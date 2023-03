Juan Solo, María León y Sofi Mayen protagonizarán “La Bohemia” 74

El próximo 31 de marzo de 2023

El Centro Cultural Roberto Cantoral recibirá a los reconocidos cantautores

Arturo Arellano

El concepto de “La Bohemia” es uno que ha venido ganando gran aceptación y reconocimiento entre el público, pues desde hace varios años, se han encargado de presentar en el escenario de El Centro Cultural Roberto Cantoral, a los más grandes cantautores y compositores de la música latinoamericana, llegando este 2023 a su edición número 74, que será protagonizada por Juan Solo, María León y Sofi Mayen, jóvenes que han destacado en la industria desde muy temprana edad, con su gran talento.

Sofi, en entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “somos grandes amigos, pero siempre ha sido un pleito juntarnos hasta para cenar (risas), es padre que por fin se nos haga vernos y que sea en un escenario. Estamos invitándolos a interpretar nuestras canciones unos con otros, y estamos preparando sorpresas que no quiero adelantar, pero que seguramente le van a encantar a todos los que nos acompañen”.

Destacó que, tanto Juan Solo como María León son grandes amigos “a María la conozco porque una vez se me acercó super bonita y me comentó que montó la canción de ‘Inmortal’ para una sesión de baile y la verdad yo no podía creerlo, desde entonces empezamos con una amistad bonita y hoy muy sólida. Con Juan, recuerdo que lo conocí en casa de un amigo, nos presentamos nuestros proyectos, no sabía lo bueno que era, pero de igual modo hemos hecho gran amistad”.

En este marco reconoce que es un honor que de entre tantos autores y compositores “esté mi nombre ahí, aparecer es increíble, es un halago, algo que valoro y aprecio muchísimo que agradezco a los organizadores de El Centro Cultural Roberto Cantoral por tomarme en cuenta junto con mis compañeros para compartir nuestras canciones y experiencias, porque al ser una bohemia, sin duda habrá anécdotas”.

También reconoció que para un espectáculo de estas características “es muy difícil elegir los temas, porque se quedan fuera algunos por falta de tiempo, pero aun así les puedo garantizar que será un gran concierto, cada uno de nosotros está preparando cosas muy especiales y en un formato que pocas veces se puede ver en un escenario. A mí me gusta mucho dejar que fluya, no puedo ser tan cuadrada o técnica, me gusta que salga una melodía y darle en lo que entreno o camino a una junta. para luego llegar a casa y montar todo, también sé que cada compositor tiene métodos diferentes, por eso es interesante conocerlos en este tipo de shows”.

Sofi proviene de una familia de talento musical, pues su madre también se dedicaba a la música “imagínate, crecí de la mano de la música mexicana con lo que escuchaba mamá, ella era soprano, actualmente no se dedica a eso, pero cantaba, en conciertos de cámara, en escuela de Zacatecas de música, fue mi maestra. Había en casa una mezcla diversa de cultura, mi papá es ingeniero minero, mi mamá soprano, entonces se escuchaba a Rocío Durcal, Juan Gabriel, José José, crecí con ellos y sin duda los llevo en mis influencias

Nos adelantó que está trabajando en un nuevo disco “estamos llegando de Monterrey con la primera parte de preproducción del disco, sacaremos el primer sencillo a mediados de junio

y estaré en varios lugares, les recomiendo seguirme en Facebook, donde pongo las sedes y fechas de los conciertos. Mientras tanto no se pierdan la Bohemia a fin de mes, donde les aseguro que todo puede suceder, no hay favoritismo de rolas, ni de artistas, será una noche increíble”, afirmó.

Y concluyó que su meta inmediata es llegar a nuevo público “hoy todo es tan inmediato, que llegar a nuevos oídos es primordial, porque te llevan a otro lado, entre más gente me escuche mejor, quiero llegar a otros países, romper fronteras, tener una carrera consolidada”.

La cita para “La Bohemia” 74 con Juan Solo, María León y Sofi Mayen es el próximo 31 de marzo en El Centro Cultural Roberto Cantoral, escenario que recibirá a los tres jóvenes, pero ya reconocidos cantautores.

ALGUNOS ÉXITOS DE SOFI MAYEN Inmortal, Caramelo, Confieso, Dependo tanto de ti, Doctora corazón, En mi corazón, Estar contigo y Memoria