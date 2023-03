El gran farsante

Triple Erre

Francisco Reynoso

LOS RECLAMOS nacionales por la inseguridad en México, por los 150 mil asesinatos dolosos que se contabilizan desde que inició la cuatroté en 2018, se le hacen directamente al CAUDILLO. Y éste, socarrón como es, se los transfiere a los noeliberales del pasado. A VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN que, según él, estuvieron amafiados con GENARO GARCÍA LUNA. A ENRIQUE PEÑA NIETO no lo toca. Culpa al gobierno neoliberal prianista, pero al hijo de Atlacomulco lo protege, lo cuida, lo respeta. O quizá sea mejor decir que respeta el supuesto trato que, a juicio de muchos politólogos, hicieron para que LÓPEZ llegara a la Presidencia sin contratiempos. Y sin que se cayera el sistema o la contabilidad de votos le fuera adversa, como en 2006 y 2012.

EN LA REPARTICIÓN de culpas, empero, nadie se ocupa en darle su parte al Fiscal de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO. Hábilmente, el ex diputado federal del Partido Movimiento Ciudadano, que maneja DANTE DELGADO, nada de muertito. Con todo y que el CAUDILLO odia con odio jarocho a FOX y a CALDERÓN y en especial a GARCÍA LUNA, con GERTZ MANERO no se mete; no lo toca ni con el pétalo de una flor de calabaza, diría el propio LÓPEZ.

EL SILENCIO presidencial hacia GERTZ genera “sospechosismo”, término acuñado por el ex priista FRANCISCO LABASTIDA. Porque en el currículum del fiscal destaca que fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México durante la administración de CUAUHTÉMOC CÁRDENAS y ROSARIO ROBLES; sí, fue jefe de la policía con la ex titular de Sedesol y Sedatu, a quien LÓPEZ OBRADOR metió a la cárcel y aún persigue. GERTZ también fue secretario de Seguridad Pública federal con VICENTE FOX y luego diputado federal de la hueste de DANTE DELGADO.

TODOS LOS DÍAS el CAUDILLO se llena la boca diciendo que “no somos iguales” y que en la 4T no hay lugar para la corrupción. Y que la honestidad es lo más valioso de los hombres y en lo personal es lo que más le interesa. Pese a ello, jamás ha criticado a GERTZ MANERO por el escándalo de corrupción en el que se involucró al perseguir a su cuñada ALEJANDRA CUEVAS y a su sobrina LAURA MORÁN, acusándolas de haber matado a su hermano FEDERICO GERTZ. Ambas mujeres fueron exoneradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tampoco el CAUDILLO nada ha dicho de la acusación que hizo JULIO SCHERER IBARRA contra GERTZ MANERO. El ex consejero de la Presidencia imputó al fiscal los cargos de coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Esta cloaca se destapó por el asunto del abogado JUAN COLLADO, aún en la cárcel.

EL CAUDILLO presume de tener la austeridad como norma de vida. Y la exige a todos sus colaboradores. Condena a LORENZO CÓRDOVA, a CIRO MURAYAMA y demás consejeros del INE por los salarios indecentes que reciben. Y a los ministros de la Suprema Corte por su proclividad a defender a la oligarquía y a los neoliberales capitalistas. Nada ha dicho de la riqueza extraordinaria y por muchos cuestionada de ALEJANDRO GERTZ MANERO. Ya siendo parte de la 4T le descubrieron mansiones lujosísimas en Madrid e Ibiza, en España y en Nueva York y Los Ángeles, en Estados Unidos y en París, Francia. Y se conoció que adquirió 120 automóviles de lujo para colección.

PARA VARIAR, el escritor GUILLERMO SHERIDAN, revelador del plagio de tesis de la ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, antes denunció evidencias claras de plagio en la obra que escribió GERTZ MANERO sobre la vida de GUILLERMO PRIETO. La acusación fue secundada por investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, quienes llevaron el caso a la junta de honor del SNI. De este escándalo de presunta inmoralidad el CAUDILLO nada ha dicho.

LA INJUSTICIA mayor es haber dejado al fiscal ALEJANDRO GERTZ fuera del reparto de culpas por los 150 mil asesinatos dolosos atribuidos al crimen organizado. Políticos e investigadores culpan directamente al CAUDILLO. En Zacatecas, se le carga la mano al gobernador DAVID MONREAL y a su secretario de Seguridad Pública -primero a ADOLFO MARÍN y ahora a ARTURO MEDINA-. Sin embargo, en estricta justicia y con apego a la ley, es a la Fiscalía General de la República a la que compete investigar y aclarar los homicidios del fuero federal. Corresponde a la FGR aclarar el caso de los 10 cadáveres que le dejaron a DAVID MONREAL en el árbol de navidad de Plaza de Armas; el asesinato del general SILVESTRE URZÚA PADILLA, jefe de la Guardia Nacional en Zacatecas, cometido en Pinos; el asesinato del juez ROBERTO ELÍAS MARTÍNEZ, entre otros muchos, muchísimos delitos del orden federal ocurridos en Zacatecas y en todo México.

EN EL REPARTO de culpas se ha dejado fuera a ALEJANDRO GERTZ MANERO. Y el Fiscal de la República sigue nadando de muertito; es, en la 4 del CAUDILLO LÓPEZ, el gran farsante.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

