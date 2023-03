AMLO golpea a la Corte para justificar su derrota

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Andrés Manuel López Obrador promulga su “plan B” electoral y acepta que puede ser anulado por la Corte.

Y al aceptarlo, reconoce que es inconstitucional.

En este contexto, arrecia su embate contra la ministra Norma Piña y a la Suprema Corte para echarles la culpa si anulan el “plan B” como suponen ocurrirá.

Apenas se promulgó el “plan B” y comenzaron los recortes para separar al 85 por ciento del personal calificado del INE y sus otras estructuras. Uno que quedó fuera de inmediato es Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, quien ayer mismo presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Igual, se prepara desde ayer la supresión del Servicio Profesional Electoral y el cierre de las 32 Oples -Organismos Públicos Locales-, mientras los encargados de las 32 Juntas Distritales se preparan a ser absorbidos por un sistema “temporal”.

Tras de eso se van al desempleo unos 2 mil 175 especialistas en comicios lo que representa el 84 por ciento de la plantilla del INE.

Eso y más depende de 3 posibles pasos de la Corte: que suspenda el “plan B”; que declare la inconstitucionalidad de sus reformas, o declare nulo todo el paquete, por violaciones al 72 Constitucional.

Así que continuaremos en este golpeteo de AMLO a la Corte en ese obvio intento de vulnerar a esta institución para lanzarse de lleno en su contra si es que anulan el “plan B”.

Se engalla Creel

Quien salió a dar su pelea en este ambiente de confrontaciones y golpes bajos, fue el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, a quien AMLO acusó de tener una fortuna incalculable proveniente de negocios oscuros.

Creel, ex secretario de Gobernación y ex aspirante presidencial, subió ayer mismo un video en que confronta a López Obrador y lo reta a decir de qué vivió durante 13 años que anduvo en campaña por todo el país y no trabajó.

Lo mío, le dijo Creel, está debidamente resguardado en cuentas de banco consignadas en las declaraciones de bienes patrimoniales del sector público, y provienen de un trabajo de años.

El panista le recordó a López Obrador que él perteneció a un importante bufete que, entre otras cosas, se encargó de representar al tabasqueño sin cobrarle y en ese tiempo fue invitado a la casa de Creel, a comer con su familia.

Por todo ello el panista lo acusó de pretender crear un caso de persecución en su contra.

Monreal y acereros

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal, se reunió ayer con industriales del acero miembros de Canacero a fin de delinear una estrategia frente a las pretensiones de un grupo de senadores estadounidenses de iniciar consultas en contra de este insumo dentro del marco del T-MEC.

La defensa del acero mexicano, se indicó, requiere de establecer una acción conjunta acereros y legisladores mexicanos basadas en el diálogo y el conocimiento de la problemática de este producto en el norte del continente.

“Conversé con la Canacero sobre la importancia de fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte. El diálogo entre legisladoras, legisladores e industria es fundamental para que nuestro país aproveche las oportunidades que la coyuntura geopolítica le presenta”, subrayó el zacatecano.

Recordó luego que la Cámara de Senadores aprobó el pasado 22 de febrero, un punto de acuerdo de urgente resolución que impulsó Monreal, para exhortar a la Secretaría de Economía a analizar los flujos de comercio siderúrgico durante los últimos 10 años entre México con Estados Unidos.

El propósito es determinar el balance de intercambio comercial y revisar las acciones que se pueden implementar en caso de que en Estados Unidos se impongan cuotas o aranceles al acero mexicano.

Durante el encuentro se informó que la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero ya envió carta a la Secretaría de Economía en la que solicitó una reunión urgente para tratar la situación.

Quedó claro que de ser atendida la solicitud de los congresistas estadounidenses quienes piden una serie de medidas de contención para el acero mexicano, se tendrían resultados catastróficos en el desempeño de la industria nacional y la sustentabilidad de las cadenas productivas, además de afectaciones en la producción, el empleo e inversión en México.

Se recordó que la pandemia ya había implicado serios desafíos para firmas como Arcelor-Mittal, Ternium, Villacero, Simec, DEACERO y AHMSA; y que sólo en 2022, la producción de acero del país mostró una caída del 2.4 y 9.8 por ciento respecto de 2021.

El consumo disminuyó 2.9 y 8.1 por ciento anual, incluso, las importaciones cayeron 7.4 por ciento y las exportaciones 3.7 por ciento.

En 2023 tampoco se vislumbra sencillo, con una economía de Estados Unidos que estaría en recesión y con un mercado doméstico con industrias muy apagadas como la de la construcción.

En este encuentro participaron: David Gutiérrez Muguerza, presidente de Canacero; Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente del consejo de DEACERO y Juan Antonio Reboulén, presidente de la Comisión de Comunicación y Vinculación Política, Canacero.

