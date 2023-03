Santiago Creel

Quien subestime a Santiago Creel está equivocado, quien lo mal califique está participando de una guerra sucia e innecesaria. Creel está demostrando ser institucional, hombre de leyes y decidido, dijo, “a participar” para corregir el rumbo y limpiar “el desastre” que está dejando López Obrador. Con firmeza le lanzó un reto, un desafío a Andrés Manuel. Bien por él en una democracia, pero es tiempo perdido. El tabasqueño se escuda en “soy dueño de mi silencio” para ocultar su ya muy probada ignorancia e incultura. No se somete a prueba pública alguna porque es pequeño para responder. A las golpizas verbales, a los ataques sólo de su lado nadie le gana. Es propietario de su tribuna, la mañanera, para monólogos.

Santiago Creel es contundente y reta a demostrar con qué ingresos se ha mantenido por más de una década, incluso sin cuentas bancarias y le faltó decir al ex secretario de gobernación: Sin colaborar, sin contribuir con el pago de impuestos. “Seguramente tú lo escondes (el dinero) con tu familia, amigos o en sobres amarillos. Mucho de lo que tengo es fruto de un patrimonio familiar que se ha administrado con responsabilidad y con responsabilidad social” y aquí viene lo interesante: “¡Pero otro tanto, y tú lo sabes!, me lo he ganado trabajando y con mucha honra, como lo hacen miles, millones de mexicanos y mexicanas, a diario para salir adelante aun inclusive con tu desastre. Sabes perfecto que antes de ser servidor público durante muchos años me he dedicado a la abogacía de manera destacada. Dirigí una firma de abogados, la más reconocida en el país y en el extranjero. QUÉ FALTA DE MEMORIA TIENES. SE TE OLVIDÓ QUE FUI NI MÁS NI MENOS TU ABOGADO DURANTE VARIOS AÑOS SIN COBRARTE UN PESO. NO SÓLO FUISTE CON TU HIJO A MI DESPACHO EN EL EDIFICIO OMEGA, ACUÉRDATE. FUISTE A MI CASA, TE RECIBÍ CON MI FAMILIA…” Y aquí Santiago, como decíamos en mi prepa, “pues si vas a contar, cuenta completo, pues”. ¿Quiero saber a qué fue a tu despacho quien no tolera a los fifís, a los conservadores mafia del poder como a ti y a muchos ha calificado. Me despertaste la curiosidad por saber de qué lo defendiste por años y no le cobraste? ¿Por qué fue con su hijo y cuál? ¿A qué se debe que siendo contrario ideológicamente y tú cliente lo recibiste en tu casa? Hoy, ante la mención de su nombre en el juicio contra García Luna afirmó que quizá demande, pero no tiene dinero para contratar a un abogado, ¿tú le crees o toda la asistencia legal recibida ha sido de caridad?

Yo, Santiago, con todo respeto, te desafío a que me contestes acerca de tu relación con un sujeto que ha vivido del activismo y la confrontación, del manejo del dinero ilícito o por lo menos sin declarar a Hacienda. En verdad, informa ya de una vez por todas de qué tamaño es el disfraz del tabasqueño. No sé por qué te animas apenas a lanzar el reto, que repito no tendrá respuesta, pero tú audacia te obliga a compartir lo que sabes y parece, nosotros no. Ya no se trata de un asunto ni privado ni personal, es público y de eso depende el futuro próximo de la nación. Eres un hombre de decoro que te animas a sostener que “la ley es la ley” y bajo esa protección que genera un Estado de Derecho merecemos información que nos conviene y concierne a todos. Hemos compartido muchos espacios en mis informativos cuando te has postulado a cargos públicos y procesos de elección y siempre, conmigo, hablaste de frente, sin rodeos, sin mentiras y con enorme dignidad. Lo sostengo y te conozco.

