó.

La reforma electoral se aprobó definitivamente el pasado miércoles en el Senado y sólo está pendiente de su promulgación. Los cambios en las leyes secundarias acotan el papel del INE, comenzando por un recorte de 300 juntas distritales en los 32 estados del país

Delgado mostró su enojo contra la manifestación y en todo momento se refiere a “quienes asistieron” y no como ciudadanos.

Argumentó que están en su derecho de manifestarse, pero exigió que lo hagan «sin simulaciones, sin aparentar ser ciudadanos independientes, progresistas y liberales», cuando, consideró, en verdad son líderes de los partidos de oposición.

Pese a sus descalificaciones contra quienes fueron al Zócalo, recomendó a los partidos de izquierda no subestimar a los ciudadanos, creer que no tienen criterio, que no están informados y tienen madurez política.

“Este gobierno ha demostrado una y otra vez que la libertad de expresión y manifestación son principios base de esta transformación”, apuntó.

Aseguró que los partidos de oposición se creen “dueños de la democracia”, y se resisten al cambio impulsado por Morena.