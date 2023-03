A la ex alcaldesa Patricia Durán le fallaron colaboradores, afirma Mauricio Aguirre

Ex funcionario en la anterior administración

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— Hay que decirlo como es: A la ex presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, le fallaron varios ex colaboradores. Yo respeto mucho a Paty, he dado la cara y lo seguiré haciendo por ella. Conozco de su probidad, honestidad y valores. El error que yo veo es que, reitero, confío en muchas personas (no proporcionó nombres) que no le cumplieron.

Así lo reconoció en entrevista, el regidor del PT Mauricio Aguirre, en su calidad de ex funcionario en la pasada administración morenista, luego de señalar que fueron y son muy agresivos los descalificativos hacia la persona de Patricia Durán.

“Yo creo que en alguna medida si tú haces mal las cosas, debes de estar consciente y debes tener la humildad y serenidad de que va a haber un ataque. Hay ex funcionarios, efectivamente, que deben responder por sus actos”, dijo.

Aguirre Lozano reiteró que “como presidente, debes de responder por tus funcionarios, sean buenos o malos, en este caso, lamentablemente a Paty le ha tocado resolver y enfrentar estos hechos”, dijo. Por otra parte, Mauricio Aguirre destacó que “hubo rudeza innecesaria en contra de Paty Durán, los procedimientos siguen su curso y tendrán (los ex servidores públicos) que responder de sus actos”.

Finalmente, el representante popular, manifestó conocer la honestidad de la ex alcaldesa Patricia Durán y serán las autoridades competentes quienes tomen una determinación y tendrán que pagar las consecuencias aquellos que le fallaron a su gobierno.