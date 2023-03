Quiero enseñarles a todos que sí puedo: Chiquis Rivera

Llega con la segunda parte de “Abeja Reina Tour”

al Lunario este martes 28 de marzo

Anuncia que partir de ahora solo utilizará el nombre de Chiquis, desapegándose del icónico apellido Rivera

En conferencia de prensa, la cantante declara que tiene un crush por Shakira, y que si ella se hubiera casado con la colombiana jamás la habría hecho llorar

Alexandra Arellano

Chiquis Rivera iniciará de la mejor manera el Abeja Reina Tour parte ll, en el Lunario del Auditorio Nacional, debido a que esta presentación no solo será la primera de su gira, sino también será la primera ocasión en que llegue a brindar un espectáculo de tal magnitud al público mexicano.

“Quiero enseñarle a todos que sí puedo, que estoy aprendiendo y que aprendí mucho” fueron parte de las palabras iniciales que la cantante compartió con la prensa, también dijo que se venían muchas sorpresas que, incluían el lanzamiento de canciones nuevas, e incluso anunció la próxima publicación de su cuarto libro escrito por ella.

Durante esta rueda de prensa la cantante lucio más hermosa que nunca, y con una seguridad increíble, misma con la que respondió a muchas de las preguntas que la prensa le lanzo, las cuales denotaban claramente que pretendían causar polémica, o desbalancear emocionalmente a la interprete, como cuando le dijeron que hablara acerca de las supuestas amenazas que había recibido, para la cancelación de sus presentaciones en Nuevo León y Tamaulipas, a las cuales contesto de una manera pasiva y segura “No hubo amenazas de ningún tipo, fueron más bien cuestiones con las promotoras, quienes determinaron que había problemas de inseguridad y decidieron posponerlas, no cancelarlas, ahora estoy en espera de que se den las condiciones de llevar a cabo los shows”.

Por otro lado las preguntas más íntimas en las que cuestionaban la relación con su familia a las cuales la cantante contesto de manera amable que ella no le deseaba el mal a nadie y no tenía por qué opinar ni de amistades, ni de familia cosas que no le correspondiera, siempre manteniendo una sonrisa en la cara.

Y siguiendo por este mismo camino de esclarecer dudas que le exponían, apuntó que a partir de ahora solo utilizará el nombre de Chiquis, desapegándose del icónico apellido Rivera, “creo que si se enfocan mucho en el apellido, no me dejan ser. Si yo cometo un error, no quiero que sea problema de mi familia, estoy muy orgullosa de todo lo que ellos han logrado, son una familia muy trabajadora, pero quiero que se den la oportunidad de conocer a Janney, así que soy Chiquis”, comentó la cantante.

Para finalizar la conferencia, le cuestionaron sobre su orientación sexual retomando una polémica que se generó años atrás en donde ella se declaraba lesbiana, a lo cual respondió que aunque actualmente estaba en una hermosa relación con su novio, ella llegó a tener una novia, y enfatizó su filosofía que tiene sobre las parejas empleando la famosa frase de “El amor es amor” e invitó a quien quisiera saber más del tema a leer su primer libro que publicó donde relata con más detalle todo ese periodo de su vida.

Hasta hoy en día el éxito de su corrido “Porque soy la abeja reina” sigue vigente, y cumplió su segunda semana consecutiva posicionada como número 1 en la radio popular de México, de acuerdo a Monitor Latino.

Así que si no te quieres quedar sin ver este maravilloso espectáculo que prepars Chiquis como parte de su “Abeja Reina Tour” Parte ll recuerda que se estará presentando la noche de este martes 28 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional a las 20:30 horas.

Anuncia sorpresas que incuyen el lanzamiento de canciones nuevas, así como la próxima publicación de su cuarto libro, escrito por ella