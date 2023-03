Erasmo Catarino ofrecerá homenaje a los grandes de la música mexicana

En el Foro 18•69 este 25 de marzo

Dará show con temas de Joan Sebastian, Juan Gabriel, Vicente Fernández y otros

Arturo Arellano

Tras una breve pausa en los escenarios capitalinos, Erasmo Catarino se prepara para ofrecer lo mejor de su repertorio en un concierto donde destacará la variedad de géneros musicales que van desde la balada romántica hasta temas para que hará bailar al público, haciendo un homenaje a los grandes de la música mexicana como Joan Sebastian, Juan Gabriel, Vicente Fernández y otros.

Este 25 de marzo, Erasmo Catarino se presentará en el Foro 18•69 acompañado de sus músicos y en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos dio detalles al respecto “Será un repertorio variado, en el que vamos a incluir un homenaje a Joan Sebastián, habrá temas del disco ‘Regresando el tiempo’ y otros más para cantar y bailar como el clásico tema ‘La manzanita’. La gente se sabe todas esas canciones, también del maestro Juan Gabriel que no pueden faltar en una velada, una noche bohemia para que la gente se divierta”.

Aclara que si bien es un foro pequeño “no será un show tan acústico, porque llevo cuatro o cinco músicos, llevamos el show completo, en este lugar se va a escuchar muy bien y es para que la gente lo disfrute, con todos los instrumentos, la energía, se trata de darles lo que merecen”.

De tal manera que el espectáculo contemplará todo tipo de canciones “Siempre he buscado la manera de tener altas y bajas en el show, con temas movidos, alegres, luego baladas, más de romance y regresar a lo más prendido, quiero llevar una línea como es la vida misa con altas y bajas, para que cuando estén muy alegres, les ponemos una balada romántica, así es la vida”.

Adelantó que no van a faltar temas como “Secreto de amor”, “Tatuajes” y “Juliantla”, de Joan Sebastian, asimismo, “Se me olvido otra vez” de Juan Gabriel, entre otros, también temas de don Vicente Fernández, y baladas que marcaron una época.

Con el cariño de la gente ganado, Erasmo refiere que quiere seguir componiendo “el objetivo siempre va a ser siempre seguir adelante, que sea por muchos años más, agradezco a la gente que no me ha soltado, gracias a Dios. Este 2023 queremos presentar un nuevo tema para ustedes ‘Una semana sin mirarte’, que es un tema de mi composición en música norteña. Ya hemos venido escribiendo, temas como ‘En la misma habitación’, creo que el tema de la composición se ha dado como parte del crecimiento” aseguró.

Y apuntó que “La gente es la que me da la oportunidad de subirme a un escenario, por eso no puedo estar más agradecido, quiero llenar sus expectativas, que se vayan contentos cuando van a un show. Busco la manera de darle a la gente todo tipo de temas, desde baladas, me atreveré a algún tema jocoso, algo chusco, espero pronto hacerlo, algo más movido, aunque si soy más de rancheras y baladas”.

Adelantó que no hay muchos planes para sacar más música “Seguiré trabajando sencillo por sencillo, pero les recuerdo que en la pandemia saqué ‘Regresando el tiempo’, un disco de puras baladas, se los recomiendo, con temas de los Ángeles Negros, de Camilo Sesto y este 2023 lanzaré un homenaje a José Alfredo, con todas las canciones en versiones diferentes. Más adelante me gustaría hacer un homenaje a Vicente Fernández, con todas las canciones de antaño que marcaron una buena época. Pero mientras lo que es un hecho es el disco de José Alfredo”.

Erasmo Catarino se presentará este 25 de marzo en el Foro 18•69, posteriormente hará lo propio el 1 de abril en El Cuevón y finalmente, el 27 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional, junto a Oro Norte.