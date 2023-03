¿No que no?

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

Ken Salazar no fue a Palacio a tomarse un café. Fue a defender a los suyos, a exigir respuestas, a demandar actuaciones, no discursillos mañaneros. La muerte de dos estadounidenses, en un grupo de cuatro secuestrados, pone en evidencia que los sicarios no sólo atacan a jesuitas o periodistas. Se están aficionando a matar civiles y el gobierno federal mejor envía a la Guardia Nacional a entretenerse con sus celulares en los pasillos del Metro.

El comunicado de la embajada de los Estados Unidos en México es claro y no resiste un sarcasmo presidencial, así AMLO tenga la colección de Chico Che.

“Lamentamos los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y nos unimos a la pena de sus seres queridos. Extendemos nuestras condolencias a los familiares de la víctima mexicana. Asimismo, sentimos el dolor por las afectaciones físicas y emocionales de las otras dos víctimas estadounidenses que siguen con vida” añade y advierte: “Nuestra prioridad más alta es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

“Reafirmamos nuestra disposición para trabajar estrechamente con el gobierno de México para que los responsables en este caso sean castigados y trabajemos para que actos violentos similares no vuelvan a ocurrir. Como hemos señalado en nuestras alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia. Nos preocupa particularmente el control que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica. Este caso subraya que es crucial mantener una estrecha colaboración entre nuestros gobiernos. Es necesario combatir la impunidad y enfocar recursos, tanto a las autoridades de seguridad como de justicia. Estos hechos de violencia son un trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer el combate a las organizaciones criminales transnacionales. Sabemos que es posible, y lo tenemos que lograr”.

Por estos “incidentes” (palabra de moda en la 4T) se está tensando la relación y no sería sorprendente que agentes extranjeros iniciaran incursiones en nuestro territorio no violando soberanías, sino haciendo el trabajo que el gobierno omite intencionalmente porque le está cuidando los derechos a los criminales.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.