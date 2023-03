AMLO afirma que se acatará fallo sobre Vulcan Materials

Acusa a la empresa de ecocidio y destrucción de zonas arqueológicas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que su gobierno acatará el fallo que se determine durante el panel de expertos, en el marco del T-MEC, sobre la situación con la empresa Vulcan Materials, que denunció la toma de su terminal marítima en Quintana Roo.

“Desde luego, acatamos lo que ellos resuelvan, pero me gustaría mucho que conocieran el territorio, la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense”, aseguró el tabasqueño durante su conferencia mañanera.

Vulcan Materials denunció que las fuerzas de seguridad mexicanas tomaron posesión ilegalmente de su terminal marítima en Quintana Roo, en el marco de una larga batalla legal sobre sus actividades de extracción de piedra caliza.

Riesgo de impactar negativamente la inversión de Estados Unidos: Blinken

En este sentido, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, aseguró que la irrupción de policías y marinos de México en la Terminal Marítima de Punta Venado en Quintana Roo podría impactar negativamente la inversión de Estados Unidos en México.”Sobre el caso de Vulcan Materials, estoy al tanto y comparto la preocupación al respecto”, dijo.

A lo que el Presidente de México respondió: “No, no (ha ingresado el Ejército a la terminal marítima), ellos tienen un conflicto además con Cemex, porque no le permiten a Cemex utilizar el puerto, ellos se apoderaron del puerto. El puerto tiene que ver con la Marina y hay un juicio, un proceso legal entre Calica y Cemex, los jueces le autorizaron a Cemex utilizar el puerto. Vamos a pedirle a María Luisa Albores que la semana que viene nos hable de todo lo que está haciendo allá”.

Blinken, anteriormente, expresó su preocupación por el ingreso el 14 de marzo de fuerzas mexicanas que acompañaban a personal de la empresa Cemex a la Terminal Marítima en Playa del Carmen, concesionada a Vulcan Materials hasta 2037. “Casos como este también pueden tener un impacto muy negativo en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones de los Estados Unidos y otros países”, dijo.

No obstante, López Obrador replicó denunciando el ecocidio que está llevando a cabo Vulcan Materials en su subsidiaria Calica. “Es que la otra lamentablemente está peor, Calica, y esta es por la que tenemos una demanda y hay un panel. Lo que quisiera es que no resolvieran los encargados de este panel en un escritorio, sino que visitaran la zona porque es ecocidio. Como la empresa es muy poderosa, imagínense que para que senadores republicanos (estén defendiendo). A ver si no les da pena a esos senadores”.

Y arremetió diciendo: “Cómo devastaron zonas naturales de manglares, pero en una superficie amplia, y cómo, inclusive, afectaron zonas arqueológicas sin ninguna limitación. Todo eso es Calica: uso de explosivos para extraer material, lo sacan por el puerto, bueno, lo sacaban, está clausurado y tenemos denuncias; por eso han surgido ambientalistas como hongos después de la lluvia”, mencionó.

Y a los senadores republicanos, López Obrador los acusó de “doble moral”, pues afirma que “ahora con lo de Calica lo mismo, senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadounidense que se llevaba grava de Playa del Carmen, de las cosas del Caribe, de la zona natural y turística más bella de México y del mundo. Usaban los terrenos como bancos para sacar grava y llevarlo a EU para usarlo en la construcción de carreteras. Los senadores republicanos usan el doble discurso, la doble moral, hablan del medio ambiente y el cambio climático y, al mismo tiempo, destruyen”, concluyó.

Cemex tiene dos demandas contra Vulcan



En este contexto, Cemex ha interpuesto dos demandas contra la trasnacional Vulcan Materials, cuya filial en México es Sac-Tun, mejor conocida como Calica, lo que ha llevado a la clausura de la empresa y a un conflicto legal que aún no está resuelto.

La primera demanda tiene que ver con el supuesto incumplimiento contractual en que habría incurrido Calica relacionado con el muelle de Punta Venado, que se encuentra clausurado desde mayo del año pasado por el gobierno federal.

La demanda es analizada en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia bajo el número de expediente 139/2022, iniciado desde el 15 de diciembre del año pasado.

Mientras que, la segunda demanda es un interdictal de retención de posesión, que resuelve el Juzgado Oral Civil bajo el número de expediente 48/2023 y que fue admitido el 17 de febrero de este 2023.

Dado lo anterior, fueron dictadas las medidas precautorias que motivaron la intervención de Fuerzas Armadas para tomar las instalaciones de la mina al aire libre Sac-Tun y el muelle Punta Venado. Ambas demandas son contra las sociedades mercantiles Calizas del Carmen y Rancho de Piedra Caliza, de nombre comercial Sac-Tun, mejor conocida como Calica.

Calica por su parte, cuenta su versión argumentando que Cemex tenía un contrato de arrendamiento del muelle de Punta Venado para el desembarco de material de construcción con vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado, no obstante, el no poder extender dicho acuerdo debido a que Sac-Tun y el puerto se encuentran clausurados, la minera dio por concluido el contrato.

Y Cemex interpuso una demanda civil, mediante la cual logró que un juez concediera el desembarco de material en Punta Venado con fecha programada para el 23 de marzo de este año, no obstante, dicha acción se habría realizado de manera anticipada el pasado 14 de marzo.

