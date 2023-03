Mujeres de Morena le queman incienso al presidente López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

México cuenta con capacidad para combatir al crimen organizado: Monreal

En Palacio Nacional, el Día Internacional de la Mujer se volvió una conmemoración en la que las mujeres de Morena, y rémoras que las acompañan, se dedicaron a quemarle incienso ni más ni menos que a su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, quien se vio muy complacido con la sumisión de morenistas, petistas y del PVEM, sin embargo, sobresalió la ausencia de la esposa del tabasqueño, Beatriz Gutiérrez, ¿será acaso que no tenía nada que celebrar?

También, esa ceremonia que acabó en desorden porque todas, legisladoras, gobernadoras y funcionarias, ansiosas, buscaron la obligada “selfie” con su jefe, se convirtió en una pasarela por la que desfilaron -más bien con bajo perfil- las “corcholatas” que aspiran al 2024: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Incluso la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, optó por sumarse a sus correligionarias para seguir con las loas al tabasqueño, pues al final de cuentas, el protagonista fue López Obrador.

Efectivamente y como han coincidido una mayoría de ellas, el 8M no es una fecha para celebrar porque por ejemplo, las madres buscadoras, las mujeres violentadas, acosadas, así como familiares de mujeres asesinadas, siguen esperando justicia, algo que no ha llegado con esta errada y llamada Cuarta Transformación y el palpable ejemplo del sello de la casa, son las mujeres sobrevivientes de cáncer, que ayer en la manifestación de Paseo de la Reforma, denunciaron por enésima ocasión, la manera en que esta administración les arrebató los tratamientos contra el cáncer y la escasez de medicamentos.

Una felicitación sí se vale a todas aquellas mujeres luchadoras, sensibles a las causas de otras mujeres y se convierten en su apoyo y que reclaman el ejercicio efectivo de sus derechos.

López Obrador, lejano e ignorante de las causas de las mujeres, contento por ser el centro de todo en Palacio Nacional, dijo en un atropellado discurso: “Pienso que esa consigna de que la 4T debe ser feminista o no será, yo creo que eso ya se quedó atrás porque la Cuarta Transformación ya es feminista. Qué más, ya eso se logró en una lucha de muchos años, de mujeres, del movimiento democrático y ahora lo que tenemos que tener como objetivo es consolidar la transformación que hemos iniciado”.

Y la pregunta para el inquilino de Palacio Nacional sería: ¿Qué va a consolidar?, en un país donde siete de cada 10 mexicanas ha sido víctima de alguna situación de violencia o discriminación; 14 mujeres desaparecen a diario y donde en más estadísticas, desde el año 2004, alrededor de 45 mil 300 mujeres fueron asesinadas y más de 19 mil, ultimadas en calles, carreteras, oficinas públicas o industriales y la gran mayoría de ellas siguen esperando justicia además de que las mujeres perciben un salario de entre 14 o 27 por ciento menos que los hombres.

Eso sí, López Obrador justificó que Palacio Nacional -que considera de su total y absoluta propiedad-, se hubiera blindado con vallas metálicas porque sus adversarios son muy violentos y había la amenaza latente de que le tomen Palacio Nacional y se lo quemen, porque algunas mujeres marchan con marros y sopletes.

Cabe recordar en este sentido, que corre la versión de que las mujeres integrantes del denominado “bloque negro” y en general, los “anarcos”, podrían ser enviados de Morena para polarizar y enfrentar. Si el Presidente lo hace a diario desde su gustadísimo “stand-up” mañanero, ¿qué nos podemos esperar los demás? Ahí está que acusó a legisladoras de la oposición de la violencia.

Además, en el Senado de la República, de plano, la sesión se reventó porque senadoras de Morena y rémoras que las acompañan, se fueron porque les urgía más irse rápidamente a Palacio Nacional a recibir la felicitación, casi, casi “bendición” ni más ni menos que de su líder máximo.

Municiones

*** Sobre el asunto de los 4 ciudadanos norteamericanos secuestrados en Matamoros Tamaulipas y la propuesta que hicieron congresistas norteamericanos para que el ejército de ese país intervenga en el combate a los carteles mexicanos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, fue enfático al indicar que la Cámra alta no permitirá la entrada de ninguna fuerza extranjera a territorio nacional porque México cuenta con la capacidad para combatir al crimen organizado: “Es inadmisible y anticonstitucional aceptar que tropas extranjeras entren para combatir delincuentes. Es un tema que ni siquiera se debería discutir, esta es facultad del Senado y no lo va a tolerar

*** Este 8 de marzo es una oportunidad para reconocer a todas las mujeres que día a día salen a las calles a librar un sinfín de batallas en la conquista de sus sueños e ideales, declaró la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras. “En especial hago un reconocimiento a quienes luchan hombro con hombro por la defensa de nuestros derechos y libertades; a quienes se entregan con compromiso y dedicación a sus labores profesionales o al arduo rol de ser mamás”. A través de sus redes sociales, la líder perredista señaló: “Desde cualquier trinchera seguiremos siendo compañeras de lucha y aliadas por la igualdad. Nunca más sin nosotras; juntas por una sociedad más justa”. La presidenta Arias Contreras … Este #8M es una fecha para sumar nuestras voces por las que ya no están, por nuestras hermanas, madres o hijas; en el #DíaInternacionalDeLaMujer seguiremos exigiendo acceso a la justicia y a una vida libre de violencia de todo tipo”.

*** Unidas no sólo por el dolor de las violencias vividas, sino también por la determinación para erradicarlas, en el Día Internacional de la Mujer, las mexicanas salimos a las calles a exigir seguridad, afirmó la diputada federal priista Paloma Sánchez.

En un video difundido a través de sus redes sociales en el que añadió: “Hace un año estuve ahí y en cada cartel, cada grito y cada protesta, me vi reflejada. Supe que no estaba sola y que no exageraba. Nosotras estamos resistiendo y vivir amenazadas nos ha obligado a salir a las calles para exigir seguridad”.

*** Lo realmente importante del 8 de marzo, es que se deje de conmemorar como un día de lucha, debemos celebrar a las mujeres por la vida, por su trabajo, por sus éxitos y no por hechos que las agravian, las ofenden y las sobajan. Así lo expresó César Eduadro Hank Inzunza. Señaló además que han pasado 63 años desde que el derecho al voto de las mujeres se reconoció en nuestro país, sin embargo, su representación y participación aún es insuficiente en los niveles y espacios de toma de decisiones “es por ello que seguiremos trabajando para garantizar la paridad de género y coadyuvar en el ejercicio pleno de sus derechos, sin ningún tipo de discriminación ni violencia”.

