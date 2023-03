En el Día de la Mujer, AMLO sólo apoya a sus seguidoras

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Claudia Sheinbaum retoma su precampaña en Michoacán

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la amenaza de la que fue objeto la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Ésta fue preparada para subirla a las “ex benditas redes sociales” e incluso, señaló sin pruebas que ese ataque pudo provenir ni más ni menos que de “los conservadores”, cuando es evidente que lo que busca el tabasqueño es tapar como sea —y para eso se vale también del expediente García Luna—, escándalos como el de la “ministra cachirula”, Yasmín Esquivel, asunto que para el tabasqueño, según su propio decir, “ya no es nota”.

Esta desafortunada actitud por parte del jefe del Ejecutivo, tiene lugar a unos cuantos días de que el próximo 8 de marzo, se celebre el Día Internacional de la Mujer y nos indica que con ellas, López Obrador también tiene marcada preferencia pero, ojo, sólo con sus fieles seguidoras y por eso presume tanto que buena parte de su gabinete son mujeres y al contrario, hace objetivo de sus odios a las que no están con él y en el caso de la ministra Piña Hernández, hay que recordar que ella nunca ha votado a favor de alguna iniciativa enviada por el tabasqueño, amén de que el proyecto inicial del presidente era que la señora Esquivel Mossa fuera quien ocupara ese cargo para así, tener a modo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora que el tema del desafortunadamente famoso “plan B” se encuentra en manos del máximo tribunal de la Nación, el de Tepetitán ha recrudecido sus ataques contra el Poder Judicial, que, —como se recordará—, lo han tenido que reconvenir para que se dirija con respeto hacia ellos.

Este caso llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el coordinador de la bancada del PAN en esa instancia legislativa, Jorge Romero, hizo un llamado al inquilino de Palacio Nacional a que no minimice las amenazas de muerte en contra de Norma Lucía Piña y haga algo por remediar esta situación como por ejemplo, implementar medidas de protección a favor de la ministra presidenta, ya que en este clima de polarización, no hay que descartar que estos ataques pudieron provenir de las granjas de “boots” que operan a favor del tabasqueño.

Es más, si en los gustadísimos “stand-ups” mañaneros del Presidente, tiene, —como es bien sabido—, un grupo de pseudoperiodistas que le hacen preguntas que directamente arma el flamante vocero, Jesús Ramírez Cuevas, encargado de ponerle todo de la manera más cómoda posible a su jefe, ¿qué nos podemos esperar que ocurra por las “ex benditas redes sociales”, donde la consigna para los referidos bots es seguir incrementando la polarización?

Y qué curioso, la víspera del Día Internacional de la Mujer y hablando de una de las “corcholatas” favoritas de López Obrador, la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, retomó el pasado sábado la gira que abruptamente interrumpió el 7 de enero, cuando se registró el enésimo accidente fatal en la Línea 3 de Metro, que tuvo como saldo trágico la muerte de una persona.

Hace dos días, la funcionaria capitalina no tuvo que pedirle prestado el helicóptero al gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, para llegar despavorida al lugar del siniestro. Esta vez, estuvo muy sonriente junto al mandatario estatal. Eso sí, la señora Sheinbaum Pardo tuvo mucho cuidado en recordar siquiera de lejos, la deplorable situación que vive el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la capital de la República Mexicana.

Sin embargo y así como para “curarse en salud”, no hay que soslayar que la jefa de Gobierno, acompañada por el director del Metro, Guillermo Calderón. y por el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, -el último día de febrero-, encabezó en la CDMX, la entrega de la obra civil y de vías del primer tramo de la Nueva Línea 1 del Metro, que forma parte de un proyecto de modernización integral que se supone que contempla una inversión alrededor de 37 mil millones de pesos.

Y las suspicacias vienen a cuento porque con eso de que, -guardada toda proporción-, los “elefantes blancos”, (¡perdón!), las obras enigmáticas de esta errada y llamada Cuarta Transformación como la refinería, (que no refina), de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles”, aumentaron severamente su inversión inicial, en el caso de la refinería hasta se ha triplicado, ¿qué podría ocurrir en lo referente a la “modernización” del Metro, más aún, porque la jefa de Gobierno de la CDMX, lo único que hace es imitar en todo a su jefe? Total, que Claudia Sheinbaum sigue ya formalmente de precampaña y necesita de todo el recurso del que pueda allegarse; lo malo es que le van ganando.

Municiones

*** El PRI, cumplió 94 años de vida y se encuentra en una coyuntura muy especial a la que seguramente no esperaron llegar buena parte de sus militantes, pero es evidente que el Revolucionario Institucional tiene que reinventarse y ser una oposición sólida. En tal sentido, el presidente del CEN del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló en la ceremonia: “No fueron tiempos fáciles. enfrentamos el embate más brutal, la infamia, la calumnia desde el gobierno de la República y hoy les quiero decir a todos que no nos conocen, que nosotros ni nos doblamos ni nos echamos para atrás, a nosotros nos sobra carácter” . Se refirió también el ex gobernador de Campeche a cómo esta errada y llamada Cuarta Transformación busca perpetuarse ilegalmente en el poder, así como de perseguirlo a él en base de calumnias y aseguró que en el 2024 volverán los priistas al poder.

*** Quién no recuerda aquella famosísima frase que pronunciara el presidente López Obrador de que “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, cuando estaba en la palestra la discusión de la reforma eléctrica y en sus ataques, curiosamente, contra la SCJN, dijo que los ministros actuaban como “abogados patronales” de las empresas privadas. Pues bien, eso se ha reflejado en la población. Así, en un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el 49% de las personas considera que la ley se respeta poco en nuestro país y el 21% cree que nada. Otro dato especialmente relevante medido por la encuesta se relaciona con la justicia digital, sobresale el hecho de que 70% de la población dice tener poca o nada de confianza en presentar una demanda a través de Internet; esto debido fundamentalmente a que creen que serán ignoradas.

