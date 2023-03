Ciudad de México se queda sin agua potable

Jorge Luis Galicia Palacios

Acciones de cuidado y ahorro del líquido, obligadas

“Los próximos tres meses (marzo, abril mayo) la región centro del país va a vivir una sequía prolongada que se suma a la sequía de 2020, 2021 y 2022, eso significa que las presas del sistema Cutzamala están a la mitad en general de lo que deberían de tener almacenado”, declaró la Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al dar a conocer a la población capitalina un informe sobre la reducción de agua potable a colonias que reciben el vital líquido del sistema Cutzamala y Lerma, y explicó que la entidad recibirá 24% menos agua en comparación con 2019.

En temporada de estiaje la noticia pareciera normal para los capitalinos o para la población del país en general, año con año el problema es el mismo y algunas familias hasta se preparan con cubetas y botes extras para almacenar el agua, lo malo en el tema de la carencia del agua es que cada año el problema se presenta cada vez con tiempos más prolongados para los consumidores y los impactos se manifiestan en la reducción de los niveles de agua en presas, ríos y lagunas, por ello diversas voces lanzan alertas para que la sociedad en su conjunto hagamos comunión en el cuidado y ahorro del líquido.

Todos sabemos que el agua es fuente de vida, que hidrata nuestro cuerpo, que nos refresca, que nos ayuda en la higiene personal y que sin el agua no habría vida, lo sabemos, sin embargo, de manera inconsciente, hay mucha gente que en medio de situaciones del confort que les brinda su estatus económico, de empresarios que hacen del agua un jugoso negocio o bien por la ignorancia de algunos, insisten en derrochar el vital líquido, eso mientras en algunas partes del mundo las personas buscan afanosamente conseguir algo de agua, ya no para su higiene o para regar sus plantas o dar de beber a sus animales, no, lo hacen para ellos sobrevivir, por ello las autoridades son muy explicitas en sus mensajes sobre el tema: “Además de las lluvias, nosotros también podemos echarle una manita al Cutzamala cuidando el agua y racionándola”.

Hoy, cuando a los capitalinos se les informa que, debido a temas de distancia, las demarcaciones que más se verían más afectadas en este periodo de sequía serían Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, todos los pobladores del planeta debemos entender que el problema que hace algunos años se veía venir ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y por ello tenemos que hacer más conciencia de lo que significa la reducción de agua en nuestras cisternas, tinacos o grifos.

En ese contexto, vale recordar, una vez más, que en 1993, el 22 de marzo, la ONU estableció esa fecha como el Día Mundial del Agua y se hizo para que la población en general nunca más olvide que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, lo que de alguna manera significa crear conciencia acerca de la crisis y problemas que se generan por la carencia o su escasez, y por ende debemos promover acciones inmediatas y urgentes en el ahorro del consumo y el cuidado en sus diferentes usos, porque si hoy no actuamos con mayor conciencia mañana estaremos hablando de esa guerra que nadie quiere, pero de la que ya muchos ven venir: La guerra del agua.

LAS CARTAS HABLAN.— Información sobre el agua y los problemas causados por su escasez hay mucha y se puede abordar desde diversas ópticas, pero aquí retomamos algunos datos duros que desde la ONU surgen y ojalá sirvan para reflexionar y tomar más conciencia tanto en su uso como en su cuidado:

1.4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficientes; Al día de hoy, 1 de cada 4 personas (2000 millones de personas) en el mundo carecen de agua potable segura; Casi la mitad de la población mundial (3,600 millones de personas) carece de un saneamiento seguro; A nivel mundial, el 44% de las aguas residuales domésticas no se tratan de forma segura; Se prevé que la demanda mundial de agua (en extracciones de agua) aumente en un 55 % para 2050.

VA MI RESTO.— La efeméride del 22 de marzo hay que recordarla, sí, pero para efectos de lo que significa la fecha es muy importante que todos los días pongamos en el centro de nuestras acciones el Día del Agua y que, más allá de la temporada de estiaje, todos los días seamos cada vez más cuidadosos en su manejo y no echemos en saco roto algunas recomendaciones en la cotidianidad como bañarse en menos de 5 minutos y recolectar el agua fría que sale cuando abres la llave de la regadera. Puedes reutilizarla; reparar fugas en casa; no regar jardines con agua potable; cerrar la llave mientras lavas trastes, te cepillas los dientes, te rasuras o te lavas las manos. Son recomendaciones básicas, pero es lo mínimo a que estamos obligados hacer en el tema de la escasez del agua, y hasta ahí porque como veo doy.

