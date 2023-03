Las instrucciones al que sigue

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Desde su micrófono mañanero, el presidente AMLO se adelanta y con toda seguridad dice que encargará a su sucesor reformar el Poder Judicial y eliminar organismos autónomos y dejará a su sucesor un listado de “reformas pendientes”.

“Voy a dejar una lista de las reformas pendientes, pues ya no me va a tocar a mí, porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de Bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país”, afirmó el lunes el presidente López, como sí tuviera la seguridad que su partido o corcholata fuese a ganar. Esto suena a instrucciones, órdenes, no recomendaciones.

El presidente López se adelanta en los tiempos como es su costumbre. Tenemos que librar primero que todo, la batalla legal y judicial, en que está nuestra democracia, con la intención de “destazar” al INE.

MC se baja y crea dudas

Movimiento Ciudadano, el partido naranja de Dante Delgado, no participará en las elecciones estatales de este año. El anuncio se hizo durante la reunión de la Comisión Operativa donde su dueño y coordinador nacional, el veracruzano Dante Delgado, explicó que frente a la vieja política tienen que surgir una nueva, además que aseguró que se ven constantes descalificaciones a MC, como si nuestro trabajo fuera desde el gobierno estar con los mismos de siempre.

MC siempre ha sostenido que irá solo. Hemos apuntado en este espacio que Delgado esperará hasta el final de los tiempos para decidir con respecto a la elección presidencial.

Pero la causa por la cual no participan la develó el senador emecista Juan Zepeda, quien se perfilaba para ser candidato en la contienda mexiquense y señaló puntualmente: “Hemos llegado a la conclusión de que en esta elección no debemos de participar para no ser copartícipes de una farsa que ya está acordada y que luego nos van a acusar a nosotros de su resultado lo sensato en estos momentos de la vida nacional, la mejor contribución de Movimiento Ciudadano y la mía es que demos un paso lateral y no participemos”.

Sin embargo, aclaró que esta decisión no significa que MC se ausente del proceso en la entidad, pues vigilaran la actividad de las campañas.

Lo pactado según un comunicado del instituto naranja expuso que la vieja política ya pactó, pues aseguró que el tricolor y Morena se pusieron de acuerdo para repartirse ambos estados a cambio de impunidad y para seguir viviendo del poder. Es muy sencillo de demostrar el pacto, en Coahuila los partidos del Presidente, el Verde, PT y Morena van separados para que gane el PRI; y en el Estado de México vamos a ver a toda la maquinaria priista trabajando en favor de Morena, sostuvo MC a través de un comunicado.

Además, los emecistas señalaron que durante cada proceso electoral, el PRI ha culpado a MC de sus derrotas y Morena de ser comparsa del bloque opositor. En esta elección no tendrán ningún pretexto para seguirnos culpando. Se va a demostrar que la única alianza es la del PRIMOR… nos vemos en 2024”, concluye el comunicado.

PRI acusa

Esto fue motivo para que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, elevara el nivel de discurso para decir que MC es un partido cobarde y que no está a la altura que vive el país, ni tener el valor de ser opositor al gobierno de Morena.

México no necesita tibiezas como las de Movimiento Ciudadano. Hoy la ciudadanía y los partidos nos hemos definido en un bloque opositor, escribió el dirigente nacional Alejandro Moreno en Twitter.

Lo cierto es que resulta difícil entender que un partido político no participe en elecciones, porque su finalidad es esa, el participar en elecciones en busca de posiciones.

Esto abrió un nuevo frente entre ambos partidos, como si no tuvieran en qué entretenerse. El líder de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, le dijo que el problema de “Va por México” es el propio Moreno Cárdenas. “El gran problema de la alianza eres tú” y por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas, aseveró Álvarez Máynez.

Apuntes

Es muy aventurado decir que el gobernador Alfredo del Mazo se haya prestado a un pacto que se comenta en redes sociales, ceder la gubernatura a Morena a cambio de impunidad y una embajada. Creo firmemente que Del Mazo no tiene esa estructura mental, porque simplemente proviene de una familia de mucha tradición priista. El tiempo nos lo dirá. Por lo pronto el 2 y 3 de abril será el registro de los candidatos en ambos estados.

Se vislumbran nubarrones preocupantes en las relaciones diplomáticas en materia de seguridad con nuestro principal socio Estados Unidos de Norteamérica. El secuestro de cuatro estadounidenses en Tamaulipas y asesinados dos de ellos, ha causado el furioso reclamo, tanto de legisladores, de políticos y autoridades en el vecino país. Sin duda, tienen la razón. El gobierno de México tiene que atender con urgencia. El gobierno de EU expresó su preocupación por el control que ejerce el Cártel del Golfo en la zona de Matamoros, Tamaulipas, conocida como la frontera chica. Prepara el Legislativo una respuesta para México. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

