De la marcha a las urnas

Desde el portal

Ángel Soriano

Las demostraciones de fuerza en las concentraciones de partidarios o aparentes partidarios no necesariamente reflejan la tendencia de la votación o la popularidad del votante, puesto que se ha demostrado que muchos son llevados por compromisos de todo tipo y otros más por convicciones o identificación con las banderas del aspirante a un cargo de elección popular.

Además de que algunos de ellos van como enviados de los adversarios o mirones sin compromiso, lo que sí es determinante es el voto depositado, el voto que se cuente en forma transparente y se deposite con la decisión de que éste servirá para cambiar el sentido del rumbo que lleva la Nación o la ratificación de que se va en la vía correcta.

Desde luego que son ejercicios de fuerza y de demostración contundente de la capacidad de convocatoria y de movilidad de seguidores, un buen porcentaje dispuesto a jugarse el resto en favor de su candidato y sobre todo porque las luchas políticas o las disputas por la Nación siempre tienen una amplia base social que es necesario exhibir.

Por ello, la concentración del día 18 y las sucesivas que vengan de uno y otro lado, serán decisivas en el rumbo de la Nación porque será una demostración de que hay contingentes para apoyar uno u otro programa de gobierno, sin que necesariamente sea una acción definitiva y contundente, es preciso el voto y el conteo de los mismos lo que dará certidumbre.

TURBULENCIAS

Las mismas prácticas policiacas, arraigadas

Un video que circuló este fin de semana demuestra cómo la policía municipal de Oaxaca de Juárez incurre en las mismas prácticas de tortura y muerte, en muchos casos, que se han demostrado en diversas prisiones del país, lo mismo de Salina Cruz, la capital oaxaqueña, la CDMX o cualquier municipio mexiquense, donde los municipales se ensañan con quienes tienen la desgracia de caer en sus manos -no necesariamente delincuentes-, puesto que si su misión es precisamente combatir y someter a los malos, en ese ejercicio se llevan entre las patas a muchos buenos. Es necesaria la aportación documental de la sociedad civil, de las mismas corporaciones -donde salen los documentales-, y de las autoridades, pues los esfuerzos por pacificar el país y acabar con la violencia será imposible, pues esta sale de las prisiones o el mundo subterráneo de las terribles policías de los tres órdenes de Gobierno… Una amenaza de arresto al ex presidente Trump y un acercamiento entre los líderes de China, Xi Jinping y de Rusia, Vladimir Putin, demuestra cómo hasta en los grandes líderes, que tienen bajo su puño la seguridad mundial, se ejecutan las mismas políticas de acercamiento o alejamiento o del uso de la fuerza y la aplicación de la Ley para acabar con el adversario o acercarse al enemigo, con el objeto de retener el mando. Los acercamientos es la mejor vía para dirimir los conflictos de cualquier nivel, aunque desde luego no son definitivos para garantizar la paz mundial… El presidente Andrés Manuel López Obrador en su más de 30 visitas que realiza a Oaxaca, tendrá oportunidad de conocer la realidad social de la entidad que, aunque ya las conoce, se dará cuenta que muchos de ellos persisten en el mismo estado de cosas desde hace 3 décadas. Lo novedoso ahora será la puesta en marcha de la ruta ecológica hacia la sierra norte, el mismo trazo que siguió el Benemérito para salir de Guelatao a prestar sus históricos servicios a México. Se trata de una ruta turística inexplorada, pero que guarda verdaderas joyas de la naturaleza que los visitantes nacionales y extranjeros quedarán maravillados, especialmente los republicanos visitantes, con lo que Oaxaca posee.

