“La Piedad en el desierto” da pincelazos de la vida de Manuel Rodríguez Lozano

Oportunidad para conocer el legado del pintor mexicano

El monologo es protagonizado por el actor Leonardo Mackey

Mientras termina una de sus obras más emblemáticas: “La Piedad en el desierto”, Manuel Rodríguez Lozano va reconstruyendo el rompecabezas de su vida y su permanente soledad por ser diferente; esa es la premisa de la puesta en escena, donde veremos pincelazos de la vida del célebre pintor mexicano, interpretado por el gran actor Leonardo Mackey.

Por primera vez en Teatro, “Solo en el desierto” cuenta la historia de uno de los pintores mexicanos más representativos del movimiento Muralista, y hasta hace algunos años injustamente ignorado por sus creencias políticas, y por sus preferencias sexuales.

Leonardo Mackey, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, que “el monólogo abarca una buena parte de la vida de este controvertido pintor, desde su niñez, su matrimonio con Nahui Olin, sus inicios como pintor, la trágica relación amorosa con su pupilo Abraham Ángel, su relación con los Muralistas y los Contemporáneos, pero sobre todo, la entrañable amistad con María Antonieta Rivas Mercado, en una época marcada por grandes cambios en la cultura y la sociedad”.

Se trata de la tercera temporada del montaje, que ahora llega al Teatro La Capilla en Coyoacán “el año pasado estuvimos en La Teatrería, nos fue bien, aunque yo estaba nervioso porque se retomaba la actividad teatral en la Ciudad de México. La verdadera estrella del monologo es Manuel Rodríguez Lozano, un personaje con muchos fans, aunque es poco conocido, pero quienes lo conocen son apasionados, luego estuvimos en el Circulo Teatral, y no pensé que regresáramos tan rápido, pero así fue, ahora nos presentamos en Coyoacán”.

Asegura que Manuel siempre estuvo relegado, “perteneció a los muralistas con Diego Rivera, José Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros, pero se separa de ellos porque le parece que enaltecen a la revolución y lo plasman como un evento fantástico. Pero él estuvo en contra porque argumenta que es un movimiento sangriento e innecesario y que la gente más humilde fue la carne cañón. Con su separación de los muralistas y se condena un poco al anonimato, sumado a que sale del closet en 1921, después de su matrimonio, decide declararse abiertamente homosexual, en un tiempo donde eso era motivo de arresto, fusilamiento o rechazo de la sociedad”.

De tal manera que hasta la fecha ese anonimato es algo que persigue al celebre pintor “pero gracias a este monólogo la gente puede saber quién fue, que legado nos dejó, porque su obra y vida son dignas de contarse. El autor, Vicente Ferrer realizó una investigación de más de tres años, tuvo que ir a las bibliotecas, hemerotecas, para leer los pocos libros donde se le menciona y contarnos su vida”.

Mackey refiere que ha ganado muchas buenas experiencias interpretando a este personaje “son muchas cosas las que me han impactado, sabía que Manuel era muralista, había ido a Bellas Artes a ver ‘La piedad en el desierto’, lo conocía y me devore el texto en un día, los dos somos sagitario, tenemos un carácter especial y hemos navegado contracorriente. Hay muchos eventos interesantes, su matrimonio con uno de los personajes más importantes de la historia, su paso por los contemporáneos, su relación con Salvador Novo, Villaurrutia, su obra emblemática durante su estancia en Lecumberri”.

Con esto, afirma que “el público podría imaginarse que es un melodrama, pero no, también tiene momentos luminosos, divertidos y en cuanto empieza la obra, todo espectador se queda hipnotizado, por cómo se cuenta. Tenemos varios fans, hay una muchacha que se llama Claudia que ha ido a todas las funciones, está enamorada del personaje, me lleva flores, y no solo el público está satisfecho, sino la crítica especializada, recibí premio a mejor actor de monólogo, nos está yendo bien”.

Celebra que estas obras mantienen viva la historia de la cultura en México, “son anécdotas, eventos muy importantes que se han quedado en el olvido y que gracias a este tipo de espectáculos, las nuevas generaciones pueden conocer a fondo, en este caso, los orígenes de la pintura contemporánea, pero no solo eso, sino como Manuel Rodríguez Lozano terminó siendo precursor, pionero de la visibilidad a la comunidad LGBT, gritando a lo 4 vientos que era homosexual en un momento cuando no cualquiera lo hacía”.

De tal manera que este personaje es importante por su legado en la pintura, pero también como uno de los primeros activistas defensores de la comunidad LGBT+ “Vale mucho la pena, el texto y dirección de Vicente son importantísimos para el resultado que tenemos y que ha gustado mucho al público y crítica especializada”.

Así, tras una breve pausa, regresa esta vez al Teatro La Capilla la puesta en escena “Solo en el desierto”, escrita y dirigida por Vicente Ferrer, con la extraordinaria participación del actor Leonardo Mackey, quien con esta obra festeja 37 años como Actor. Asimismo, lo acompaña el Actor y Bailarín Andrei Caballero, y las voces de Ariane Pellicer, Tito Vasconcelos, Roxana Andrade y Jorge Levy.

Solo en el desierto se presentará en una breve temporada que concluye el 26 de abril, todos los Miércoles a las 20:00 h., en Teatro La Capilla (Madrid 13, colonia Del Carmen, cerca del metro Coyoacán) Localidades de $300 pesos. Boletos en taquilla (efectivo y tarjeta) y en Boletópolis (https://boletopolis.com/es/) Descuentos del 50% a estudiantes, maestros, jubilados, personas con discapacidad, miembros del INAPAM, y vecinos de Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa, con credencial vigente.

Gracias infinitas a Miguel Pizarro, Laura Luz, Sugey Abrego, y Gina Varela Oficial por ser mis padrinos de reestreno de Solo en el desierto. A mi querido José Zepeda por tan hermosa sorpresa! A Fabiola Hernández de ALTA Reposteria En Fondat por mi espectacular pastel! Y a todo el equipo de ”Solo en el Desierto” Vicente Ferrer Andrade, Andrei Caballero, Gerardo Ledezma, Mario de León, Eder Zárate, Valentín Arcos, Alex González por su profesionalismo y muestras de cariño!