Sin mafia del poder, AMLO no tendría excusas

Índice político

Francisco Rodríguez

Cada ocasión que hace mal las cosas y éstas resultan, por supuesto, fallidas, el reyecito Andrés Manuel López Obrador echa mano de las trilladas cuatri palabras “la mafia del poder”.

Si el AIFA no’más no vuela… pues ¡la mafia del poder!

Si apenas llueve y la refinería en Dos Bocas se inunda… ¡la mafia del poder!

Si el tendido de vías del Tren Maya es frenado por los tremendos daños ambientales que provoca… ¡la mafia del poder!

Si le sale un uñero… ¡la mafia del poder!

Y ahora que el ministro de la SCJN Javier Laynez dejó en estado de suspensión el a todas luces inconstitucional “plan B” electoral… ¡la mafia del poder!

Tanto la menciona que a veces pareciera que él mismo ya forma parte de ella.

Ante todos sus fracasos —hay que aceptarlo: Andrés Manuel López Obrador es, también “un perfecto fracasado”—, la existencia de la mafia del poder le es indispensable.

Sólo la invoca, pero no la toca.

La desconfianza es mutua.

Vivimos en un escenario tenso que no augura nada bueno.

Las puñaladas traperas se suceden día con día.

La búsqueda de la simpatía popular es la cereza del pastel en todos los segmentos, mucho más entre los políticos y mandarines del régimen modito Tepetitán que mueve el pandero.

Los grupos de mercachifles neoliberales son escandalosamente beneficiados, no tanto por el tamañito de las obras que, como vemos, es ínfimo, sino por la vista gorda en el uso de la baja calidad de materiales, infles de miles de millones en las construcciones y toda clase de excesos con la marca de la casa.‎

Las mermas y las partes del león.

Y aunque esto fuera mentira, nadie alcanza a comprender por qué el Estado se declara ineficiente o demasiado débil en la práctica para echarle el guante a los sinvergüenzas que han ofendido a la Nación.

Por qué el Estado no es suficiente para refundir en las bartolinas a estos miserables.

Sólo una persona lo sabe a ciencia cierta.

Y esa persona que lo sabe es el Titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que a lo mejor nadie le ha dicho es que no actuar contra los traidores a la patria merece el castigo que cargan sobre sus espaldas los cómplices.

Nuevamente, en estos casos, el que perdona, pierde.

El que se equivoca no.

Quien manda se puede equivocar y volver a mandar.

El que con mando se equivoca no pierde jamás.

El único que pierde es aquél que jamás se arriesga.

Lo único que puede desmentir este aserto es que el Presidente esté convencido de que, si no actúa, defiende la estabilidad del país, protege los intereses superiores de la Nación, aboga por los más débiles, mantiene la fortaleza de la patria.

Pero usted y yo sabemos que no actúa porque él mismo ya forma parte de esa condenable mafia del poder.

¿No cree usted?

Indicios

El “plan C”, en cambio, avanza según lo planeado por los estrategas de Palacio Nacional. La mal llamada Cuarta Transformación conseguirá hacerse del control del Instituto Nacional Electoral a través de una consejera presidente, cargo para el cual han perfilado desde el inicio de un muy amañado proceso a Bertha Alcalde Luján, hija de Bertha Luján, prominente dirigente del Movimiento de AMLO, y del abogado que se dice sindicalista —más bien es todo lo contrario— Arturo Alcalde. Por supuesto es hermana del florero que encabeza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La presencia de Edmundo Jacobo Molina en el secretariado ejecutivo del INE será el contrapeso necesarísimo para que los cuatroteros no se brinquen la ley ni la tuerzan en su propio beneficio. * * * Un gran escándalo se hizo la semana anterior por el simple hecho de que tres acreedores minoritarios de TV Azteca —en la que colaboré hasta hace unos meses— realizaron una petición para que la televisora del Ajusco ingresara al Capítulo 11 del Código de Bancarrotas estadounidense, medida “totalmente desproporcionada y que no corresponde al estado financiero”, señaló un vocero de la empresa que dirige Benjamín Salinas Sada. Y de ahí no pasó. Sólo del escandalito. Porque, en respuesta, la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego señaló que “TV Azteca, reitera nuevamente su compromiso y disposición al diálogo a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes con los tenedores de deuda del bono con vencimiento ¡en 2024!” * * * De acuerdo con el Barómetro Edelman Trust 2023 nuestro país aún no está totalmente polarizado. Es Argentina el país que más sufre la polarización, seguido de Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, España y Suecia. En riesgo de que la polarización social cause estragos están Brasil, Corea del Sur, México, Francia, Reino Unido, Japón, Países Bajos, Alemania e Italia, en ese orden. ¡Otro fracaso de AMLO! No ha conseguido que los mexicanos nos enfrentemos del todo. * * * ¡Uf! Se avecina una semana de más enojos presidenciales. Aquí estaré para que los comentemos. Mientras tanto, usted lo sabe, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

