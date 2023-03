EU recibe herido y muertos, y baja presión sobre AMLO y México

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La mesa de la acción militar directa estaba puesta. El secuestro de 4 de sus ciudadanos a unos cuantos pasos de su frontera elevó al máximo el nivel del reclamo de la sociedad estadounidense contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los cárteles mexicanos.

¡Ya! ¡Enviemos tropas a combatirlos!, se escuchó por todo el territorio.

Luego de un sinfín de reticencias y obstáculos de AMLO contra la presencia en México de agentes de la DEA y otras agencias norteamericanas, a Matamoros, Tamaulipas, llegaron el lunes todas. Y tomaron el control de la búsqueda de los 4 estadounidenses secuestrados. El Ejército y la Marina, y todos los demás, los siguieron.

Y para el martes en la mañana ya los habían encontrado. Dos muertos, uno herido y otra físicamente ilesa. Cero responsables detenidos. La experiencia indica que sus mismos jefes los eliminarán. Se equivocaron, atrajeron la atención contra ellos y deberán pagar. Es la ley de los trogloditas, ni modo.

Sin mayores trámites se los llevaron a EU. No hay sorpresas. Ni enojos de López Obrador y su pandilla. Fue un buen final. Apuntaba a un desastre de grandes consecuencias para AMLO y México. Pero en la Casa Blanca decidieron bajarle el fuego y todo se arregló, quedó en una carta del embajador Ken Salazar, que lo más que dice es que pues hay que irse contra el Cártel del Golfo. Es todo. Tan, tan.

Pero no nos confiemos, En el Congreso de EU hay ya una iniciativa en trámite para declarar como terroristas los cárteles mexicanos, Y eso sigue su curso.

En México requerimos respuestas similares

Luego de ver cómo lo de los 4 estadounidenses se resolvió en apenas unas horas, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría senatorial de Morena, reconocido ya como uno de los aspirantes formales de su partido a la presidencia de la República, indicó:

“Hay otros lugares donde la situación de la delincuencia organizada ha rebasado (también, no sólo en Matamoros) todo nivel de tolerancia.

“No sólo cuando se trate de extranjeros se debe actuar: (víctimas, afectados por el narco y la delincuencia organizada, por los cárteles) también los hay en Michoacán o Guerrero, incluso en Zacatecas o en Guanajuato o en Chihuahua o en otros estados donde la delincuencia organizada ha avanzado en territorios”, agregó.

Recordó que ha sugerido, pedido insistentemente, que el Senado revise la estrategia de seguridad pública y ha demandado las comparecencias de los titulares del sistema de seguridad: Los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad, y los titulares de la Guardia Nacional y otras agencias, “… yo he insistido en que debemos revisar la estrategia de seguridad pública”, subrayó sin decir que desde la Presidencia no lo han dejado intervenir en eso.

Indicó que indudablemente el secuestro de los 4 norteamericanos afecta a las relaciones diplomáticas México-EU, pero que frente a eso prevalece la fuerte relación comercial, cultural y humanitaria entre ambos países.

“Sí es un sobresalto, yo diría que es un problema de reclamo natural… desde el momento en que a algún nacional le privan de la vida sin justificación, es obvio la reacción diplomática y la reacción de su gobierno.

“Nosotros también creemos que la reacción, cuando suceden asesinatos de mexicanos en Estados Unidos, debe de ser al mismo nivel, la misma proporción.

“Lo importante es que ya están las autoridades aclarando lo que sucedió en Matamoros. México está dando una respuesta adecuada al reclamo y el presidente López Obrador personalmente, estuvo atento a la investigación y a dar con los responsables.

“Va a ser todavía mayor el desenlace respecto de quiénes cometieron este delito y quiénes están detrás, qué cártel, qué banda, qué organización criminal está detrás de este crimen horrendo que se cometió hace unos días”, indicó.

Monreal no negó pertenecer a la masonería y el uso de fotos en alguno de sus eventos, dijo, tuvo la obvia intención de dañarlo, pero pues pasó de largo.

Alito pide a emecistas votar por Va por México

Luego de anunciar que no presentará candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, el líder-dueño de MC, senador Dante Delgado, acusó a PRI-PAN-PRD de haber pactado con Morena para repartirse uno a uno los gobernadores de esos estados.

A ello respondió Alejandro Alito Moreno, del PRI, que no, que ese pacto o acuerdo no existe y que si MC no competirá en esas elecciones, entonces los militantes y simpatizantes del MC deberían votar por el los candidatos del PRI y la alianza.

“No, ni PRIMOR, ni pactos debajo de la mesa, ni campañas ilegales”, afirmó el cuestionado dirigente del tricolor.

Consideró que los hechos indican que la dirigencia de Movimiento Ciudadano, específicamente su líder Dante Delgado, “están desesperados, cambiaron de naranja a guinda y sólo se está prestando a jugar, desde la cúpula, el juego de Morena”, para dividir el voto.

Por eso insistió en convocar a los simpatizantes de MC en Coahuila y el Estado de México, a que se sumen al gran proyecto opositor que encabezan Alejandra del Mora y Manolo Jiménez, “para que juntos defendamos el futuro de sus estados”.

“Le quieren jugar al esquirol y al porro. Porro, porque es la manera en que hacen política, reventando las elecciones y asumiendo el papel de esquiroles y lacayos desde sus dirigencias nacionales”, indicó.

