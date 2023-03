Todos los días deberían dedicarse a la mujer, no sólo uno al año

Miguel Ángel Rivera

Como todos los años, desde hace mucho tiempo, vuelvo a formular votos porque ya no se celebre el “Día de la Mujer”.

No se trata de ninguna expresión de misoginia. Por el contrario, desde siempre he pensado que el dedicar una fecha especial para un sector de la sociedad significa que el resto del tiempo corren riesgos y/o peligros que se deben conjurar y que no deben repetirse por lo menos en un día del año.

Por ejemplo, también estoy en contra de celebrar un “día del periodista” u otro dedicado a la libertad de expresión (que por cierto ya son muchos, pues diversas organizaciones e instituciones han promovido fechas especiales).

La libertad de expresión es un derecho que se ejerce o debe ejercerse todo el tiempo y sin ninguna cortapisa, ni mucho menos estar expuestos a censuras o (re)presiones de parte de los poderosos, sean del sector público o privado.

Históricamente, al menos en lo que respecta al mundo moderno —es decir del siglo XX a la fecha— la fecha especial más conocida y difundida es el “día de la madre” y la sola existencia de ese festejo significa que el resto del tiempo o, al menos en gran parte, las madres resienten mal trato.

En el caso de las mujeres, el menor homenaje que se les puede dedicar es librarlas del esclavizante trabajo cotidiano, sin remuneración, en sus propias casas. Y, cuando salen a trabajar, se debe hacer cumplir las leyes que imponen igual salario a igual trabajo; respetarlas y librarlas del acoso y de cualquier indicio de discriminación. Los ascensos y las promociones deben concederse en función de la capacidad y no relegarlas sólo por ser mujeres.

Todos estos derechos y obligaciones deben cumplirse cotidianamente y no respetarlas sólo en un día determinado.

En términos generales, las leyes mexicanas reconocen a plenitud los derechos de las mujeres para que reciban un trato igual al de los hombres. Lo que falla son los organismos encargados de hacer realidad la igualdad.

Eso es lo que todos estamos obligados a hacer cumplir y precisamente porque no se cumplen es por lo que hoy nuevamente los organismos defensores de los derechos de las mujeres y muchas de ellas por decisión personal, realizarán marchas de protesta y de exigencia de un trato igualitario.

Es de desear que no se repitan los actos violentos registrados en años recientes. La presencia, en las manifestaciones, de grupos autodenominados anarquistas sólo contribuyen a invalidar las justas demandas de nuestras mujeres. También es de señalar que es responsabilidad de las autoridades evitar que se repitan los actos de vandalismo y no se vale el pretexto de que el gobierno no reprime. Lo que se requiere es, simplemente, aplicar la ley.

Y, aclaro, digo nuestras por la cercanía afectiva, por agradecimiento de su amor y de su solidaridad. Hablo de madres, esposas, hermanas, hijas y amigas que nos hacen disfrutar lo bueno de la vida y más llevaderos los pesares.

Mientras no cambien las circunstancias ¡Feliz día de la mujer!

El adversario no está al lado, está enfrente

Todos los partidos de oposición sostienen que el rival a vencer es Morena (y sus satélites), pero parecen más empeñados en descalificar y anular al resto de los inconformes que a la coalición dominante.

En particular, durante los últimos días se ha enconado el enfrentamiento verbal entre las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Como antecedente es necesario recordar que todos los analistas y estudiosos de la vida política en nuestro país anticipan que la condición para que Morena y rémoras (la llamada Cuarta Transformación) sean derrotados en las próximas elecciones presidenciales consiste en que se presenten unidos los partidos de oposición, incluidos por supuesto los dos mencionados, PRI y MC.

También es de considerar que el dirigente nacional y fundador de MC (antes Convergencia), el ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro, se ha declarado contrario a unir esfuerzos con PRI, PAN y PRD, que son los puntales de la coalición opositora, por considerar que el venidero proceso electoral federal dará la oportunidad para que su instituto político se consolide como la segunda fuerza política nacional.

