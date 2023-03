Se nutre la lista de presidenciables

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Ya salió el peine y Gustavo de Hoyos el polémico líder empresarial que tantos enojos ha causado a la 4T, se destapó como aspirante presidencial.

Se trata de uno de los impulsores de la alianza de los partidos de oposición y con Claudio X. González formó dupla para intentar manejar los entretelones de la política opositora.

De Hoyos prefirió no participar como candidato a los gobiernos de Baja California (lugar de residencia) ni Nuevo León (de donde es originario) para esperar los tiempos electorales presidenciales.

El empresario anunció que construirá una propuesta desde la sociedad civil que permita al país tener alternancia en 2024. Ya es tiempo de que uno de nosotros, alguien que no esté podrido por el poder, alguien que llegue con propuestas nuevas sea quien encabece la propuesta opositora, dijo.

Cada día se suman más nombres a la lista que ya el presidente López Obrador calculó en 42 personajes que se encuentran, supuestamente formados a la espera de alcanzar dicha distinción por parte de un partido o, incluido, de presentarse en la modalidad de independiente.

La expresión del Ejecutivo federal fue tomada mitad en broma y mitad en serio, ya que fueron encartados varios hombres y mujeres que ni siquiera piensan en esa idea, pero que él considera opositores.

Sin embargo, abrió la posibilidad de que otros personajes manifestarán su real interés por participar en la gran elección del 24 como abanderados.

Esa larga lista la componen algunos personajes que son tomados en serio y otros que no lo son tanto.

Se inicia con las cuatro corcholatas de Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Dos morenos que se alistaron de inmediato al grito de ¡yo puedo! Fueron el diputado Antonio Pérez y el también legislador Gerardo Fernández Noroña. El primero amagó con buscar la candidatura presidencial, se retrajo y dijo que irá por el gobierno de Jalisco y, finalmente, quedó reducido a la alcaldía de Guadalajara. ¿Seriedad? Y el segundo, con su distinta forma de hacer política, se presenta como la carta del PT para la alianza con Morena.

Panistas y priistas con un poco más de formalidad abrieron su mesa de solicitudes, con algunos que son únicamente música de acompañamiento, sin posibilidades reales, ya no digamos de ganar, sino de ser candidatos, pero que han desarrollado una carrera política.

Una figura que llama la atención en el panismo es la de la senadora Lilly Téllez, sin gran carrera política, pero que encontró una veta rica en salir a confrontar al Presidente y todo su equipo de Morena. El éxito la instala con alguna posibilidad. Le siguen Santiago Creel, dueño de un modo mesurado de hacer política, aunque ahora que confrontó al Presidente motivó a muchos. Mauricio Kuri, Mauricio Vila y María Eugenia Campos, integran la lista blanquiazul.

Los priistas cuentan con su grupo de ex funcionarios de primer nivel de pasados sexenios, aunque ya no son tan identificados en el presente. José Ángel Gurría, con gran prestigio internacional; Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía; Beatriz Paredes con una larga carrera política y diplomática; Enrique de la Madrid, hijo de un Presidente de la República y algunos otros con menor carrera y prestigio.

Y aunque parezca insólito, el PRD cuenta con sus propias cartas: Silvano Aureoles, cuestionado ex gobernador de Michoacán; y Miguel Ángel Mancera, igual de cuestionado en su paso por la jefatura de Gobierno del desaparecido Distrito Federal.

No podían quedar excluidos de estas listas los de MC, en que figuran tres prospectos y solamente uno de ellos con interés, Enrique Alfaro, mientras que Luis Donaldo Colosio y Samuel García no se inquietan ante el guiño que les hacen desde la dirigencia de su partido.

Otros personajes que fueron mencionados en la abultada lista del Presidente se deslindaron, aunque no faltará que algunos de ellos salgan a manifestar su interés.

