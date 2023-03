El Comedor de los Milagros

Un lugar donde celebrar el Día de San Patricio y descubrir la gastronomía latinoamericana

Asael Grande

El 17 de marzo se festeja el Día de San Patricio, una celebración que se originó en Irlanda y que se ha extendido a todo el mundo. En la Ciudad de México, el mejor lugar para festejarlo es el Comedor de los Milagros (ubicado en Calle Medellín 221, Roma Sur, 06760 Ciudad de México, CDMX), por lo que este importante sitio gastronómico invita a vivir, cada año, una gran celebración mediante experiencias culinarias con los mejores platillos y cócteles al estilo irlandés.

Los tréboles, los sombreros y el color verde son actualmente símbolos del Día de San Patricio y no pueden faltar en esta importante celebración, el Día de San Patricio o simplemente el San Patricio (en irlandés: Lá Fhéile Pádraig), una festividad de origen cristiano que se celebra para conmemorar la muerte de san Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla de Irlanda ubicada al noroeste de la Europa continental. México, país que cuenta también con inmigración irlandesa, se visten o usan una prenda de color verde para conmemorar el Día de San Patricio.

Ubicado en la Colonia Roma (justo frente del Mercado Medellín) cuna de la Generación Beatnik en los años 50, el Comedor de los Milagros, es un comedor gourmet, un espacio abierto, luminoso, con banderas de diferentes países colgando del techo. En el centro se ubican mesas y asientos de madera rodeados por 7 puestos o cocinas que representan a 7 países latinos. Además de México, están los sudamericanos, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay. Cada uno atendido por meseros y cocineros originales de cada país.

Manuel Domínguez, de origen argentino, Director del Comedor de los Milagros, comentó a Diario Imagen que: “la experiencia de vivir el encuentro de San Patricio, patrono irlandés de la cerveza, fue pensar en un coctel con whisky, y cerveza, el brindar como un tributo; sé que en México no lo celebran mucho, que no está muy instalado en la agenda de celebraciones. San Patricio es considerado también el patrono de la suerte, entonces, me parecía celebrar con una linda festividad, y hay globos verdes, un coctel verde, vinculado al color verde; preparamos una bandeja de tacos, una bandeja milagrosa, que incluye una pequeña parte de todos los conceptos de las cocinas argentina, brasileña, colombiana, peruana, uruguaya, comida latinoamericana”.

El Comedor de los Milagros, se caracteriza por tener un concepto kitsch que combina con rojos, verdes y dorados; cuenta con dos pisos, en donde se encuentra “La casa de los latinos”, un espacio abierto; sus bancas de madera, se acompañan por decoraciones y murales que le dan a este mercado gastronómico la vida y alegría que nos caracterizan culturalmente: “lo que pretendemos un poco, en la parte superior, es replicar lo que pasa con los iconos de América Latina, por eso están Diego Maradona, Frida Kahlo, Celia Cruz, es un poco darle todos los guiños que le podamos dar a la comunidad latina que encontró en México su hogar y sus comidas preferidas; la bandeja paisa, en Colombia; los tequeños, en Venezuela; el asado con papas fritas, en Argentina; el chivito en la comida uruguaya;. La idea de todo este color es lo que nos define un poco, tratamos de tener bandas de música en vivo, tributos latinoamericanos, y de las distintas culturas”.

Una gran experiencia multicultural y gastronómica, se vive en El Comedor de los Milagros; las mesas y los baños están tapizados de frases de personajes históricos latinoamericanos mientras que las pinturas, le dan color al local y crean un ambiente de familiaridad. Frida Kahlo es la artista más representativa; claramente, todo fue pensado para crear un ambiente rústico, acogedor y muy colorido que transporta a otras latitudes: “nos adaptamos a las propuestas de todas las cocinas latinoamericanas; esto empezó por el vínculo de tres amigos, un mexicano y dos argentinos, un poco por la añoranza, de sentir que uno busca su identidad en pequeñas cosas, que muchas veces son la comida, los artistas, acercar un poco el lugar de uno a su vida cotidiana, y nunca imaginaron que iban a tener buena aceptación, el trasladar los sabores latinoamericanos a México.”, finalizó, Manuel Domínguez.