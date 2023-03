EU ha expulsado a 2.7 millones de migrantes en los últimos 3 años

Deportaciones exprés por medidas sanitarias

Este sistema imposibilita la búsqueda de asilo para quienes lo solicitaban

La Secretaría de Gobernación dio a conocer que Estados Unidos expulsó a alrededor de 2.7 millones de migrantes por sus fronteras en tres años de la puesta en operación del denominado Título 42, una medida de salud implementada por el entonces presidente Donald Trump en respuesta a la pandemia de Covid-19.

Así se expone en la publicación ‘Rutas. Estudios sobre movilidad y migración internacional’, que en su doceava edición contiene la recopilación ‘Título 42, cambios y afectaciones a raíz de su implementación’.

Este sistema de expulsiones imposibilita la búsqueda de asilo para quienes lo solicitaban en aquel país, refiere la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de Gobernación.

De las personas expulsadas hacia nuestro país (2 millones 291 mil 347), el 60.3 por ciento de ellas fueron connacionales (un millón 381 mil 001), seguidos de las personas provenientes del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) con 34.3 por ciento; Sudamérica representó 3.5 por ciento, y el Caribe 1.7 por ciento; estas nacionalidades sumaron 910 mil 346 eventos.

Aunque se ha justificado que el Título 42 es una medida de salud y no de inmigración, se ha observado que, a partir del establecimiento de esta política, los porcentajes registrados entre las distintas nacionalidades evidencian una selectividad en esta política”.

Los casi 2.3 millones de eventos de expulsión a nuestro país bajo Título 42 representaron el 96 por ciento del total de las expulsiones que ascendieron a 2 millones 381 mil 324 en ese mismo periodo.

El reporte señala que las detenciones o encuentros que realizó entre marzo de 2020 y febrero de 2023 la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se dividieron en dos, por Título 8 y Título 42, de las que esta última en 2021 representó 31 por ciento de todos los encuentros. Aunque la mayoría de las y los detenidos por Título 42 en el sudoeste fueron devueltos(as) a México, a algunos(as) se les repatrió en avión, como resulta el caso de nacionales de Haití, que sumaron 21 mil 300 casos.

En el caso de menores y adolescentes no acompañados, Estados Unidos dejó de repatriarlos en diciembre de 2021 luego de denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil, aunque hasta antes de esa fecha se devolvió a 11 mil 486 niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados y a 4 mil 069 menores de otras nacionalidades no acompañados.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la SEGOB precisó que en cuanto a los documentos de identidad se observó que, entre las personas mexicanas, 84 por ciento contaba con credencial del Instituto Nacional Electoral o licencia para conducir, o ambas, y entre las personas de otras nacionalidades cerca de 80 por ciento poseía una identificación equivalente en su país de origen.

Referente a la documentación de la condición migratoria en México de las personas de otras nacionalidades expulsadas por Título 42, 88 por ciento mencionó no contar con algún documento migratorio mexicano antes de cruzar a EU y solo 12 por ciento lo poseía (constancia o resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, residencia permanente o temporal, Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, forma migratoria múltiple, etc.).

En tanto, sobre las características de cruce, el informe resalta que 74 por ciento de las personas migrantes entrevistadas fueron encontradas por la Patrulla Fronteriza y el resto se entregó a las autoridades. En cuanto al acompañamiento se observaron diferencias según la nacionalidad: solo 33 por ciento de las personas migrantes mexicanas viajaba con compañía; en contraste, 83 por ciento de las y los expulsados de otras nacionalidades iba acompañado por alguien (en ambos casos, el acompañamiento era mayormente por parte de hijos o hijas), se subraya.