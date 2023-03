Conductores de Uber sí pueden operar en Quintana Roo, aclara Imoveqroo

José Luis Montañez

Alistan modificaciones a Ley de Movilidad para formalizar servicio

Si bien, las declaraciones de las autoridades del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) han sido intermitentes en el tema de las plataformas de transporte privado como Uber, en esta ocasión han salido a aclarar, que sí pueden operar en Quintana Roo, aunque las modificaciones a la Ley de Movilidad aún no se hayan concretado.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Imoveqroo, aceptó que aplicaciones de transporte como Uber sí pueden operar en el estado y que ya no existe ningún impedimento legal ara que ofrezcan sus servicios, por lo que la persecución por parte de los taxistas debe terminar.

El funcionario dijo que “existe un vacío legal en cuanto a esta modalidad de transporte privado, pero a Uber ya no le vamos a llamar ilegal”, esto después de haber declarado en días anteriores que la aplicación no podía operar en el estado, lo cual le valió una solicitud de juicio político en su contra por parte de operadores de Uber.

Los socios de la aplicación alegaron que el funcionario incurría en desacato, además de fomentar las agresiones de taxistas en su contra. “Los Uber en este momento están desrregulados, ya no le vamos a llamar ilegal, entonces en este momento hay un vacío de ley, pueden operar porque no están regulados y tampoco hay ninguna sanción que se les pueda aplicar”, aclaró Alcázar.

Se atienden denuncias de conductores

Sobre los ataques por parte de los taxistas a los operadores de Uber, Alcázar Urritia asegura que en el Imoveqroo están esperando que la Fiscalía de Quintana Roo resuelva 18 denuncias para proceder con el retiro de las concesiones, en caso de ser hallados culpables, aunque aclaró que muchas de las quejas que no pasan de las redes sociales y no se llevan de manera formal. “Todos podrían ser tipificados como delitos; yo no tipifico delitos, yo soy una autoridad administrativa y por un video no puedo sancionar”, concluyó.

Por su parte, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, informó que se trata de un total de 23 denuncias que han emitido operadores de Uber por agresiones hechas por taxistas y dijo que ya son atendidas por el Imoveqroo y la Fiscalía General del Estado. “Se está avanzando bien, se va a sancionar a todos que incurren en agresiones”, aseveró.

Y destacó que el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo también está tomando las medidas pertinentes, para sancionar o dar de baja a los operadores que protagonicen este tipo de agresiones.

Van a limitar número de apps de transporte

Si bien, la operación de plataformas de transporte privado como Uber opera en Quintana Roo, a razón de un amparo que los respalda, ya se habla que cuando sean reguladas en la Ley de Movilidad, habrá algunas limitaciones y restricciones, para poner piso parejo con otras opciones de transporte.

Torres Gómez reveló que se limitará el número de plataformas digitales de transporte podrán operar en Quintana Roo, así como el número de vehículos que podrán circular bajo este concepto.

Luego de participar en el informe semanal que se realiza en materia de seguridad pública, en las instalaciones del C5 de Cancún, la funcionaria estatal explicó: “Próximamente vamos a realizar un estudio para determinar el número viable de vehículos, una vez que las adecuaciones a la Ley de Movilidad entren en vigor”.

Y aseguró que no pueden dejar que opere cualquier plataforma digital en la entidad, ya que esto podría derivar en un exceso de automóviles y una sobresaturación de este tipo de negocios. “No podemos sobresaturar las vías ni la contaminación del aire. Hay cierto control de emisiones. Entonces, habrá un estudio para saber cuántas unidades de plataformas digitales se permitirán”.

Finalmente, Torres Gómez aseguró que la operación de unidades de plataformas digitales no será la misma en cada uno de los municipios del estado. “Se regulará un cierto número para cada demarcación, por poner un ejemplo, el parque vehicular de Cancún es más grande que el de Felipe Carrillo Puerto, entonces no puede ser igual”, concluyó.

En respuesta, algunos operadores de Uber, han coincidido en que no sería una buena medida limitar a sus unidades, sino regular a todas las que ofrecen transporte en el estado, por igual, es decir, también a los taxis. Pues argumentan que Uber les exige tener automóviles de modelos recientes y con calidad para operar, mientras que los vehículos ocupados como taxis, son más viejos y contaminantes.

Ponen tope a mototaxis en Cancún y Playa del Carmen

De acuerdo con los resultados del censo realizado por el Imoveqroo, el número de mototaxistas es de alrededor de 2 mil en Cancún y de aproximadamente 2 mil 300 en Playa del Carmen, cifras que se convertirían en el límite de unidades de este tipo de transporte para la zona norte del estado.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Imoveqroo, dijo que el censo de estas unidades sigue sólo en los municipios del norte del estado, pues se trata de los lugares donde se concentran la mayoría de los mototaxis, con más de la mitad de los 8 mil que existen en todo Quintana Roo, según sus estimaciones.

“Mientras se termina el censo, el acuerdo con los mototaxistas es que no se integren más unidades. Debido a la densidad de unidades en el norte de la entidad, es probable que aún después de que se publiquen los cambios a la Ley de Movilidad y al Reglamento de Movilidad, no se entreguen permisos nuevos para estos municipios”, aclaró, es decir que en Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) ya están al límite de la sobresaturación.

Asimismo, destacó que aún falta por revisar las modificaciones que requiera el Reglamento de Movilidad, lo cual comenzará una vez se publique la Ley, y a partir de estos cambios se iniciarán estudios para ver dónde sí se podrán otorgar nuevos permisos para nuevas unidades de mototaxis, “lo más seguro es que sean al sur, como en la ribera del Río Hondo, porque en el norte ya son demasiadas”, aseguró.

Alcázar Urrutia adelantó que se está revisando la fórmula para el cálculo de tarifas para todos los servicios de transporte público, ya que el método actual por zonas resulta obsoleto para el estado y buscarán un sistema más moderno que incluso haga uso de la tecnología para ello.

En cuanto a la aplicación del programa de alcoholímetro, indicó que por la Ley de Movilidad y Seguridad Vial federal todos los municipios tendrán que comenzar a desarrollar sus programas, “el Imoveqroo estará insistiendo en ello, pues también es parte de las estrategias para fortalecer la educación y seguridad vial” concluyó.

