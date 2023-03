Conflicto entre poderes

Desde el portal

Ángel Soriano

Arreció el conflicto entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por la disputa del dorado aparato burocrático que significa el INE donde se ha dado a conocer que en épocas no electorales gastan hasta 13 mmdp y los consejeros perciben salarios de entre 160 y 250 mil pesos, una fortuna en un país donde la gran mayoría vive en la miseria.

No es que la democracia esté en peligro; ésta existe y existirá por encima de gobiernos e instituciones burocráticas diseñadas para el conteo de boletos que, en la tradición milenaria de los pueblos, lo constituyen personas sabias y respetables que no cobran por prestar un servicio de autoridad moral a la comunidad.

Sin embargo, la industria electoral lo transformó en un redituable negocio y los cargos de elección popular están a disposición del mejor postor, no del que gane limpiamente una elección, pues se sabe que éstas están amañadas desde su organización hasta el conteo de boletos porque simple y sencillamente es difícil contar con la papelería correspondiente.

En un país tan inmenso como el nuestro, obtener el original de un acta de conteo de votos es imposible y nunca se puede comprobar si las cifras dadas a conocer son reales o inventadas. Y pese a ello los altos funcionarios electorales las proporcionan. La decisión de transformar el INE no debe dar motivo a un conflicto entre poderes.

TURBULENCIAS

Está la amenaza gringa de invasión

La división sería propicia para impulsar los amagos injerencista del vecino país del norte y la propuesta del senador texano Dan Crenshaw de facultar al presidente Biden de utilizar al Ejército para combatir los narcoterroristas mexicanos, puede no ser un amago ni una bandera con fines políticos, pues de acuerdo con el legislador republicano, los Estados Unidos no soportan más la invasión de drogas procedente del vecino país que es una realidad. México deberá tomar en serio dicha amenaza, pues el vecino país tiene elementos suficientes para actuar, más con la creciente violencia en la frontera originada muchas veces por quienes tienen a su cargo velar por la seguridad y tranquilidad de la población… Al expresar su solidaridad con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, el diputado presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se quejó que el poblano Alejandro Armenta, su similar en el Senado, no le contesta el teléfono para aclarar algunos detalles del llamado “plan B” de la reforma electoral y que lo hará por carta o seguirá insistiendo, porque la comunicación entre representantes de los tres poderes de la Unión no se debe interrumpir… Una nueva ejecución en los límites entre Oaxaca y Veracruz prenda la alerta en la región del Papaloapan, dominada por la delincuencia común y organizada, ligada a poderosos políticos que mantienen la región como rehén para satisfacer intereses económicos y políticos. Habrá que ver al actuación de los gobernadores morenistas de ambos estados, hacia donde se inclinan… La renuncia masiva en el INE por cuadros directivos anunciada por el consejero presidente Lorenzo Córdova demuestra que finalmente han cedido a sus pretensiones de utilizar el organismo como ariete político para sus intereses facciosos; pretendían hacerlo de su propiedad y disponer a través del mismo como el trámite obligado para ceder puestos de elección popular. Lamentable, que miles de compatriotas hayan sido engañados por quienes en algún momento se sintieron los abanderados de la democracia en nuestro país. El tiempo y la historia los pondrá en su lugar que no es otro que el ser viles derrochadores de los impuestos del pueblo de México… Por el mismo rumbo marcha la ministra Piña y sus jueces, probadamente corruptos, y que ahora pretenden erigirse en paladines de la justicia.

