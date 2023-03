“La luz del Otro” te enfrenta a grandes preguntas existenciales

Estreno el 30 de marzo en el Centro Cultural del Bosque

La obra es de Sergio López Vigueras y está bajo la dirección de David Psalmon

Arturo Arellano

Es el año 2123, la tierra es una costra de asfalto y edificios vacíos en la que no quedan hábitats naturales. Guerras y pestes han exterminado a la humanidad casi por completo. Diana y Bernardo creen, cada quien, ser los últimos habitantes del Circuito 13. Durante los años de destrucción, ella se dedicó a cuidar de quienes agonizaban, mientras Bernardo logró sobrevivir manteniéndose en constante huida.

Esa es la premisa de la puesta en escena “La luz del Otro”, nueva propuesta del colectivo TeatroSinParedes, que se presentará en la Sala Xavier Villaurrutia, del Centro Cultural del Bosque, a partir del 30 de marzo.

Una obra autoría de Sergio López Vigueras, bajo la dirección de David Psalmon, este último quien nos platicó los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN “parte digamos de un planteamiento que podríamos calificar de apocalíptico, ya que estamos frente a dos personajes que se manifiestan como los últimos habitantes del planeta tierra. A partir de ahí se arrojan preguntas en cuanto al sentido de la existencia, de la supervivencia, si vale la pena, si tiene sentido seguir existiendo como especie o deberíamos aceptar el fin que se avecina inevitable por las pocas acciones que se toman en materia ecológica”.

En este contexto, le gustaría que “la gente piense en el sentido de la existencia que está relacionado con la filosofía de Emmanuel Levinas filosofo lituano de origen judío, que concentra gran parte de sus estudios en la ética del otro. Habiendo vivido la tragedia de los campos de concentración, fue deportado y su familia en su mayoría asesinada; él al salir se cuestiona sobre como los seres humanos nos hemos concebido, imaginado, definido a partir del yo, y Emmanuel propone que se cambie el prisma, el ángulo y que nos centremos en una filosofía de la ética de considerar al otro como un infinito que no puede ser conquistado ni dominado”.

Y es que asegura que, si nos centramos en el “yo”, “alimentamos el rencor y la necesidad de venganza a las personas que nos hacen sufrir, pero si trato de meter justamente el ángulo de reflexión, anteponiendo la cámara en un aspecto que tiene que ver con el que está enfrente, es la única forma para dejarnos de aniquilar” dijo el director.

Esto está en la obra, asegura David, “estos dos seres humanos creen ser los últimos habitantes, poco a poco se dan cuenta que no están solos, y al encontrarse con otro, se hacen esa pregunta de re empezar la vida o no”.

Resignarse sería el acto más egoísta

En este contexto, asegura que “Resignarse sería el acto más egoísta que podríamos imaginar y al mismo tiempo es un acto mesiánico que podría parecer inútil. Aceptar que así será siempre, es dejar el capitalismo vivo, dejar el sistema como está, porque de todos modos se va a acabar el mundo, mejor vamos al Oxxo por otro six de chelas, ¿sería irresponsable? Seguramente, pero al mismo tiempo podría parecer ingenuo creer que nuestras acciones pueden tener un impacto y revertir el estatus Quo, entonces, no nos queda más que creer que es posible el cambio y mejorar, aunque sea una mentira, no podemos dejar de aferrarnos a que las cosas pueden ser diferentes”.

Y aclara que “No soy un determinista, ni digo que el planeta será mejor cuando desaparezcamos como especie, pero al mismo tiempo no puedo ser un optimista ingenuo. No quiero ser egoístamente pesimista, ni ingenuamente optimista. Por eso seguimos haciendo teatro en la era de plataformas digitales, para crear espacios para vernos a los ojos, y si logramos a partir de ahí revertir la catástrofe en que estamos inmersos es maravilloso. El teatro es una gotita de agua en este océano de desastre, pero opera en un nivel personal”.

Y es que, destaca que el cambio es una responsabilidad compartida y que se sienten agradecidos con quienes deciden salir de casa e ir al teatro “pensando en la Ciudad de México, los gobernantes han administrado los espacios urbanos y efectivamente ir al teatro no es un acto banal para quien decide hacerlo, son dos horas en el tráfico, meterse en un metro que cada vez funciona menos, es complicado. Por ello siempre hay que agradecer y aplaudir a la gente que decide salir de su casa e ir al teatro, para ellos trabajamos en nuestros contenidos, tomamos riesgos, investigamos, para que sientan que el teatro es un espacio vivo”.

Como todos los proyectos generados por TeatroSinParedes, desde hace más de 20 años, “La luz del Otro” pretende ser una obra que invite a la reflexión sobre uno de los retos más urgentes de la actualidad: nuestra convivencia con la naturaleza y con nuestros prójimos, así como las consecuencias de nuestras acciones sobre los ecosistemas. Cuenta con las actuaciones de Diana Sedano y Bernardo Gamboa.

“La luz del Otro” se presentará con temporada en la Sala Xavier Villaurrutia, del Centro Cultural del Bosque, del jueves 30 de marzo al domingo 7 de mayo. Los boletos tienen un costo de 150 pesos. También existe la promoción de los jueves de $30 pesos