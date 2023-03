Pide rectora a partidos políticos respeto a la autonomía de la UACM

Luis Muñoz

Mientras los diputados locales del PAN exigieron este martes a la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Tania Rodríguez Mora, atender las peticiones de las y los trabajadores de los planteles de la institución, a efecto de garantizarles el incremento salarial suficiente y condiciones laborales dignas, la rectora exigió a los partidos políticos no intervenir en el proceso y respetar la autonomía de la máxima casa de estudios.

El llamado de Tania Rodríguez exhortó a la dirigencia sindical a mostrar sensibilidad y no minimizar los beneficios del conjunto de propuestas realizadas, en el proceso de negociación salarial de este año. “Nuestra Universidad, dijo, no merece una huelga; nuestra vida académica debe continuar; los trabajadores y trabajadoras no merecen zozobra”.

Destacó que en un “enorme esfuerzo financiero” de la Universidad —y con el ánimo de llegar a un acuerdo— se hace una nueva propuesta de un 2.9% directo al salario, además del 20% de aumento a once prestaciones, lo que significa un promedio del 14% en las prestaciones que reciben los trabajadores; muy por encima del conjunto de beneficios que han alcanzado otros sindicatos del sector”.

Rodríguez Mora señaló que la oferta final que la administración ha hecho representa un incremento neto promedio del 6.90%. El costo total de esta oferta es de 53,6 millones de pesos, lo que representa más del 50% del incremento que la Universidad recibió para 2023 en su presupuesto. Con esta oferta de incremento, la nómina de la UACM tendrá un costo superior a los 1,370 millones de pesos, lo que representa el 85% del presupuesto total ordinario de la Universidad, que asciende a 1,605 millones de pesos. Explicó que desde el inicio de la negociación, la administración puso sobre la mesa la necesidad de desindexar del Salario Mínimo las once prestaciones que están relacionadas a esta unidad de medida, sin embargo, la representación sindical se negó.

El incremento acumulado de estas 11 prestaciones en los últimos 5 años (2019 a 2023) ha sido de 102%.

Por su parte, diputados de Acción Nacional en el Congreso local urgieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, a atender las demandas del sindicato de la UACM.

Este martes le exigieron a la rectora atender las peticiones de las y los trabajadores de los planteles de la Universidad, a efecto de garantizarles el incremento salarial suficiente y condiciones laborales dignas.

Las diputadas Claudia Montes de Oca y Frida Guillén, junto con el Coordinador del Grupo Parlamentario Federico Doring, convocaron a una conferencia de prensa junto con representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM para exigir un incremento salarial suficiente tomando como base el índice de inflación del 2022 (cerca del 8%) o al menos el incremento porcentual que recibió la Universidad (cerca del 7%).

Desafortunadamente, aclararon, las y los trabajadores han recibido por parte de las autoridades universitarias una propuesta menor al 3%, sin ninguna otra prestación. Los diputados Federico Chávez, Héctor Barrera, Ricardo Rubio y Diego Garrido, reiterando la solidaridad de Acción Nacional en la lucha de los trabajadores y estudiantes universitarios. La maestra Gabriela Barrueta, secretaria general del Sindicato, también hizo un llamado a impulsar un ambiente favorable para beneficio de toda la comunidad de la UACM.

