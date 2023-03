Comenzarían en abril pruebas en las vías férreas del Tren Maya

De acuerdo con el gobierno federal

Recorridos de supervisión de la obra en el Tramo 2, que inaugurarán en diciembre

Ciudad de México.– Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que están redoblando esfuerzos a fin de entregar el Tren Maya en los tiempos pactados, es decir, para su inauguración en diciembre de este año.

Dada esta meta, el gobierno federal ha expropiado un buen número de inmuebles más, que serán destinados al tramo 6 del proyecto, mientras que en el Tramo 2 se informó que ya están listos todos los rieles y colocación de balasto, es decir, que bien podría ser uno de los primeros en ser puestos a prueba.

En ese sentido, el Presidente adelantó que posiblemente en abril iniciarán los recorridos de supervisión de vías férreas del tramo 2 a bordo de locomotoras. “Yo creo que en un mes, en ese Tramo 2, ya nos podemos subir a una locomotora en Campeche e ir hasta Mérida viendo cómo están las vías férreas y cómo quedaron los terraplenes, las terracerías, el balasto, los rieles”, apuntó.

Del mismo modo, destacó que realizará una gira por el sureste de México con Larry Fink, CEO de BlackRock, con el objetivo de mostrarle la riqueza arqueológica y las obras de infraestructura que se realizan para impulsar el turismo en esta región del país.

“Le decía yo a Larry Fink -presidente del fondo financiero más importante del mundo- que lo invitaba y aceptó. Vamos a llevar a cabo una gira por el sureste”, explicó López Obrador.

Si bien, el titular del Ejecutivo no dio a conocer la fecha en la que se realizará dicho recorrido; si aseguró que viajarán por dos o tres días y recordó que el tren se desplazará a 160 kilómetros por hora.

Denuncian relleno de humedales

De acuerdo con especialistas, que optaron por dejar sus nombres en el anonimato, el paso del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto daña considerablemente al ecosistema de humedales en la zona maya, pues están siendo rellenados con piedras y sascab.

El área se ubica en la carretera federal 307 Carrillo- Chetumal, a 12 kilómetros de la ciudad y conecta con las venas de agua de una de las lagunas más conocidas en el centro de Quintana Roo, llamada “Sijil Noh Ha” y otra, que a decir de un biólogo carrilloportense, se está dañando y que hay que tomar en cuenta que al final esas redes desembocan en bajos inundables que alimentan los humedales y manglares de la Biosfera de Sian Ka’an.

“Obvio que es una destrucción a la naturaleza y a simple vista se ve, sin embargo, no conocemos de los impactos porque no sabemos si hay un estudio como tal, pero es claro, que están haciendo lo que consideran, porque no es la única área que han destruido, hay otras más”, manifestó.

Afirma que el camino que hicieron de sascab “no afecta solo a la superficie, el verdadero problema es que de manera subterránea existe un flujo hídrico a través de venas de agua que muy probablemente colapsen cuando pongan los pilotes y se irán erosionando”, advirtió.

De tal manera, que anticipa un año de fuertes inundaciones y si lo hacen a poca altura seguro tendrán problemas con el agua y la erosión a futuro, esto podría ser un problema, incluso para el propio Tren Maya.

“Todo el suelo del este de la península tiene venas de agua subterráneas y cenotes en esta zona se han explorado muy poco las cavernas, no están tan expuestos como en el tramo cinco y aunque no estén a simple vista o sean cenotes abiertos estos son hábitats que conocemos muy poco y son ecosistemas únicos que debido a sus características resguardan especies de vida únicas”, aseveró el biólogo.

Finalmente, denunció que ningún trabajador de la obra quiso hablar sobre el problema, hay que recordar que el tramo está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).