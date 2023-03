CNN estrena “Retratos de Vida”

En el marco del Día Internacional de la Mujer

Un compilado de inspiradoras historias de vida de cuatro mujeres

Alexandra Arellano

El grupo CNN, puso la mirada en cuatro mujeres que han enfrentado distintas adversidades, sin embargo, todas ellas las encararon con valentía, tenacidad y resiliencia, y aunque estas cuatro son las portadoras de voz, representan a grandes comunidades que comparten con ellas esas mismas vivencias.

Krupskaia Alís es la narradora de estas historias quien además de ser la entrevistadora fue la encargada de la presentación de este rodaje, y productora del video “8M, retratos de vida: mujeres contra la adversidad”, el cual fue estrenado en un desayuno de mujeres que brindó CNN, en el que estuvieron presentes las integrantes del proyecto, y también gran cantidad de reporteras, fotógrafas y editoras que se dieron cita para conocer a estas valientes mujeres.

Durante la presentación del video, se conoció la historia de la física solar Elsa Sánchez, mamá soltera, que llevó una infancia con un padre ausente, mujer perteneciente al grupo indígena mazahua que significa la gente del vendado, la cual pese a las limitantes que su vida le presentó desde el comienzo, hoy se encuentra orgullosamente trabajando en el área de ciencias espaciales, convirtiéndose en la primera mazahua que ha entrado al mundo de la ciencia. “todas las mujeres debemos soñar en grande, luchar el doble”, declaró la física en su primer intervención con el micrófono, para posteriormente seguir con una invitación que lanzó: “niñas de comunidades indígenas, enamórense de la ciencia, no sólo servimos para tener hijos, ni maridos, quiero que niñas y adolescentes de las comunidades indígenas alcemos la cara, sólo hace falta perder el miedo”

La segunda historia que presentaron fue la de Azucena Mena Magallón, la más joven que, integró este grupo de chicas que compartieron su vida, la cual comentó que gracias a que encontró “su manada”, logró reanudar sus estudios universitarios. La joven compartió su testimonio con gran valentía y fortalez, invitando a todas aquellas mujeres que sufrieron un abuso sexual, a alzar la voz, denunciar, pero sobre todo a las que no han pasado por una situación así a ser un apoyo para todas han vivido una situación así, y convertir el dolor, coraje o frustración en dinamita para reventar en revolución.

Narra que no hay justificación para un abuso y agradeció profundamente lo que el colectivo “Club de la cicatriz” ayudo a su proceso.

Andrea Zuckerman quien a los 22 años, la pasarela de la vida la llevó por otro camino, pues un accidente que le rompió la médula espinal la llevó a tener un giro en su vida de 360°.

“Fue duro ,pero bonito, destruir todas las ideas, volverme a construir con amor” dijo la diseñadora y modelo, quien utiliza la moda para crear un activismo al crear tendencias y romper estereotipos.

“Tener una discapacidad no es difícil por lo que pueda hacer si no por lo que me permite hacer la sociedad” dijo Andrea para concientizar a la gente de que las personas con discapacidades, existen y resisten.

La última participante de esta edición de “Retratos de vida” fue Sandra Monroy, quien es la encargada de visibilizar un problema muy olvidado en este espacio, la vida de las mujeres oncológicas, y lo desvalorizado que es este tema. Es por este motivo que decidió convocar por primera vez un contingente formado por puras mujeres víctimas del cáncer, pero no solo del cáncer que es la enfermedad si no de otro muchos canceres que menciono ella que aquejan a la sociedad mexicana, así como lo es el machismo.

De igual manera dijo que este ocho de marzo se encargara de ondear la bandera de las mujeres oncológicas, por las que ya no están y por las que siguen en pie de lucha por su vida.” Cuando me muera de mi cuerpo putrefacto saldrán las flores de la enfermedad le crecieron flores, esperanza y vida” concluyo Sandra.

Recuerda que puedes ver este mini documental a través del canal de YouTube de CNN de manera gratuita.

CNN se une a la oleada feminista y contribuye a través de la difusión y concientización de los problemas que acechan a las mujeres en grupos vulnerables