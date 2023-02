Las alforjas de Lorenzo Córdova

Desde el portal

Ángel Soriano

Desde Ciudad Obregón, Sonora, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que en abril próximo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, “dejará de hacer daño a las instituciones del país y se irá del cargo, pero con las alforjas llenas de dinero”.

De acuerdo con las versiones que circulan, señaló el tabasqueño, Córdova Vianello se autoasignó una liquidación de 8.5 millones de pesos como pago de marcha o de retiro, lo que constituye un verdadero insulto no sólo para la clase trabajadora que no tiene acceso a esos beneficios, sino a millones de mexicanos en condiciones vulnerables.

Y, seguramente, cifras similares obtendrán otros consejeros y altos funcionarios que dejarán la institución para dar paso a la ciudadanización del organismo electoral más importante del país y en el que recaerá la responsabilidad del manejo del proceso electoral del 2024 y los sucesivos en donde los votantes, seguramente, exigen garantías de imparcialidad.

Los miles de ciudadanos que marcharon por el país —se pondrían las cifras que gusten—, en defensa del voto o del INE seguramente no defienden este tipo de privilegios: La lucha debe ser por la democracia y la vigencia del voto, por organismos transparentes e imparciales, no en defensa de una casta dorada que dispone a su arbitrario del presupuesto con una causa noble.

TURBULENCIAS

Protestan en Cuajimalpa contra Casino King’s

A menos de 500 metros de prestigiados colegios de Cuajimalpa, como Vista Hermosa, Israelita de México, Hebreo, Monte Sinaí, Cumbres de México, Preparatoria Anáhuac e Instituto Rosedal, funciona el casino Ivy, de la cadena King’s, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su administración no se asignarían nuevos establecimientos de esta naturaleza luego de las funestas consecuencias que han tenido donde han funcionado; y pese a que los padres de familias de las instituciones antes señaladas han realizado tres marchas, nadie les hace caso. La alcaldía no sabe nada, el gobierno de la CDMX tampoco y el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, no ha respondido a las demandas de los inconformes informó Alfonso Serrano, que encabeza las protestas… Por cierto que en Ciudad Obregón, Adán Augusto desayunó con el obispo Rutilo Felipe Pozos como una demostración de que la lleva bien con la Iglesia y, sobre todo, con el experimentado gobernador Alfonso Durazo, a quien elogió ampliamente y dijo que un gobernador como el sonorense les hace falta en Tabasco… Tampoco cede el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en su cabildeo por instalar en la entidad a la empresa Tesla que advirtió que se irá del país, de no encontrar las facilidades necesarias. El presidente López Obrador dijo que en NL no, porque no hay agua para la población, dicho que rechaza el gobernador e indica que si insiste en instalarse ahí no se concederán los permisos necesarios… El canciller Marcelo Ebrard parece que no ha podido convencer a los directivos de Tesla para que se vayan al sur del país, en tanto que cede a las presiones de Perú al no retirar al personal diplomático una vez que la presidenta Dina Boluarte retiró a su embajador y dejó las relaciones a nivel de negocios. Ebrard también tiene que recomponer ese entuerto, pero al parecer chocará con piedra en ambas encomiendas… La senadora panista Lilly Téllez se suma al desprecio de su correligionario Gabriel Quadri por el sureste de México, región con vastos recursos naturales que sólo desconocen los aspirantes a la Presidencia de México. Y si desconocen el país y su historia, nadie se imagina con qué méritos pueden presentarse a solicitar el voto de esas entidades que han aportado y aporta mucho a la Nación.

