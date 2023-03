Continúa cruzada de AMLO contra el Departamento de Estado de EU

Miguel Ángel Rivera

Aunque en apariencia defendió la actuación del gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró ante un comité del Congreso de Estados Unidos que hay partes del territorio mexicano controladas por los cárteles dedicados a esa actividad ilícita.

Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su agresivo discurso contra los Estados Unidos y en particular ante el Departamento de Estado o, al menos, una parte de éste.

En su reunión con legisladores, el titular del poderoso Departamento de Estado reconoció que se “necesita hacer más” en la lucha contra el fentanilo, pero consideró que designar “terroristas” a los narcos mexicanos no ayudaría. Indicó que se requiere poner en práctica mejores tecnologías para detectar la entrada de drogas químicas en las fronteras, ya que el 96 por ciento del ingreso de opioides es a través de vías legales.

Blinken dijo que el tráfico de fentanilo está matando tanto a estadounidenses como a ciudadanos mexicanos.

Durante una audiencia del subcomité del Comité de Asignaciones del Senado, el republicano Lindsey Graham preguntó:

“¿Hay partes de México donde el gobierno de México no tiene el control?, ¿controlan los carteles de la droga en partes de México?

“Comunidades individuales. Creo que es justo decir que sí”, respondió Blinken, quien, por otra parte, aseguró que el gobierno de López Obrador “ha arrestado durante el último año a docenas de líderes de organizaciones criminales” y ha desmantelado laboratorios de fabricación de fentanilo con la “asistencia” de Estados Unidos.

También subrayó que México ha incautado “cantidades récord” de fentanilo, aunque admitió que todavía hay una producción muy elevada de esta droga que provoca miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos.

Al reanudar sus conferencias mañaneras desde Palacio Nacional, el presidente mexicano continuó con sus diatribas contra los Estados Unidos, que se intensificaron a raíz de un reciente informe del mencionado Departamento de Estado sobre derechos humanos en el que advirtió sobre la prevalencia en México de abusos por parte de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales, así como un alto nivel de impunidad en la impartición de justicia y tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento.

El documento, levantado entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, recoge versiones en el sentido de que, en nuestro país, miembros de las policías cometieron abusos significativos como desapariciones, tortura, asesinatos ilegales y tratos inhumanos. También reporta altos niveles de violencia y comisión de actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas en algunos puntos del país debido a la operación de los grupos del crimen organizado.

No se trata de crímenes del pasado, sino de los

ocurridos en la llamada Cuarta Transformación

Debido a que el informe del Departamento de Estado no hace referencia a gobiernos anteriores, sino a situaciones ocurridas durante el presente sexenio, el presidente López Obrador se manifestó indignado.

De entrada, el mandatario calificó el reporte de ser “pura politiquería” y “mentiras” y censuró a los Estados Unidos porque “se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”

Esta vez, el gobierno de EU defendió el documento de su Departamento de Estado, por lo que el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, respondió: “Nosotros no escondemos nuestros problemas bajo la alfombra”.

“Nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo”, respondió Patel, quien recordó que el Departamento de Estado está obligado a elaborar cada año este documento para el Congreso estadounidense.

El viceportavoz afirmó que “la participación de miembros de la policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparece en el informe”.

Esta respuesta exacerbó a López Obrador, quien en su mañanera de ayer aseguró que, dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, hay un “departamentito” que se ha encargado de proteger el conservadurismo en el país vecino, así como en América Latina.

También sostuvo que el informe carece de validez, tras asegurar que quienes lo elaboraron no tienen pruebas de ninguna índole en esta materia. “El informe que presentaron es un bodrio. Pueden contestarme lo que quieran, no tienen pruebas, son calumniadores, en México ya todo cambió, ya no hay tortura”, agregó.

Como se aprecia, nada bien nuestras relaciones con la vecina potencia del norte.

Mientras Va por México festeja, siguen los rumores

en el Edomex contra la candidata de Morena

Luego de que la coalición Va por el Estado de México (PRI, PAN, PRD y Panal) todavía celebra el reciente registro oficial de su candidata a gobernadora de Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, se incrementan las denuncias contra Morena por supuestas irregularidades.

Para empezar, se asegura que, antes de arrancar la campaña oficial, brigadistas de Morena incurren en actos anticipados de campaña en ciudad Neza al recorrer casa a casa e invitar a votar por la candidata de su partido, la ex secretaria de Educación, Delfina Gómez.

Simpatizantes de la coalición señalaron que los brigadistas de Morena señalan que siguen instrucciones directas del presidente López Obrador, lo cual representa también una conducta prohibida por la ley.

Pero, tal vez lo más grave, es que otro de los rumores dijo que empresas y personas vinculadas con el multimillonario fraude a Segalmex también aparecen como proveedoras de la Secretaría de Educación Pública en el periodo en que Delfina Gómez fue su titular. Se asegura que esto aparece en reportes de la Auditoría Superior de la Federaciòn (ASF).

Aguascalientes de fiesta y no es temporada de feria

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI), organismo no gubernamental que agrupa al sector inmobiliario de México desde hace más de 65 años, inició el “XI Simposium de Centros Históricos Aguascalientes 2023”, de la mano de autoridades en la promoción de inversión en sitios emblemáticos.

El encuentro, de manera presencial, inició ayer en la capital hidrocálida y continuará hoy jueves 23 y concluirá mañana, viernes 24.

Brenda Howard Estrada, directora del Simposium, estima que recibirán más de 200 asistentes en la Sala de Conciertos de Aguascalientes entre asesores inmobiliarios de diferentes partes del país, arquitectos, valuadores, estudiantes y público en general.

“Los centros históricos, son generalmente las áreas más antiguas de una ciudad, donde se concentran las funciones comerciales y de servicios, entre las que destaca la administración y espacios de actividades políticas y religiosas conjugando a los tres poderes de la sociedad: La fe, la política y el comercio.

“Durante los últimos años los centros históricos del país han tenido inversiones públicas que han mejorado su infraestructura. Y las autoridades han tratado a través de diversos programas la recuperación de espacios públicos que tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los habitantes”, dijo Brenda Howard.

Señaló que al encuentro están convocados “dependencias de gobierno estatal y municipal, así como otras asociaciones inmobiliarias, cámaras y colegios, pues es un espacio abierto a todo aquel que desee formarse o actualizarse en la materia”.

Dentro del programa destacan personalidades como: Avi Maryl, director de la Universidad Remax LATAM y de Remax Perú; Brando Angulo, CEO de Brada Grupo Inmobiliario y fundador de la Academia BrickUp; Javier García Iza, cofundador y CEO de IOS OFFICES y Moris Dieck, asesor financiero y consultor en estrategia de negocios, entre otros.

La ceremonia inaugural se efectuará hoy, con la presencia de invitados especiales, la toma de protesta del Consejo Directivo de Sección AMPI Aguascalientes, que encabeza Ignacio Flores Lugo, para dar paso, posteriormente, a un atractivo programa de conferencias con dos días de duración. Finalmente, la noche del viernes se realizará la Cena de Gala en la Explanada Tres Centurias.

