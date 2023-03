Confirma López Obrador que el detenido en Culiacán sí es Ovidio Guzmán

“Adversarios sólo hacen el ridículo”

Lamentó que opositores validen el mensaje del hijo de “El Chapo” Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que sí es Ovidio Guzmán López la persona que se detuvo en Culiacán y se encuentra detenida en el Penal del Altiplano, pese a que éste afirmara que no es el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y que las autoridades se habían equivocado con su captura.

“Bueno, los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo, son tácticas dilatorias, son legítimas, los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo, pero desde luego, sí se trata de Ovidio”, aseguró López Obrador.

El pasado 7 de marzo, al iniciar su juicio de extradición, Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, afirmó que las autoridades federales se equivocaron con su captura, pues él no es el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán que reclama Estados Unidos para juzgarlo por narcotráfico.

“No soy la persona que ellos creen, que reclama Estados Unidos”, dijo Guzmán López desde el Penal del Altiplano.

En una audiencia efectuada, se reveló que EU presentó la petición formal de su extradición con base en dos nuevas acusaciones presentadas en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

El mandatario federal lamentó que sus adversarios validen el mensaje de Ovidio y expresó que con esto sólo “muestran el cobre” y hacen el “ridículo”.

“Nuestros adversarios dicen que no es Ovidio, los conservadores y sus voceros están desatados, con mucho desparpajo, declarando cosas. Además, mostrando el cobre, haciendo el ridículo.

“Entonces, ahora dicen que no es Ovidio, que fue un invento nuestro, una maniobra para engañar, así está en las redes”, agregó.

“DEA debe una explicación a México por su actuación con García Luna”

En cuanto al caso Genaro García Lunas, el presidente López Obrador aseveró que la Administración de Control de Drogas (DEA) del gobierno de Estados Unidos “le debe una explicación a México” por su actuación junto con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Agregó además que uno de los titulares de esa agencia en México fue removido del cargo porque se reveló que tenía vínculos con grupos criminales; por lo que planteó que si bien su administración tiene colaboración con Washington en las acciones de seguridad y combate a la criminalidad, ésta se da con respeto a la soberanía y sin intervencionismo.

“Tenemos que mantener nuestra relación, es muy importante la cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación. Sí, se tratara de decir: ‘a ver que la DEA nos diga lo qué tenemos que hacer en México’, eso es una intromisión a la vida interna del país, es permitir que pisoteen nuestra soberanía. Pero no sólo es eso: ¿Cómo confiar en la DEA? ¿Lo han hecho muy bien? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna, tanto tiempo? Ellos nos deben una explicación. Ojalá y antes de que García Luna pueda convertirse en testigo protegido, que ellos sostengan qué sabían de García Luna y qué sabían también de los jefes de García Luna. ¿Por qué se han quedado callados? Y además, este último asunto del jefe de la DEA en México. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos informan?”, refirió.

Es más seguro viajar a México que a EU, afirma AMLO

El presidente López Obrador aseguró que México es más seguro que Estados Unidos, por lo que desestimó las alertas de viaje que el gobierno de aquel país lanza sobre la situación de violencia en diversos estados mexicanos, pese al secuestro y asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Matamoros.

“Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México, con seguridad. Eso lo saben los estadounidenses y nuestros paisanos allá, están bien informados, tan es así que usted dice que las alertas del gobierno hablan que sólo se puede viajar a Campeche y Yucatán.

“Si fuese así, no estarían llegando tantos estadounidenses a la Ciudad de México y al país, es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México, entonces ¿qué está sucediendo? Es un doble discurso de aquel lado”, comentó.

El primer mandatario dijo que hay una campaña por parte de los intereses conservadores en México y también de Estados Unidos contra el movimiento de transformación que encabeza.

En ese sentido, AMLO criticó a los medios de comunicación a los que tienen intereses declarados sobre el status quo, no obstante, enfatizó que la población está bien informada y busca otras formas de adquirir verdadera información.

El tabasqueño consideró que las alertas sobre la inseguridad que se vive en México sólo son un acto de manipulación.

“No les creen a ustedes, o no les creen todo, es un cambio que se está dando, en México hemos avanzado muchísimo, México es de los países con menos analfabetismo político, no es que tengan miedo, no es esta realidad de violencia que usted menciona, es manipulación, pura y vil manipulación”, señaló.