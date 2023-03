Los problemas y errores de Miguel Ángel Osorio Chong

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Bloque opositor en Senado; esperan resolver elección de consejeros de INAI

A prácticamente horas de que se realizara el cónclave de los senadores del PRI en lo que se daría lo que a esas horas era inminente, la destitución del coordinador de ese partido en la Cámara alta, Miguel Ángel Osorio Chong, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, ofreció una entrevista en la que rechazó que exista división al interior del partido tricolor, al tiempo que ratificó que la dirigencia que encabeza siempre será respetuosa de las decisiones que tomen de manera interna las y los senadores priistas.

Para esas horas, ya era más que sabido que siete senadores del Revolucionario Institucional, habían firmado una carta en la que pedían mover al ex gobernador de Hidalgo de esa posición, para que en su lugar quedara el también senador Manuel Añorve, que por cierto siempre se desempeñó como el enlace entre la bancada tricolor en la Cámara alta y el CEN de ese partido. Y eso ocurrió porque muchos fueron los problemas y errores que enfrentó el senador Osorio Chong a lo largo de su responsabilidad en dicha coordinación.

De entrada, ya lo dice un sabio refrán: “el que a dos amos sirve, con uno queda mal” y el ex secretario de Gobernación en los tiempos del ex presidente Enrique Peña Nieto, trató de adueñarse del PRI para ponerlo al servicio ni más ni menos que de Morena, para lo cual, trató de organizar a los ex presidentes del Revolucionario Institucional en un grupo que demandarA la inmediata salida de “Alito” Moreno de la dirigencia nacional. Luego, el político hidalguense tuvo una reunión con el ex gobernador de Campeche en la que se supone, fumarían la “pipa de la paz” e inclusive, Osorio Chong cejaría en sus intentos por remover a Moreno Cárdenas, pero al final, el removido resultó ser él porque, entre otras razones, tomó la misma técnica del presidente Andrés Manuel López Obrador de “aventar la piedra y esconder la mano”, pensando que con eso podría evadir que la mano que seguía en los empeños de mover la “cuna” del PRI, era justo la suya.

Antes de eso, hay que recordar cuando en la plenaria de los senadores priístas, Alejandro Moreno se presentó en la Cámara alta, causando la molestia ni más ni menos que del propio Osorio Chong, que inmediatamente hizo la “graciosa huída”, acompañado de su fiel escudera, la senadora Claudia Ruiz Massieu porque en el transcurso de sus afanes, el senador por Hidalgo se fue quedando solo.

Otras cuestiones transitan por los corrillos políticos no sólo del Senado y son en torno a que al ex titular de la Segob que alguna vez aspiró a suceder a Peña Nieto, le dio por descuidar su labor como coordinador de los legisladores tricolores al llegar a situaciones que resultaron intolerables para sus compañeros de bancada. ¿Será?

Además, no es desconocido que Osorio Chong ha buscado afanoso alguna salida a su situación, razón por la cual, volteó hacia el partido Movimiento Ciudadano, sí, ese instituto político que le vendió carísimo su amor a Morena y su líder máximo para retirarse de la contienda electoral en el Estado de México y en Coahuila. Así, se supone que en cualquier momento, el quasi ex priista -aseguran algunos- podría migrar para volverse muy amigo del líder nacional del partido naranja, el senador Dante Delgado. Retomando la entrevista que diera Alejandro Moreno, hay que señalar que descartó también la existencia de una crisis partidista y agregó que “en un partido tan grande como el nuestro, tan plural como el nuestro, hay voces que coinciden y que no coinciden”, pero sostuvo que en la pluralidad hay que construir. “La unidad no es unanimidad. Hay que construir, en la diversidad, acuerdos y consensos”.

A una de las cuantas horas de que se llevara a cabo la citada reunión de los senadores del tricolor, el diputado Moreno Cárdenas subrayó algo digno de tomar en cuenta:

“Pero hay algo muy importante. Indistintamente de que haya cambio en la dirigencia, en la Coordinación del Senado, ha sido una constante. Se da en la práctica política, pero es una decisión de las y los senadores, y el Comité Ejecutivo Nacional siempre va a trabajar en fortalecer la comunicación, la coordinación en el trabajo legislativo”.

Municiones

*** Debido a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta que México es la nación que lidera los casos de acoso escolar y, de acuerdo con la Secretaria de Educación Pública (SEP), uno de cada tres casos de acoso escolar o bullying en el país ocurre en escuelas de nivel básico de la Ciudad de México, el PRD en el Congreso local exige revisar y reforzar los programas para prevenir, atender y erradicar el bullying, acoso y violencia escolar. Ante ello, los diputados locales perredistas: Víctor Hugo Lobo Román y Polimnia Romana Sierra Bárcena, presentaron un Punto de Acuerdo ante el pleno del Congreso capitalino para exhortar a la autoridad educativa federal de la Ciudad de México, revisar y reforzar los programas públicos y las acciones institucionales, que realizan los planteles educativos de nivel básico para acabar con este pernicioso fenómeno escolar, cuya propuesta fue aprobada por unanimidad por el pleno. En su propuesta, los legisladores del sol azteca -a través de Sierra Bárcena, encargada de presentar en tribuna el punto de acuerdo-, destacaron que una vez concluido el confinamiento por el Covid-19 y de regresó a las aulas, los casos de acoso escolar han mostrado un crecimiento preocupante, a pesar de las acciones institucionales que la SEP ha desplegado a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar.

*** Ayer aprovechó el bloque opositor en el Senado de la República para reunirse y plantear opciones para resolver principalmente lo atorado que está, gracias al veto presidencial, la elección de los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI. “La idea es poder tratar de las propuestas que existen en las listas, tanto de hombres como de mujeres, mejor evaluados, poder lograr un acuerdo en el que nosotros en el bloque tenemos la posibilidad de decir tenemos coincidencia en algunos de los nombres, aunque como dije el otro día, yo a cualquiera de ellos de los que están evaluados bien podríamos transitar sin ningún problema, más allá del nombre y apellido de la mujer o del hombre”, declaró el coordinador panista, Julen Rementería e hizo énfasis en que se requiere el consenso para que alcancemos los votos necesarios. Hay que recordar que ahora se requiere de tres quintas partes, esto es un 60 por ciento, a diferencia del proceso anterior, donde se requería de dos terceras partes, que es el 66 por ciento. Entonces, estamos hablando de menos votos.

