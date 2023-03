TV Azteca ratifica compromiso con diálogo para reorganizar pasivos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El próximo gobierno deberá mejorar algunas políticas públicas: Monreal

TV Azteca, S.A.B. de CV (BMV: AZTECACPO; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo, reitera nuevamente su compromiso y disposición al diálogo a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes con los tenedores de deuda del bono con vencimiento en 2024.

Como antecedente está que a partir de notas periodísticas, un grupo minoritario de tenedores de bonos de TV Azteca de alrededor de 63 millones de dólares inició un procedimiento legal en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Al respecto y como ha sido su política, TV Azteca, atenderá con responsabilidad y firmeza todos los procesos legales, bajo la premisa de que cuenta con la razón ética y jurídica y de que así lo confirmarán las autoridades judiciales.

Adicionalmente, Grupo Azteca reitera que continuará trabajando con una estricta disciplina financiera, gracias a la cual su operación se mantiene sólida a fin de seguir generando los mejores contenidos para sus audiencias en televisión abierta y medios digitales.

Para reforzar lo anterior, hay que tener en cuenta el Perfil de la compañía TV Azteca, que ha sido por muchos años, uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo.

Transmite cuatro canales de televisión en México, Azteca uno, Azteca 7, adn40 y a+, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. Asimismo, la compañía también es dueña de Azteca Digital, operador de varios de los portales y redes sociales más visitadas en México.

TV Azteca pertenece a Grupo Salinas (www. gruposalinas.com), conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.

Creado por el empresario Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Purpose Financial (havepurpose.com), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

Finalmente, cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones.

Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

Municiones

*** “El próximo gobierno federal deberá mejorar y enriquecer algunas políticas públicas, como la seguridad, la atención al campo mexicano, el medioambiente, el cambio climático, la atención a las pensiones y los retiros de personas, y el sistema del bienestar en el que descansa, fundamentalmente, la salud, la educación y la seguridad social. Esto lo externó el coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado de República, Ricardo Monreal, quien consideró que el presidente López Obrador lo definió a él en un contexto claro, cuando hizo alusión en que su relevo debe ser con las características de Manuel Ávila Camacho. “Yo no soy Ávila Camacho, yo soy Ricardo Monreal y soy un hombre que cree en políticas progresistas y cree en el cambio y cree en la necesidad de profundizar lo que llevamos a cabo desde el 2018”, destacó en entrevista. Asimismo, sostuvo que “el Presidente me define en un contexto claro, porque soy un hombre con independencia, soy un hombre con autonomía, como lo era Múgica, y soy un hombre que cree en el cambio y que cree en un proceso de profundización de la transformación”. Monreal Ávila señaló que se siente tranquilo y lo único que le impide estar más arriba en la preferencia, añadió, es no tener recursos para su promoción personal y tampoco tiene tiempo, porque explicó, él no ha desatiendo su trabajo legislativo, le dedica todo los días a tratar de hacer bien las cosas en el Senado y dedicarse, cuando puede, el sábado o el domingo, a visitar algún lugar del país, destacó. Sin embargo, manifestó que estar muy tranquilo y tener mucha fe en la gente, en que la gente “sepa que soy esa definición de un hombre con independencia, con criterio propio, con racionalidad política y que cree en el cambio, profundizando las políticas públicas que el presidente López Obrador ha implementado y mejorando las que no han funcionado o que están rezagadas frente a los principales problemas del país”.

*** Ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Alejandra del Moral Vela, solicitó su registro como candidata de la coalición Va por México, al gobierno del Estado de México. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, entregó la documentación al órgano electoral y por su parte, la presidenta del IEEM, Amalia Pulido, acusó recibo. La abanderada de Va por México también estuvo acompañada por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien en un duro mensaje destacó: Hoy estamos aquí diciéndole al partido destructor e incapaz de Morena que ni en el Estado de México ni en Coahuila van a avanzar, hemos hecho un compromiso de largo alcance para ganar en 2023 y ganar para México en el 2024″. Al hacer uso de la palabra, Del Moral señaló: «Hoy, de acuerdo a la ley y a las reglas que ha establecido el órgano electoral, hemos solicitado el registro de nuestra candidatura al Gobierno del Estado de México, por primera vez una candidatura aliancista que se convertirá a su vez en el primer gobierno de coalición mexiquense».

*** ¡Qué pena!, como estaría la cosa en el primer aniversario del Aeropuerto Felipe Angeles, que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador desairó el magno evento y eso de que estaba en Oaxaca atendiendo al enviado del presidente Joe Biden para Asuntos Climáticos, John Kerry, se lo inventó de última hora. Es más, no usó el AIFA ni siquiera para trasladarse a la entidad que gobierna Salomón Jara. El director de la terminal aérea que no tiene para cuando despegar, Isidoro Pastor, se empeñó en dar cifras y cifras de los vuelos y los pasajeros que han transportado, pero la realidad se le plantó en la cara porque la soledad es lo que priva, ni las moscas.

