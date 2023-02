Cuauhtémoc se reúne con Monreal

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Una larga amistad; Tesla en México favorece a Marcelo Ebrard

Un muy importante encuentro se dio ayer en el Senado de la República y como ha ocurrido en semanas recientes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, fue el anfitrión, esta vez, ni más ni menos que de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Este encuentro se dio una vez que el ingeniero se deslindara de la organización ciudadana mexicolectivo de la que formaban parte otros distinguidos políticos como el ex candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa; el dirigente de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, que quiso ser un nuevo frente opositor al gobierno de quien encabeza esta errada y llamada cuarta transformación.

Lo que llamó la atención es que en cuanto el líder moral de la izquierda en México, reaccionó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo emplazó al señalar que el ingeniero Cárdenas se convertiría en su adversario en caso de continuar en dicho frente, éste se desinfló, como si dependiera únicamente de Cárdenas.

Como se recordará, en una entrevista que concedió al diario “El País”, el líder de la izquierda mexicana declaró que, en su momento, había comunicado al interior del grupo que ya no formaría más parte del mismo.

Total, que luego de su salida de mexicolectivo, el ingeniero Cárdenas diríase que se esfumó de la escena política, pero sólo temporalmente y desde luego que será un factor importante en la atropellada carrera presidencial de las “corcholatas”, de cara a 2024.

Así, en tiempos aciagos en los que se requiere de los mejores hombres y mujeres para sacar adelante los proyectos de nación que interesan a importantes sectores del país, son propios para el reencuentro entre quienes impulsaron en su momento, la democracia que aún hoy por hoy, disfrutamos los mexicanos.

El senador Monreal, quien tiene una muy agitada agenda de trabajo, tanto en la Ciudad de México como en diversas entidades del país, aprovecha toda oportunidad para reunirse ya sea con los miembros del gabinete, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard o el de Gobernación, Adán Augusto López Hernández -que ya hasta su corrido tiene- o con con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, ayer fue el anfitrión del ingeniero.

A través de su cuenta personal de Twitter, Monreal hizo saber a sus miles de seguidores en las redes sociales, de su reunión con Cuauhtémoc Cárdenas, todo un símbolo de las luchas internas para alcanzar la democracia en el país y quien, desde su propia trinchera, mantiene una fortaleza moral y política a toda prueba.

“La República nos necesita. Para hacer frente a los momentos de grandes definiciones políticas requerimos la energía y la unidad de todas y todos. Hoy me reuní con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, precursor del movimiento democratizador en México”.

La amistad de Ricardo Monreal y el ingeniero Cárdenas es de muchos lustros, pues cabe recordar que ambos forjaron, en su tiempo, el camino que debilitó la estructura monolítica que llegó a tener en otros tiempos el PRI.

La forja que consolidó esa vieja amistad, se remite a la época en que el ingeniero Cárdenas conquistó para la izquierda, la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal y, en ese mismo tiempo, Monreal Avila dinamitó la fortaleza monolítica del tricolor, con el primer estado que ganó la izquierda en el territorio nacional: Zacatecas.

Municiones

*** “No hay carita que no tenga vergüenza”, reza un conocido refrán que a lo mejor se le podría aplicar a la flamante ministra-cachirula, Yasmín Esquivel, quien ayer, no se presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Será que ya no aguanta los señalamientos que diariamente se ciernen sobre su cabeza ahora que es conocida como la doble plagiaria?

*** Luego de la llamada telefónica que ayer sostuvieron el presidente López Obrador y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, varios rumores corrieron por ahí; uno de los más recientes, que la empresa automotriz Tesla, de la que es dueño Musk, se quedará en México. El punto es definir dónde quedaría instalada. En un principio, el propio empresario dijo que le interesaba hacerlo en Nuevo León; el Presidente le hizo saber que no estaba de acuerdo, dado los problemas de agua que se tienen en dicha entidad. Entonces corrió la versión de que ante esa negativa inicial, Musk se llevaría su proyecto a Indonesia. Sin embargo, horas más tarde, se hablaba de Michoacán, Hidalgo o Estado de México, sin descartar el sureste del país como posibles sedes y se supone que ambos personajes, finalmente, habrían llegado a un acuerdo.

*** En su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador les pidió permiso a los reporteros para estar puntual en la teleconferencia con Elon Musk: “Tengo una llamada si les digo con quien, ¿me dejan ir?… sí dijeron, ya me voy”. Lo cierto es que si se confirma que la planta de Tesla se construirá en México, una de las “corcholatas” ganaría puntos y se trata del canciller Marcelo Ebrard, a quien le conviene ser el traductor oficial de su jefe. Además, esto se hila con aquella versión que no ha dejado de correr por los corrillos políticos en el sentido de que si resultara ser el titular de la SRE el candidato presidencial de Morena, entonces, diversas inversiones no se irían del país y en cambio, si fuera la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entonces sí dirían adiós. Otro botón de muestra de esta situación está en que el líder de la Coparmex, José Medina Mora, manifestó a nombre de los empresarios su rechazo al tristemente famoso “plan B” de la reforma electoral lopezobradorista porque, asegura el dirigente empresarial, afectaría también a capitales que abandonarían el país.

*** Por unanimidad y en tan sólo 10 minutos, las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la CDMX, aprobaron tres dictámenes: dos a iniciativas y otro a un punto de acuerdo. Sobre las iniciativas, una es para reformar la Ley de Publicidad Exterior, sobre propaganda política y su colocación; y la segunda, a la Ley de Desarrollo Urbano capitalino, en materia de retiro y sustitución de mobiliario urbano por obsolescencia y deterioro; mientras que el punto de acuerdo, es para el retiro de casetas telefónicas que ya no cumplen la función por el cual fueron instaladas. Encabezados por el diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, y como secretaria la diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, los 12 legisladores asistentes a la reunión virtual avalaron las propuestas.

