Momento de reflexionar

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Estamos en plena efervescencia política con motivo de las elecciones. Los aspirantes, sobre todo para la presidencial, están apareciendo poco a poco, mientras que los ungidos por el presidente AMLO siguen su ruta sin ningún problema, aunque el calendario electoral señala que los tiempos todavía no están abiertos.

El país se encuentra dividido. Los que están con la 4T y los que no. En Palacio Nacional le pusieron nombre a los dos grupos. Liberales y conservadores, también se conocen como los chairos y los fifís. No busco darles nombres o apodos, lo que busco es hacer conciencia de que el país está dividido y eso por ningún lado es bueno.

Esa división nos ha llevado a la polarización de la sociedad. Estás conmigo o eres mi enemigo. Las cosas no deben ser así, porque nos llevan a situaciones tan desagradables como lo sucedido el sábado 18 de marzo en el Zócalo capitalino.

Las imágenes vistas en los medios de comunicación de una piñata con toga, birrete y lentes semejando a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, titular del Poder Judicial en nuestro país, es derribada para luego patearla en el piso y prenderle fuego, al grito de ¡fuera Piña!.

La ambivalencia con la que el Presidente ha tratado el tema del nombramiento de la ministra Piña como titular del Poder Judicial, deja mucho que pensar, porque no es nada congruente. En principio, el presidente López dijo que gracias a él, Piña era presidenta de la Corte, porque antes el Presidente quitaba y ponía a su antojo. Después dijo que le pareció muy bien el nombramiento y que era un poder autónomo, independiente como nunca había existido. Luego que era evidente que la ministra siempre había votado en contra de sus iniciativas. Después lo del protocolo en la ceremonia de la promulgación de nuestra Constitución, que al no pararse cuando el jefe del Poder Ejecutivo entró al teatro La Corregidora, mostró que era un poder autónomo. Poco después, a principios de este mes, el presidente López dijo en la mañanera que desde que llegó la ministra Piña, se desató una ola de resoluciones judiciales a favor de presuntos delincuentes. La campaña en fustigar al poder judicial es constante. A veces le sobo y luego le pego.

Esto no abona en nada a la vida política y sólo demuestra el permanente pleito entre los poderes. Es momento de reflexionar y corregir. Esto debe parar y mostrar categoría y altura en las relaciones entre poderes. Tal vez pido mucho, estimado lector.

Busca la CDMX

Xóchitl Gálvez va de frente por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. “No quiero, no estoy preparada para ser candidata a la Presidencia y si quiero ser jefa de gobierno de la CDMX, para eso si estoy preparada y he estudiado la ciudad desde hace mucho tiempo”, dijo.

Xóchitl dijo no al “ego” y si puso de manifiesto su ideario de resolver y sacar adelante a la ciudad. Las redes sociales invadieron con la propuesta de la panista, que es bien vista casi por todos, pero que ella no quiere aceptar esa candidatura. Es claro, Xóchitl, con su lenguaje claro y preciso, dijo yo no quiero y es válido y honesto por parte de la panista. Santiago Creel seguramente está de fiesta, pero Morena no, porque si lo logra, seguramente Xóchitl ganará la CDMX.

Se anota la IP

El empresario y precandidato a la Presidencia de la República no está de fiesta. El anuncio de buscar la candidatura con la etiqueta de ciudadano, que no fue bien recibida. Su pasado de representante de los patrones y maldiciendo a los políticos, pues hizo corto circuito en la opinión del respetable. La tiene difícil y cuesta arriba.

Los candidatos de Palacio, Claudia Adán y Marcelo siguen. Ebrard presentó un libro sobre su vida y la lucha política que ha librado para llegar a estos momentos. Le apuesta a la clase media, de donde es.

Marcelo Ebrard tiene claro hacia dónde va. Las encuestas van y vienen. Días en que aparece en preferencias y luego Claudia. Así será de hoy en adelante. Las encuestas te dan un parámetro, un acercamiento, pero la verdadera encuesta es la elección. De ahí que Marcelo propone sea una elección o encuesta abierta y no sólo interna con morenistas. Esto puede ser una trampa. Las encuestas de Delgado ya son famosas por desaparecer, no mostrarlas y simplemente no se hicieron.

Los paisanos contestan

Activistas, líderes migrantes y asociaciones de paisanos en los Estados Unidos batearon al presidente López, con su ocurrencia de que no voten por republicanos. Los paisanos dicen: ¿Cree que somos sus servidores de la nación?”, y rechazaron rotundamente la propuesta y le pidieron que mejor se ocupe de resolver el problema de inseguridad, porque ya no pueden ir a visitar a sus familias porque las bandas los están cazando para quitarles todo. Así de simple.

Varios líderes criticaron severamente al presidente López bajo el argumento que no tienen por qué decirles por quién votar y en lugar de molestarse por las críticas a su fallida estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” y de que durante su gobierno se ha permitido el mayor trasiego de fentanilo a EU; debe resolver los graves problemas de violencia inseguridad, homicidios y desaparición de personas en México, dijo Carlos Arango líder del Frente Nacional Inmigrante lamentó que López Obrador quiera manipular el voto de más de 30 millones de mexicanos.

Finalmente, la ocurrencia de AMLO le salió peor, pero seguramente serán catalogados de migrantes conservadores y listo. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

