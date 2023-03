La polarización social mató a Colosio

Índice político

Francisco Rodríguez

Aquel 1994 fue un año especialmente turbulento en México.

Comenzó con el levantamiento armado del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional…

…y continuó con una aplastante devaluación de la moneda nacional, tras un berrinche de Jorge Carpizo, entonces secretario de Gobernación…

…así como con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y, más tarde, de José Francisco Ruiz Massieu, quien se desempeñaba como secretario general del PRI.

Especialmente doloroso y traumático fue el asesinato de Colosio, del cual se cumplieron ayer 29 años.

De su breve vida se han escrito y escuchado miles de palabras, pero ningunas tan sentidas como las que pronunció su viuda, Diana Laura Riojas, durante el sepelio de Luis Donaldo.

Dijo su esposa, quien fallecería de un cáncer pocos meses después, que “fueron las balas del odio, del rencor y de la cobardía, las que interrumpieron la vida de Colosio. Dieron fin abrupto a su existencia, pero no a las ideas por las que luchó.

“La Patria ganó con la entrega, dedicación y empeño de este gran mexicano. Tenía una profunda vocación humanista. Él decía que en el centro de todos nuestros afanes, de todos nuestros esfuerzos, están el hombre, su bienestar y sus libertades.

“Luis Donaldo se definió a sí mismo como un mexicano de raíces populares, un hombre de gran sensibilidad y de gran nobleza. Siempre sintió un gran orgullo de ser heredero de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Siempre le apasionó convivir con el pueblo. Así pudo mantenerse fiel a su origen y ser auténtico.

“Un hombre vertical, riguroso consigo mismo, exigente con sus amigos, pero siempre brindando una gran lealtad. Estaba convencido de que dice más el ejemplo que la palabra. Ese fue Luis Donaldo, el hombre. Su vida (fue) generosa en propuestas, compromisos y en el ejemplo de congruencia que nos legó.

Luis Donaldo quería un futuro de paz y concordia

“Nación y libertad, fueron sus grandes pasiones. Luis Donaldo dijo: La Nación es el valor más elevado para la sociedad, y la libertad es el bien más preciado del hombre. Su gran aspiración fue contribuir a la fortaleza de la Nación y siempre pensó que la democracia y la justicia eran los caminos para defender nuestra soberanía.

“Él quería que cada mexicano tuviera el disfrute de las más amplias libertades. Pensaba que no hay dignidad sin libertades, y que éstas sólo se expresan cabalmente cuando el hombre puede decidir entre opciones, puede elegir y escoger su propio camino.

“Él quería un México más justo. Le ofendía y le lastimaba la pobreza. Creía que los abismos de desigualdad dividen a la Nación. Él creyó que tenía las respuestas para esta Nación con hambre y sed de justicia. Por eso él quería ser Presidente de México.

“Él quería un cambio para México, pero un cambio con responsabilidad y rumbo. Que no echáramos por la borda lo que con tanto sacrificio hemos logrado y un futuro claro de menor desigualdad y de más oportunidades.

“Luis Donaldo quería un futuro de paz y concordia. Quería un solo México. Sin divisiones, sin violencia, sin rencores entre hermanos. “

“Lo dijo muchas veces: Quería ser Presidente, pero quería serlo con el voto convencido de los mexicanos, con elecciones ejemplares de las que nuestros hijos pudieran estar orgullosos. Ese era su compromiso democrático y lo predicó con el ejemplo.

“Luis Donaldo amaba a todo México.”

Y tras las palabras de la viuda se adivinaba la polarización social. Ya desde entonces, aún desde antes, México sufría la división en bandos de sus ciudadanos.

Y esa división, exacerbada por una mente criminal y por sicarios a sus órdenes, cobraron la vida de Colosio. De eso ayer se cumplieron ya 29 años.

Indicios

Al tiradero nacional que heredará el próximo gobierno federal sume usted el internacional. Pleitos estúpidos con España, El Vaticano, el Parlamento Europeo y, sobre todo, con representantes del gobierno de los Estados Unidos, ya que estos sean del Congreso o de la administración federal caracterizan las actuaciones cotidianas del señor Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias cada vez más biliosas y menos poético-musicales. ¿No hay por ahí alguien que le ponga freno? ¿Lo habrá “vacunado” Marcelo Ebrard ante los liderazgos de otras naciones advirtiéndoles que los exabruptos del tabasqueño son para el consumo de la chairiza y no realmente en contra de ellos? * * * Desde el 18 de noviembre anterior le dije aquí al señor López Obrador que los llamados Guacamaya Leaks son producto de la CIA. Y se dieron en correspondencia a los apapachos que él ha dado a los familiares de Julian Assange, entre otros personajes que no son gratos a los políticos estadounidenses. Pero como no lee… y como tampoco le informan. * * * Conspicuo representante de la tolucopachucracia que por sus enormes corruptelas abrió de par en par las puertas a la 4T, el frustrado precandidato presidencial Miguel Ángel Osorio fue defenestrado de su cargo de coordinador de la menguada bancada del PRI en la Cámara alta. Se manejaba independiente del CEN del tricolor que encabeza Alejandro Alito Moreno, como si él tuviese su propio partidito. * * * Gracias por leer este Índice Político. Reciba, como siempre, mis mejores deseos de ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

