Brenda Rosh lanza “Dulcemente” para sanar a los corazones rotos

Con la estética sonora de las canciones de Anime

El EP ya está disponible en plataformas digitales

Arturo Arellano

Brenda Rosh sigue cautivando al público con looks inspiradores y canciones que destacan por ser escritas de una forma íntima, las cuales están dirigidas a mujeres fuertes, pero al mismo tiempo dulces.

En este contexto, la artista originaria de Culiacán, estrena “Dulcemente”, EP más reciente que contiene cuatro canciones: “Con toda el alma”, “Bancarrota”, “Sácame de aquí” y una más que precisamente da nombre al EP. Se trata de una compilación de sencillos sonoros que son dedicados a los corazones rotos que apenas están aprendiendo a amar otra vez.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la bella cantante comentó “son cuatro canciones, escritas durante la pandemia, estuve pasando por un momento difícil, como todos, nos encontramos con cosas que no sabíamos de nosotros mismos y yo me encontré que dentro de mí, tenía los colores que necesitaba, el confort y eso es lo que plasmé en el disco. Muy influenciado en los colores del anime y la energía del K-pop”.

Reconoce que le gusta mucho el anime, “sobre todo el que trata de las magical girls que son heroínas, super fuertes, son sensibles y me inspiro en esto. No había explorado esa dulzura, sensibilidad, nobleza, así que me puse a estudiar los openings y endings de estos animes y es un homenaje que les hago”, entre esos citó a Dragon Ball, Sailor Moon y otros.

Y no descartó que en algún momento pudiera llevar su música a un anime original “es el sueño, busco personas que me ayuden a hacer anime, que puedan animar las historias de mis canciones, sería hermoso. Y es que, siempre he amado este tipo de cultura, hice mi primer cosplay a los 4 años, mi mamá me vistió de Sailor Moon y tengo ese sueño de ser como ella o como Sakura Card Captor, de todas esas influencias viene ‘Dulcemente’, que ya está en todas las redes sociales”.

Reconoce que al empezar con este disco estaba nerviosa, “es que mis discos pasados fueron de mujer empoderada, fuerte y sigo siendo esa mujer, pero había que ver este lado de Brenda también, más dulce. Me tocó que mucha gente se fue, pero también muchas otras se quedaron, quería conectar con las mujeres, con este disco lo logré. Los comentarios han sido maravillosos, los temas me han ayudado a crecer, como otras canciones no lo hicieron. Siempre le saqué la vuelta al dulzura, quise manejar una imagen ruda, es lo que de pronto hacemos para que no nos hieran, pero ya lo hicimos. Consumo música nueva, experiencias nuevas”.

Adelantó que en marzo “me meto a grabar el nuevo disco, que será más enérgico porque quiero bailar. Me encantaría tener un disco de larga duración, de eso hablaba con una amiga creativa, estoy adentrándome al mundo de la producción, quiero producirme sola, quiero el disco con mis ideas más locas, elegido por mí, hecho por mí” dijo.

Y en materia de conciertos señala que este año “estaré full en la Ciudad de México, con eventos de K-Pop, quiero conectar con esa audiencia, que me ha abierto los brazos.

Desde una perspectiva mexicana, desde los sonidos y desde el idioma que es el español, distinto al coreano. De hecho, el siguiente disco será full K-Pop, y el reto es como va a conectar en español, porque el coreano tiene frases cortitas pegajosas y las palabras en español son más largas”,

Finalmente, reconoció que le encantaría retomar el cosplay, “mi madre cose y diseña, me gustaría retomarlo, quisiera hacer Peach de Mario Bros, con ganas siempre de Sakura, o personajes del estudio Ghibli, como Chihiro, sin duda eso está en mis planes y lo podrán ver en mis redes, donde además de mi música, siempre estoy subiendo contenido entretenido en este sentido, datos curiosos, tops de animes, de canciones, personajes” concluyó.