Calderón en fiestas

Punto por punto

Augusto Corro

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, vive feliz de la vida, como se dice coloquialmente, en lo que podríamos considerar un autoexilio por dos años. El ex panista logró radicar en España, gracias a la recomendación que le dio el ex mandatario hispano, José María Aznar, de ideología política derechista, al ofrecerle funciones de maestro en un instituto de su propiedad. El michoacano asistió a la fiesta de cumpleaños del español, que se realizó en los lujosos salones del Teatro Real de Madrid.

A raíz de que un juez neoyorquino encontró culpable de narcotráfico a Genero García Luna, el panista michoacano se convirtió en el centro de atención de propios y extraños, quienes se preguntan sobre qué papel desempeñó el entonces presidente, Calderón Hinojosa, que no se dio cuenta de que su brazo derecho en la lucha contra la delincuencia organizada protegía al Cártel de Sinaloa.

Ahora, las autoridades estadounidenses se encuentran en condiciones de dictar sentencia a García Luna el próximo mes de junio. La otra interrogante está relacionada con el silencio del ex secretario de Seguridad Pública de Calderón. Es decir, que el llamado superpolicía podría involucrar a su jefe, con la condición de que le reduzcan sus años de cárcel u obtener otro beneficio.

El ex funcionario, que fue el cerebro de la guerra antinarcos, se encuentra en condiciones de delatar a Calderón, quien obtuvo la visa que le permitirá ver los toros desde la barrera, por lo menos en el tiempo que se decide el futuro de García Luna. El ex presidente mexicano optó por irse de México con el pretexto de cumplir compromisos en el extranjero, mientras su brazo derecho en la lucha contra la delincuencia organizada enfrentaba a la justicia estadounidense.

La información sobre Calderón se refiere a los actos públicos en los que el michoacano participó como cantante. Así ocurrió en una fiesta del Club de Alicante de Regata, donde interpretó, acompañado de mariachis, “Me fusilan el martes”, un corrido de la guerra de los cristeros. La otra reaparición del ex mandatario ocurrió en la capital española para acompañar en su cumpleaños a José María Aznar.

Calderón asistió a la reunión que se efectuó el sábado en la noche, en los salones del Teatro Real de Madrid, a la que también acudieron representantes de la derecha y la extrema derecha españolas, así como empresarios. Así pues, las actividades del michoacano continúan mientras su subalterno está en espera de recibir una condena que, sin lugar a dudas, cambiará su vida.

En México, el caso de García Luna es tratado en todos los escenarios políticos. Concretamente, el líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) retirar el registro al partido albiazul por considerarlo una organización criminal.

La demanda del dirigente morenista se dio una vez que García Luna fue declarado culpable de delitos constitutivos de narcotráfico en Estados Unidos. Además, Delgado dijo que el PAN en lugar de exigir cuentas a Vicente Fox y Felipe Calderón, les proporcionó respaldo político y posiciones de poder. Añadió el líder que la organización política de Acción Nacional sirvió para llevar al gobierno a gente del crimen organizado.

Por otra parte, representantes de Acción Nacional, encabezados por Víctor Hugo Sondón, acudieron al INE para solicitar se indague el presunto financiamiento de las campañas electorales de Morena, por parte de la delincuencia organizada. El caso de García Luna llegó en tiempos de efervescencia política y los dirigentes políticos no lo soltarán.

Quizás Acción Nacional sea la organización política más afectada, pues Vicente Fox y Felipe Calderón llegaron al poder apoyados por el partido blanquiazul, que tendrá que pagar los platos rotos.

¿Usted qué opina amable lector?

