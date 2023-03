“Aladdín” logra que 400 mil personas vivan un “Mundo Ideal”

La fastuosa temporada bajará el telón el próximo 16 de abril

María José devela la placa de las 500 representaciones

La magia se apodera del Teatro Telcel, en la Ciudad de México, a través de la increíble puesta en escena de “Aladdín” la cual ha llevado a través de sus fabulosas escenificaciones a más de 400 mil espectadores a un mundo ideal gracias a todo el equipo de producción de Ocesa, por lo cual después de sus 500 representaciones develaron una placa en compañía de la gran cantante María José.

Previo a este evento se realizó una alfombra roja que organizaron Disney y Ocesa para la celebración de este evento, en la cual se reunieron grandes personalidades e invitados especiales como Ulises de la Torre, Karyme Lozano, Eduardo Santamarina, Mayrín Villanueva y por supuesto la madrina María José, todos reunidas para festejar la presentación número 500 de este gran musical que ha sido aclamado en todo el país y ha dejado fascinados a miles de fans.

“El teatro en México es lo máximo y nos ha costado mucho tiempo, muchos años, para tener estas grandes producciones; gracias al público por seguir apoyándonos, gracias al público por regresar después de la pandemia, que fue un momento muy difícil para toda la industria”, dijo Juampi, que interpreta magistralmente a “El Genio”.

Después de la interpretación de la mágica obra, María José subió al escenario para se realizó una divertida actividad recordando las catafixias del programa “En Familia con Chabelo”, en donde se encontraban tres opciones distintas para seleccionar a la artista que sería la madrina de las 500 representaciones y se encontró a María José.

“Para mí es un honor estar en esta noche, el teatro en México es lo máximo, nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo tener estas grandes producciones. Muchísimas felicidades, 500 representaciones se dicen fácil, pero atrás de esto hay un mundo de gente… es un trabajo inmenso de una compañía maravillosa”, dijo la intérprete de “No soy una señora”.

Seguido del conmovedor discurso que brindó la productora de la obra Julieta González a lado de su querido socio Morris Gilbert, quien recordó los inicios del musical, cuando previo a la pandemia comenzaron los ensayos para estrenarse el 17 de noviembre del 2021, y que después de la gran pausa que tuvo el teatro no se imaginaron que tendría el impacto que aun sigue generando.

Por otro lado, se anunció la triste noticia de que estamos cada vez más cerca de la última función que realizará este deslumbrante éxito de Brodway, en el Teatro Telcel, pues la cueva de las maravillas se perderá en las arenas del desierto de Agrabah, esto será el próximo 16 de abril, por lo que te invitamos a correr para comprar tus boletos y no te quedes sin la oportunidad de ver este fantástico musical, o verlo nuevamente, por lo que podrás adquirir tus entradas por medio de Ticketmaster o en las taquillas del Teatro Telcel..

“Tengo tres sentimientos mezclados, nostalgia, tristeza y satisfacción, porque no me gusta ver los cierres de temporadas, incluso me he dado cuenta que en las últimas semanas he ido menos a ver Aladdín y cuando lo hago voy a atender los pendientes y me voy, porque ya me dio el dolorcito en el corazón, pero ahorita ha estado agotando y qué bonito despedir así la temporada, nos quedan unas semanas y me he propuesto disfrutarlas mucho”, expresó Morris Gilbert para acompañar la noticia de que la temporada llega a su fin con un gran éxito.

Una de las joyas de Broadway La producción de “Aladdín” es simplemente impresionante. Brillos, colores, escenarios de ensueño, vestuarios extravagantes y hasta una alfombra voladora. Esto y más puedes ver en una puesta en escena que llegó a México con toda su calidad