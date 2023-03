No tenemos nada que festejar

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La celebración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en México, que en algún momento de nuestra historia fue motivo de festejo y algarabía, hoy no tenemos nada que festejar, porque no somos autosuficientes en energía y la empresa está prácticamente en quiebra, que fue rescatada el gobierno, pero sin resultados. Invierten y no producen para recuperar la inversión.

En Palacio Nacional hubo festejo, pero más porque el Zócalo estaba lleno, 500 mil personas según dio a conocer la autoridad. El presidente López pasó lista a los asistentes, para comprobar que era un evento nacional. Los estados que más contribuyeron con contingentes fueron Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Chiapas.

En el sur de la Ciudad de México la oferta para asistir al mitin del sábado eran 200, 300 y hasta 500 pesos por asistente, más torta, refresco y camión.

La deuda de Pemex es de 110 mil millones de dólares. Recientemente la Secretaría de Hacienda le invirtió 40 mil millones de dólares. Le invierten y no podemos lograr la autosuficiencia energética y mucho menos lograr una producción de crudo como para resolver los problemas económicos de la empresa, mucho menos del país, como en el pasado reciente. El petróleo que fue la panacea en el mundo hoy no lo es. Las energías fósiles van de salida y nuestro país sigue invirtiendo en producir petróleo.

Por cada peso que se invierta Pemex regresa 2.5 pesos al gobierno. La meta es llegar a dos millones de barriles diarios, que no se ha logrado. Estamos en 1.6 millones diarios y para lograr el equilibrio, los especialistas dicen que se requiere producir 2.5 millones de barriles de curdo diario.

Este gobierno le apostó al caballo equivocado del petróleo. Dos bocas no es posible terminarla y costará el doble de lo presupuestado, sin que hasta el momento refine un barril. Se compró la refinería en los Estados Unidos, con lo cual según las estimaciones lograríamos la autosuficiencia cuando menos en gasolinas. Seguimos importando.

Pero el evento de AMLO fue un éxito, Sí llenó el Zócalo. La pregunta es ¿cuánto costó? Fue más un acto político que festivo por la expropiación petrolera. Y como acto político el personaje principal fue Lázaro Cárdenas y su familia, cuyo nieto con el mismo nombre un día antes renunció como coordinador de asesores del presidente AMLO.

El gran ausente fue precisamente el hijo del “tata” Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, padre de Lázaro, quien en familia depositó una ofrenda floral en el Monumento a la Revolución, donde está sepultado su padre. Al término de la ceremonia, prácticamente en familia, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas criticó la política energética del gobierno de la 4T, que dijo es simplemente “extractivista” y no invierte en los procesos de producción y mucho menos en modernizar las refinerías ya existentes. Las relaciones con palacio no están bien.

Según datos publicados, en la actualidad las refinerías en México tienen una utilidad del 50 por ciento contra la otra cara en EU las refinerías tienen una utilidad del 90%, además de seguir utilizando el combustóleo para generar luz, considerada luz sucia.

En fin no tenemos nada que celebrar. En la concentración quemaron una figura que semejaba a la ministra Norma Lucia Piña, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al grito de “fuera Piña”. Esto deja claro que clase de personas son los morenistas, actitud que fue rechazada en forma rotunda, que es producto de la polarización que vive el país.

Pero en Palacio están felices porque llenaron el Zócalo, mientras que los conservadores llenaron el Zócalo y las plazas de más de cien ciudades del país, el pasado 26 de febrero.

Los banqueros

En un ambiente mundial de zozobra e incertidumbre para los clientes y de alerta para los bancos, la convención bancaria anual en nuestro país, se llevó a cabo en Yucatán, con la presencia del presidente AMLO y la decisión del su gobierno de cancelar cuentas del gobierno con la banca privada, por considerar que no les dan un buen trato.

AMLO pidió a los banqueros mexicanos que sigan haciendo negocios legales, pero con ganancias razonables. Las tasas de interés están por las nubes. EU maneja tasas de 4 por ciento aquí es de 50 o 60 por ciento.

El gobierno con el pretexto de poner orden en las cuentas de las dependencias federales que usan los servicios bancarios comerciales, ordenó cancelar todas las cuentas que el gobierno tiene y se retiran por no estar de acuerdo con las condiciones de los contratos y el trato que reciben por parte de los bancos. Los depósitos de la Federación a la banca comercial son de billones de pesos anuales. Las declaraciones de la Tesorera de la Federación, Elvira Concheiro, dicen mucho más que las palabras: ”Banca parasitaria que suda el dinero y lo jinetea”. Más claro ni el agua.

Apuntes

Los aspirantes a candidatos siguen su camino. En Edomex, Delfina Gómez no quiere debatir con Alejandra Del Moral y sólo asistirá a dos debates. En Coahuila, la alianza sigue firme. En dos semanas inician las campañas. De los llamados “corcholatas” el más congruente es Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum regresó a sus giras de fin de semana, y Adán López sigue con recorridos, pero sin ninguna trascendencia. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

hmares21@gmail.com