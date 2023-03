Reconocen la trayectoria social de Marina Salgado de Parra, en Edomex

Entrega de la Presea “Sor Juana Inés de la Cruz”

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— La Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios del Estado de México, A. C, es una asociación altruista no gubernamental, no lucrativa y de servicio social, formada por 2 federaciones estatales (Estado de México y Sonora) y 19 clubes y/o asociaciones individuales en distintos estados de la República Mexicana que siempre luchará por el empoderamiento y bienestar de todas las mujeres.

Así lo afirmó en entrevista la luchadora social Marina Salgado de Parra, durante la ceremonia de Encendido de la Luz por la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Entrega de la Presea “Sor Juana Inés de la Cruz” que le fue entregada por su destacada labor social.

“Agradezco a la Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios del Estado de México, tan importante distinción. No bajaremos la guardia para seguir apoyando a nuestro género”, dijo.

Salgado de Parra recordó que teniendo como lema “Superación por esfuerzo”, entre sus objetivos están: la superación integral de la mujer mediante el otorgamiento de becas para el estudio y la capacitación profesional, así como la atención primaria a la salud.

“La Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios del Estado de México, tiene un programa de otorgamiento de becas para el estudio de jóvenes de escasos recursos y de alto potencial intelectual. A la fecha, se han apoyado a cientos de mujeres que han logrado culminar sus estudios y se han integrado activamente a la fuerza trabajadora”, dijo.

Finalmente, Marina Salgado de Parra reiteró que “ en la entidad mexiquense seguiremos luchando por el empoderamiento de todas y cada una de las mujeres que viven en el Estado de México”.