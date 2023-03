Monreal abre posibilidad

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Si algo hay que reconocerle a Ricardo Monreal Ávila es lo avezado que es como político, con muchas tablas y renuente a entrar en conflicto con nadie.

El coordinador de la mayoría senatorial continúa en su esfuerzo por convertirse en candidato presidencial, donde no se le conceden demasiadas posibilidades, ya que se ubica detrás de las tres “corcholatas” preferidas por el Presidente, el gran elector.

Con un colmillo político sumamente retorcido y conocedor de los vericuetos y vueltas que tiene la actividad política, Monreal respondió a una pregunta del periodista Joaquín López-Dóriga sobre otros planes de no ser candidato presidencial.

Yo estoy preparados para ser candidato, pero también para no serlo, dijo el zacatecano y aunque no figura en su espectro el gobierno de la CDMX, dijo que no acostumbra a rechazar un cargo político.

Explico que gran parte de su vida ha sido en la capital del país, donde ya fue alcalde y estudió el doctorado en Derecho y aunque fue gobernador de Zacatecas tiene fincada su vida aquí.

De esta forma, Monreal mostró que el acercamiento que tuvo con Claudia Sheinbaum lo pone en nuevos derroteros políticos y que existiría la posibilidad de convertirse en candidato de Morena al gobierno de la CDMX, algo que buscó seis años antes.

Desde hace algún tiempo el senador ha sido puesto como una de las fichas para competir por la capital del país, ya que se trata de un político competitivo, conocido y con ganas de continuar en la actividad política.

Sabe que las cosas no son fáciles en Morena e insiste en que su mira está puesta en la candidatura presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional, pero la otra opción (el gobierno de CDMX) no es para nada despreciable, aunque aclara que la edad ya no le alcanza para un futuro (2030).

A Ricardo Monreal todo el mundo le reconoce su sagacidad y olfato político, su don de negociador y otras características de esta actividad que lo ponen entre los personajes que permean, incluso, hasta fuera de Movimiento de Regeneración Nacional. Por lo pronto, el zacatecano continuará en la lid presidencial, pero se muestra dispuesto a explorar otras rutas, al margen de la presidencial.

*****

Gran emoción causaron las palabras del Presidente López Obrador al vetar a los dos nuevos comisionados del INAI (Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna), ya que se piensa que su razonamiento se aplicará en todos los sentidos.

Dijo que él no acepta enjuagues, ya que los dos comisionados fueron seleccionados mediante acuerdos. Eso era en la época del PRIAN, dijo, con lo que algunos piensan que no meterá la mano en la selección de los cuatro nuevos consejeros del INE y donde todo mundo ve a Bertha Alcalde Luján como la eventual sustituta de Lorenzo Córdova.

En unos cuantos días se verá qué tanto cumple con su palabra de no aceptar enjuagues o estos solamente se aplican en los bueyes de mi compadre. Por cierto que el Presidente de la República no aplica el mismo rasero en todos los casos y exculpó a su amigo Ignacio Ovalle del fraude en Segalmex, aduciendo que fue engañado por priistas de malas mañas. Y es que hay que recordad que Ovalle fue quien le abrió las puertas de la administración pública al entonces joven Andrés Manuel López Obrador, en el Instituto Nacional Indigenista… Qué tanta confianza se tiene en los científicos mexicanos para que desarrollen un nuevo analgésico que no contenga fentanilo como pidió el presidente López Obrador y cuánto tiempo habrán de tardar en desarrollarlo, por lo pronto, se tiene el antecedente de la vacuna Patria, contra la Covid-19, que después de tres años todavía no queda… Todo está listo para la concentración en el Zócalo, donde se esperan cerca de 400 mil personas en el festejo por el Día de la Expropiación Petrolera.

ramonzurita44@hotmail.com