También es de tener en cuenta que seguramente guarda resentimientos para su partido original, el PRI, pues luego de ser designado gobernador sustituto, se convirtió en perseguido por supuestas irregularidades durante su administración en Veracruz, al grado de pasar un año tres meses en la prisión Pacho Viejo en Coatepec, acusado por desvío de fondos por 450 millones de pesos. Posteriormente fue absuelto de todos los cargos en su contra,​ además de ganar una demanda por daño moral al Estado mexicano, pero seguramente eso no le hizo olvidar las vejaciones recibidas de miembros de su ex partido.

A pesar de esos antecedentes, la actual dirigencia del PRI no le respeta su decisión de llevar a su partido ajeno a alianzas. Por el contrario, lo acusan de esquirol, pues al alejarse de los otros partidos de oposición, abre mayores posibilidades de que la llamada Cuarta Transformación se perpetúe en el poder.

MC, a su vez, ha respondido que el aliado de Morena es el PRI, por lo cual han acuñado el término “PRIMOR”.

Apenas el pasado lunes, en Toluca, la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) acordó que no participará con candidato en la elección de gobernador del Estado de México, con lo que la contienda será entre la priista Alejandra Del Moral y la morenista Delfina Gómez. Tampoco lo hará en Coahuila, al considerar que ambas elecciones son una farsa.

MC justificó que el “PRIMOR” ya pactó para que Morena se quede con Estado de México y el tricolor con Coahuila, a cambio de impunidad en ambos casos.

“Ni PRIMOR, ni pactos debajo de la mesa, ni campañas ilegales, respondió ayer el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien subrayó que la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) “está desesperada, cambió de naranja a guinda y sólo se está prestando a jugar, desde la cúpula, el juego de Morena”, para dividir el voto.

El también llamado “Alito” hizo un llamado a los simpatizantes de MC en Coahuila y Estado de México para que se sumen al gran proyecto opositor que encabezan Alejandra del Moral Vela y Manolo Jiménez, “para que juntos defendamos el futuro de sus estados”.

“Le quieren jugar al esquirol y al porro. Porro, porque es la manera en que hacen política, reventando las elecciones y asumiendo el papel de esquiroles y lacayos desde sus dirigencias nacionales”, aseguró en conferencia el dirigente del tricolor.

Acompañado por el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira; del vicecoordinador en el Senado, Manuel Añorve, y de legisladores e integrantes del comité ejecutivo nacional, Moreno Cárdenas sostuvo que “no cabe duda de que Morena y Movimiento Ciudadano son lo mismo; ya es un aliado y ya trabajan en equipo”.

Destacó que “cobardemente” en MC dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que le dictan desde Morena. “¡MC no pudo con el reto de enfrentarse al poder!”, expuso Moreno Cárdenas.

En particular, señaló a Dante Delgado y al coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, de quienes dijo que “son traidores, esquiroles; esquiroles del poder y vividores de la política”.

“Es momento de hablar con claridad, defender a México e ir juntos en un mismo proyecto”, añadió el presidente del PRI, al tiempo de indicar que MC justifica su decisión con argumentos falsos, calumniosos y cobardes.

También manifestó que MC hoy es una amenaza para la democracia, pero distinguió entre la dirigencia y sus militantes. “Una cosa son los dirigentes de MC y otra cosa son los militantes y simpatizantes, que son gente comprometida y buena que quiere un cambio por México”.

“Alito”: no te quieren ni en tu partido, reviró MC

Esta vez el que respondió al presidente nacional del tricolor fue el diputado Álvarez Máynez: “el gran problema de la alianza eres tú. Por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas”, replicó el coordinador de MC.

En las redes sociales, Álvarez Máynez denunció que los priistas “se han cansado de repetir que les quitamos votos. En realidad, ha sido su fachada para intercambiar gubernaturas por embajadas”.

Máynez le pidió al campechano que se tranquilizara, porque se verían en el 2024.

