El hazmerreír del Palacio

Triple Erre

Francisco Reynoso

Que mala suerte hemos tenido los mexicanos con los presidentes de la República.

Desde que terminó la Revolución, 21 políticos han ocupado la silla presidencial.

Los hemos tenido de todo, desde borrachos asesinos hasta corruptos gigolós.

Sin embargo, nunca como ahora la figura presidencial estuvo tan devaluada. Andrés Manuel López Obrador ha convertido al Presidente de la República en una caricatura, en el chistosito de la fiesta, en el hazmerreír de hasta de quienes públicamente juran que lo admiran, respetan y lo consideran un hombre extraordinario, sin parangón.

En las redes sociales de México, López Obrador aparece todos los días como actor protagónico de estupideces y chistes majaderos.

El día de la marcha en defensa del INE, por ejemplo, apareció una caricatura en la que un monigote parecido a López pregunta a una señora parecida a Beatriz: “Beatrij, qué hago, ya visto cuánta gente está”. Ella responde: “Hazte pendejo, que es lo único que sabes hacer muy bien”.

La gente ya no respeta a la institución presidencial. Y no la respeta porque López la ha convertido en un circo mañanero.

¿Cómo puede respetarse al Presidente de México si él no respeta a nadie?

El propio López ha hecho lo necesario para denigrar la investidura presidencial. En las conferencias mañaneras es calumniador, bravucón, mentiroso, vulgar, ofensivo e irrespetuoso.

Empleando todos los recursos de la Presidencia, López agrede a los que califica de sus adversarios, de conservadores hipócritas al servicio de la oligarquía. Y también se ensaña con los otros poderes. A Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, lo insultó, pero inmediatamente tuvo respuesta. El panista no se quedó callado. Con la ministra Norma Lucía Piña Hernández ha sido diferente. López la ha insultado públicamente y la provoca para engancharla en una de sus camorras de cantina. La presidenta de la Suprema Corte, con mucha elegancia, lo ha ignorado. Pero advirtió que no se confunda a la tolerancia con miedo.

¿Cuándo se había visto que a un Presidente de México lo insultaran en un periódico del extranjero?

López Obrador agredió a la presidenta Dina Boluarte y la acusó de tener en la cárcel al patriota y demócrata Pedro Castillo, presunto responsable de un autogolpe de Estado en Perú.

¿Las consecuencias? En las ocho columnas del diario peruano más influyentes y en sus editoriales se refieren al Presidente de México como “López hablador”.

El domingo, López Obrador visitó Zacatecas de pisa y corre. El pueblo de Zacatecas vive días terribles. Los homicidios dolosos en 2022 pasaron de mil 500 y este año superará ese número.

En el estado hay registro de 4 mil 500 personas desaparecidas. La Fiscalía General de Justicia afirma que a mil 500 ya se les localizó, sólo que a 300 de ellas muertas.

En ese escenario de terror, López Obrador mandó un mensaje idiota a las familias zacatecanas. En una frase encerró su personalidad de cómico de la lengua: “Me canso ganso de pacificar Zacatecas”.

Preparen… apunten… fuego

Alejandro Rojas Díaz-Durán, el sempiterno escudero de Ricardo Monreal, dio a luz a un libro de 83 páginas al que bautizó con el nombre “La Ruta de Ricardo Monreal”. Leer la obra que inmortaliza a Rojas es difícil; prácticamente imposible. En sus disertaciones sesudas, Alejandro equipara al senador Monreal con Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Luis Donaldo Colosio y por supuesto con López Obrador… La propietaria de una galería de arte cuenta que tenía un joven trabajador de los “sembradores de futuro”; no era muy talentoso ni empeñoso, pero no faltaba. Así pasaron seis meses. Después desapareció. Volvió a saber de él cuando supo que se había cambiado de empresa, con un abarrotero que le dijo: “No vengas, no te necesito; yo te justifico las asistencias, pero me das la mitad del dinero que te deposite la Secretaría del Trabajo”… CATALINA MONREAL aplaudió la decisión de su tío y presidente municipal de Fresnillo, SAÚL MONREAL, de cancelar la conferencia de LAURA BOZZO. Significa, opinó LA CHAMUCA, que el gobierno fresnillense tiene la voluntad política de escuchar a los ciudadanos y en especial a las mujeres. Aclaró la dirigente de Fuerza por México que no tiene nada en contra de la BOZZO, pero sí considera que sus contenidos son bastante denigrantes y chafas. Por eso no estuvo a favor de que se gastaran recursos públicos para traerla a dar una conferencia. De pasón razón, CATALINA criticó a quienes se trepan a la ola del feminismo, gritan y patalean, censuran y critican, sin tener autoridad para hablar del tema de género… MALA SEÑAL mandó la nueva gobernanza de DAVID MONREAL con la cancelación de la Feria de Primavera de Jerez. Fue una señal de debilidad. Si bien es cierto que fue el presidente municipal HUMBERTO SALAZAR quien anunció la decisión del Cabildo, la suspensión del ferial obedeció a la falta de garantías de vigilancia, presencia y seguridad por parte de la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército mexicano. Varias veces, SALAZAR pidió al gobierno de Zacatecas y al federal de LÓPEZ OBRADOR que no dejaran solo a Jerez. Y en su mensaje de cancelación insistió en ello. Evidentemente los llamados no tuvieron eco. Y SALAZAR, para no arriesgar la seguridad de la población, decidió cancelar la feria. Un duro golpe a la economía del municipio. Y un golpe muy duro a la imagen de Zacatecas que vuelve a mostrarse como territorio dominado por el crimen. ¿Qué pensará DAVID MONREAL respecto al Festival Cultural? El área conurbada Zacatecas-Guadalupe es la zona más peligrosa de todo el estado. ¿Por seguridad de la gente y del turismo cancelará el festival? ¿Optará por fajarse los pantalones y multiplicar la vigilancia y seguridad con las fuerzas federales? Lo veremos, dijo JOSÉ FELICIANO.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

