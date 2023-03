López Tarso, actor y político

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Diputado por el PRI, tres veces

Creyó en AMLO, luego lo criticó

Ignacio López Tarso, el Macario inmortal del cine de oro mexicano, tenía 98 años. Actor vitalicio de Televisa, miembro de la Academia de Hollywood, amigo de Luis Buñuel, López, inmortalizado en la historia del cine del país. Polifacético en el arte y hasta político. Fue diputado en tres ocasiones; 2006, 2012 y 2018.

Su nombre real fue Ignacio López López, nacido en la Ciudad de México el 15 de enero de 1925, conocido como Ignacio López Tarso, su esposa, Clara Aranda, su hija Susana López Aranda, literata, autora de la biografía de su padre, “Hablemos de teatro”.

Juan Ignacio Aranda, es actor de cine, teatro y televisión y Gabriela se ha mantenido discreta, se comenta que fue la más cercana a él, en atención y compañía. El actor, en la vida real, transfería personalidad de hombre duro, muy serio e imponente que trasmitía gran seriedad y descontrol, semejaba una persona dura y enérgica, pero al ser abordado, era atento, educado y accesible.

Se entregó a sus actividades hasta el último aliento, actuando, declamado, con chistes y siempre atento para atender a los reporteros y hasta declaraciones de tono político aderezadas con críticas exigentes.

Fue priista entregado, así lo manifestaba e incluso, demostró su alto criterio y manifestó públicamente a favor del actual Presidente con expresiones de esperanzas de que luchara por la inseguridad; también lo criticó una vez observado su desempeño, catalogándolo como un fracaso.

“Soy priista desde antes de nacer, porque vengo de una familia revolucionaria. Nací priista y sigo siendo priista. Esta gran medalla la cuidaré con toda el alma. Le aseguró al padre Morelos que está bien custodiado.” Así, sin titubeos lo expresó al ser condecorado.

Eso explica que hoy, no hay mención de AMLO, referente al actor que ya se fue. Pero la opinión de la población mexicana y extranjera son de reconocimiento que es más valioso que cualquier gobernante que está de paso, más, si hay rechazo de buena parte de la sociedad. Claudia Sheinbaum, lo lamentó, pero está en pre campaña.

“Si hubo un hombre con el don de transfigurarse de ladrón de iglesia a revolucionario, y candidato a la Presidencia, pordiosero Pito Pérez, famélico hombre de familia que habló con Dios, el diablo y la muerte, fue Ignacio López Tarso”. Descripción certera del diario Milenio.

Su gen político lo dejó claro: Detalló que la importancia del PRI, radica en que, desde su perspectiva y análisis histórico, todos los demás institutos políticos fueron formados por ex militantes o integrantes del tricolor, por lo que no se podría entender la historia mexicana sin el partido que se fundó en 1929.

Con ello, no hay dudas del mutismo del régimen actual por el silencio sobre su deceso, quien no acepta nada ni a nadie que no se entregue a su intención de entregar el país al socialismo que queda muy claro, esta intención. Pero López Tarso para los mexicanos, quedará como un inmenso recuerdo.

