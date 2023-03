Gurría quiere ser candidato presidencial

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

En época de destapes de aspirantes presidenciales, dispuestos a competir en los comicios electorales de 2024, José Ángel Gurría Treviño, pasa lista y se dice dispuesto a participar como candidato de una gran alianza que conjunte a los partidos de oposición y de la sociedad civil.

Con una larga hoja de servicio en la administración pública nacional y como uno de los pocos mexicanos que encabezó un organismo de nivel internacional, el tamaulipeco se muestra listo para entrar en la competencia y disputar con cualquiera de las “corcholatas” de Morena.

Considerado como uno de los expertos nacionales con mayor conocimiento en los temas financieros y fiscales, Gurría Treviño cuenta con un proyecto en esos temas que habrá de poner a consideración de los partidos y organizaciones civiles con las que busca el respaldo para obtener la nominación.

Durante 15 años (2006-2021) actuó como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con sede en París, de donde retornó hace un par de años con la intención de incorporase a su país en las tareas necesarias para marcar la ruta hacia el progreso.

En 1999, el entonces secretario de Hacienda pretendió competir por la nominación presidencial del PRI, pero el partido tricolor había cambiado las reglas y se requería haber ganado una elección de representación en las urnas, condición que no reunía.

José Ángel se quedó con las ganas y emigró al organismo internacional, donde realizó un relevante papel, tanto que fue reelecto y concluyó con quince años al frente del organismo.

Secretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, director de Nafinsa y del Banco de Comercio Exterior, entre sus principales logros dentro de la administración pública, algunos malquerientes le dedicaron el mote de “Ángel de la Dependencia”, aunque su gestión como titular de las finanzas públicas arrojó que por vez primera en varias décadas el gobierno mexicano no pasará de una administración sexenal a otra con crisis financiera.

Gurría sabe que conseguir la nominación no es tarea sencilla, ya que en la pretendida alianza de la oposición hay varios nombres que se ventilan abiertamente y algunos de ellos se encuentran ya en plena exposición como son los de los panistas Santiago Creel, Mauricio Vila, Lilly Téllez, María Eugenia Campos; del PRI Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz y que Alfredo Del Mazo se encuentra a la espera de saber el resultado de los comicios en el estado de México, para decidir si sumarse o simplemente abstenerse.

Sin embargo, hasta el momento de los nombres mencionados ninguno reúne la trayectoria administrativa de Gurría, quien cuenta con la medalla del reconocimiento internacional que le dio su gestión de tres lustros en la OCDE.

Por lo pronto, el financiero se dedica a entablar contacto con organismo de distintos tipos, cambiar impresiones con ellos y queda a la espera de los tiempos electorales.

Tenía mucho tiempo que un gobernador o gobernadora no reunía a tantos personajes de la política en un informe de gobierno como lo hizo María Eugenia Campos, quien desde que tomó posesión como mandataria de Chihuahua manifestó su intención de ser candidata presidencial. Maru contó con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el ex presidente Vicente Fox, varios gobernadores y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel…Extraño resultó el mensaje publicado por Otto Granados, quien fue secretario de Educación Pública y gobernador de Aguascalientes en los tiempos del PRI: Granados establece “tengo unos 35 años de conocer bien a Ricardo Monreal y en distintas circunstancias. Nunca me ha decepcionado, siempre ha sido cínico, charlatán y mitómano. Lo que con la edad se le ha agudizado es ser también un pequeño miedoso y un gran pusilánime”. Lo interesante de este texto es saber la intención que conlleva o si es fuego amigo o de hacer presencia, ya que Otto tiene fama de ser sumamente reservado.

