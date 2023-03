¿Sueldazos o democracia?

Desde el portal

Ángel Soriano

El ministro Javier Laynez asume su decisión de dar marcha atrás al “plan B” de la reforma electoral como una defensa de la democracia, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que los ministros y los consejeros electorales, además de que son la misma mafia, lo que defienden son sus elevados salarios, ese es el fondo del asunto.

Tanto ministros como consejeros electorales se han amparado contra lo que señala la Constitución de que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente y al negarse a acatar lo que señala la Carta Magna, violan la Constitución al considerar que ellos pueden asignarse los emolumentos a los supuestamente tienen derecho, nada modestos. Ni los consejeros ni los ministros pueden considerarse defensores de la democracia, pues son integrantes de organismos creados por el Estado para la vigencia o vigilancia de un modelo de gobierno que la sociedad ha querido darse, pero esto de ninguna manera significa que pueden estar por encima de la sociedad y de lo que establece la Constitución.

Laynez señala que el presidente López Obrador ha pasado por encima del Congreso de la Unión —Cámara de Diputados y de Senadores—, que aprobaron reformas electorales para reducir costos de las elecciones y dispendios en los funcionarios, no para reducir la democracia ni imponer una dictadura, al contrario, hacerla más ágil y eficaz, pero ellos no lo entienden, sólo defienden sus colosales salarios.

TURBULENCIAS

En auge la actividad turística

Los vastos recursos naturales y atractivos coloniales que representan las magníficas edificaciones, la gastronomía, clima y usos y costumbres de las comunidades, que hace del país un atractivo internacional, no es de ninguna manera obra de algún gobernante, sino es prodigio de la naturaleza y de las milenarias culturas de nuestros antepasados, pues en la actualidad vemos que los gobernadores presentan lo anterior como obra de sus propios gobiernos cuando no tienen ni capacidad para dar mantenimiento a lo que se tiene…Arrecia la pugna entre el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, por la candidatura presidencial de Morena. De entrada, la puntera en las encuestas ha rechazado a Ricardo Monreal en su próximo gabinete y ha pedido a Ebrard y a Adán Augusto que piensen en donde podrían colaborar en su gobierno y si están dispuestos a hacerlo. “Es muy tierna” dice Ebrard… El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el Tren Maya será inaugurado el diciembre de este año y no hay cambio, luego de una reunión de evaluación con directivos de empresas públicas y privadas a cargo de las obras y que se han comprometido a cumplir con los plazos asignados… Luego de ser declarado “Barrio Mágico” el de Jalatlaco de la ciudad de Oaxaca, y hay más, el presidente municipal Francisco Martínez Neri -que enfrenta renuncias y ceses de funcionarios involucrados en actos de corrupción-, se prepara para la celebración del 491 aniversario de la ciudad y en la que participación municipios de la zona metropolitana de la ex Verde Antequera. Nadie se explica cómo las autoridades del INAH han aceptado, promovido y amparado la destrucción de los templos de la ciudad, cuya verde cantera ha sido ocultada por cementos y cubierto de pinturas chillantes como cualquier pueblito risueño, cuando la ciudad tiene un trazo sin igual, ejecutado durante la Colonia. Más que salvaguardar nuestro patrimonio histórico, a lo que se han dedicado las autoridades es en destruir la ciudad y en saquear su acervo cultural, como se puede comprobar en un simple recorrido por el Centro Histórico, empezando por las históricas puertas de valiosa madera y diseño del ex Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca.

