El reto a AMLO

Precios y desprecios

Freddy Sánchez

Una invitación para que se llene de gloria o de oprobio…

De qué se trató lo que le pidió Santiago Creel al Presidente, al incitarlo a demostrar de qué se ha mantenido en los últimos tres sexenios de su vida.

En su larga “travesía” de 18 años en los que se dedicó a recorrer de extremo a extremo varias veces la República Mexicana haciendo una tenaz campaña de proselitismo que por necesidad implicó gastos económicos no menores.

En ese contexto, podría decirse antes de cualquier eventual respuesta de Andrés Manuel al diputado blanquiazul que quienes le creen a AMLO cuanto dice no necesitan que demuestre lo que reitera continuamente en el sentido de que él no miente, no roba y no traiciona.

Y si veintisiete millones de beneficiarios de los programas sociales y sus familiares salvo las excepciones que pueda haber avalan “la honestidad valiente” que durante años previos a su triunfo presidencial pregonaba el tabasqueño qué necesidad de darle gusto al señor Creel.

Algunos seguramente pensarán que el que debería de ofrecer pruebas plenas de su recto actuar desde hace muchos años es quien le pidiera al Presidente que acredite que sus gastos en general en los últimos 18 años de ninguna manera estuvieron soportados por ingresos ilegítimos.

O sea que aquellos que ponen en duda la buena conducta del panista en vez de apoyar su reclamo para que Andrés Manuel pruebe que es un personaje honorable de la política lo que probablemente desean es que sea al revés.

Y en ese sentido lógicamente el mayor beneficiado de acreditar que no es esa clase de mentiroso y sinvergüenza a los que alude el Presidente cuando habla de sus adversarios políticos, sería Santiago Creel.

Uno de esos actores de la política que el discurso presidencial sistemáticamente suele poner bajo sospecha de corrupción en su pasado al mencionar que siendo parte de lo que él ha denominado “la mafia del poder” no podría ser ajeno a inmoralidades y bajezas de toda índole. Justo lo mismo que los defensores de Creel le achacan al Presidente al expresar que en esos 18 años en los que estuvo buscando la primera magistratura del país, sin un ingreso legítimo que poder demostrar es de suponerse que debió recibir distintas ayudas económicas de dudosa procedencia.

Sobre el particular, se menciona que las “aportaciones al movimiento” a las que atribuye el Presidente el medio para el financiamiento de sus actividades durante todos los años en que fue aspirante presidencial, es una de tantas cosas con gran opacidad en la trayectoria de Andrés Manuel hasta que consiguió el triunfo de 2018

No es entonces que no tenga que demostrar que ha sido honesto y por lo mismo incorruptible el actual Presidente de México, sino que no puede hacerlo porque carece de las pruebas que lo sustenten, dicen algunos de los que lo critican.

Así las cosas, en torno a la sucesión presidencial lo solicitado por el diputado Creel en buena medida podría afianzar la confianza que sus seguidores tienen en Andrés Manuel si él accediera a rendir cuentas de sus ingresos poniendo fin a las suspicacias.

Por lo pronto, echado está: El reto a AMLO.

