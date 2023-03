¿Habrá desbandada en MC?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Alejandro Moreno abre puertas de alianza Va por México

¿Qué tan caro vendió su amor el partido Movimiento Ciudadano? La pregunta viene a cuento porque de manera no tan sorpresiva que digamos, dicho instituto político anunció vía uno de sus más comprometidos militantes, Juan Zepeda, que no competirán ni en las elecciones del Estado de México y tampoco en las de Coahuila.

Y el pretexto que dio el ex perredista fue que preferían esperar los tiempos ahora sí que para tomar fuerza y lanzarse con todo para la elección presidencial de 2024. En suma, ¿prefieren ser un partido solitario?

Ya llevaba un buen tiempo el dirigente del partido naranja, el senador Dante Delgado, “coqueteando” con Morena para ver de qué manera podía ser el fiel de la balanza para las elecciones de 2024.

Como se recordará, el senador del MC, en diciembre del año pasado, declaró que no iría con la alianza Va por México porque considera que los partidos que la conforman —PAN. PRI y PRD— representan a la “vieja política” y ¡vaya! que de ese tema sabe mucho el ex gobernador veracruzano que por décadas militó en las filas del PRI. Agregó que en México, desde su muy particular punto de vista, no hay condiciones para crear una coalición más allá de lo meramente electoral, por lo que MC podrían participar en dicha alianza cuando se modifiquen las reglas y no se “aplaudan” las viejas prácticas.

Desde esa ocasión, el senador Dante Delgado empezó a acercarse al partido oficial para negociar, porque esa versión de erigirse como muy democrático o bien, que el partido naranja será el que defina el futuro democrático del país, de plano, nadie se la compra.

Ahora, el senador de MC, acusó de que hay una alianza conocida como PRIMOR, “no es ningún secreto: los partidos en el poder se pusieron de acuerdo entre ellos para que todo siga igual”.

Por lo anterior, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, envió un mensaje a MC, vía las redes sociales. El ex gobernador campechano señaló que: “Al hacerse a un lado en los procesos electorales de este año, Movimiento Ciudadano (MC) demuestra una vez más que no tuvo el valor de ser opositor”.

El dirigente nacional consideró que en Movimiento Ciudadano prefieren estar del lado incorrecto de la historia y darle la espalda a Va por México, la coalición que nació como respuesta a la exigencia de la ciudadanía de ir unidos, con lo que el partido naranja evidenció de nueva cuenta que “no está a la altura de las crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hace, es repetir el discurso que le dictan desde Morena”.

Una pregunta no sobra: ¿Por qué ayer todo el día, Dante Delgado se escondió de los medios y no dio la cara a la decisión que había tomado, prefiriendo enviar como su vocero a Juan Zepeda? Solamente salió en el seno de la Asamblea Electoral de su partido, para que nadie de fuera lo pudiera cuestionar.

Con esto, habrá que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir en MC, porque lo más probable es que una parte de los militantes, no esté muy de acuerdo con la decisión que tomó su máximo líder.

En este orden de ideas, Alejandro Moreno abrió las puertas de la alianza Va por México, a aquellos militantes naranjas que opten por sumarse, así que bien vale la pena otra pregunta: ¿podría haber desbandada en Movimiento Ciudadano?

Municiones

*** Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, sobre la iniciativa presentada por el Congreso de Estados Unidos para combatir a las bandas mexicanas de delincuencia organizada con las fuerzas armadas de aquel país, representa “una iniciativa riesgosa, peligrosa e injerencista para nuestro país: el combatir a las bandas de la delincuencia organizada desde las fuerzas armadas de Estados Unidos, otorgándole autorización al presidente Biden”. Añadió el legislador zacatecano que esta situación, “obviamente es inadmisible. Nosotros como legisladores, como los responsables de la política exterior en México, no lo podemos permitir. Son actos ya superados de una grave y grosera intervención en la soberanía del país, que los mexicanos no podríamos tampoco admitirlo. Es verdaderamente el ambiente preelectoral de aquel país, lo que hace proponer este tipo de exageraciones y propuestas desmedidas, que rayan en la injerencia y en el intervencionismo, que dejamos atrás. Ahora la relación de México y Estados Unidos es de armonía y de prudencia”.

*** Respecto a este mismo tema, diversos analistas opinan totalmente diferente, ya que para ellos, la relación con el poderoso país del norte ha entrado en un nuevo bache del cual resultará muy difícil salir. Un dato significativo es que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que se ganó a pulso el título de visitante distinguido de Palacio Nacional, estuvo ayer en dicho recinto por espacio de dos horas, para reunirse, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde evidentemente se habló del espinoso tema del secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas, así que bien puede advertirse que la reunión fue medio áspera, más aún porque la embajada norteamericana emitió un comunicado en el que adelantó que las autoridades de Estados Unidos ya trabajan de manera conjunta con el gobierno de México para dar con el paradero de los cuatro estadounidenses desaparecidos, mismos que son prioridad del gobierno del presidente Joe Biden.

*** Y lo que resultó hasta ilógico, es el mensaje que intentó enviar el inquilino de Palacio Nacional quien, una vez que se reunió con el embajador Salazar, salió del recinto totalmente cubierto por vallas, con gorra de beisbol para irse, se supone, a lo que él llama “macanear”, así como si no le preocupara nada o no estuviera consciente de que México, gracias a sus buenos oficios, se está yendo a pique.

*** Hoy, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al filo de las 5 de la tarde, tendrá lugar la ceremonia del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos, evento que será encabezado por la ministra presidente Norma Lucía Piña Hernández y, seguramente, un nuevo y menudo coraje hará el Presidente por el discurso que pronunciará la ministra Piña Hernández. Antes, en una intervención anterior con jueces y magistrados en San Lázaro, les hizo un llamado a actuar con responsabilidad y prudencia sin que eso se interprete como cobardía.

morcora@gmail.com