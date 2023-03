La última y nos vamos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y Ciro Murayama, compañero de batallas en defensa del INE se despidieron de la Junta General Ejecutiva, en su última sesión ordinaria en la que participaron antes de irse. Córdova agradeció el compromiso y la valentía de los directivos y el personal del INE, a quienes calificó como el mejor conjunto de profesionales en el servicio público.

Murayama declaró: “Dejamos un INE bajo ataque, pero de pie… Obedecer implicaba ceder la autonomía del Instituto”. A unos días de dejar el cargo, el consejero Ciro Murayama Rendón reconoce que ser un árbitro visible ha traído costos y ataques, pero de lo contrario, hubieran tenido que entregar la autonomía e independencia del instituto al gobierno, como siempre se señaló y que era la finalidad de la 4T.

Murayama dijo que “les tocó bailar con la más fea” y que esta acción de defensa al INE, quizá no le sea perdonada, aun tras salir del consejo general. En su oficina en la sede del INE, que ya comienza a vaciar después de nueve años, asegura que las elecciones de 2024, serán las más competidas y ningún partido tiene asegurada la victoria, por lo que el INE será el “ancla de estabilidad ante un gobierno poco democrático”.

Ambos personajes desde sus posiciones fueron los funcionarios del INE que más dieron la cara y, por ende, los más atacados desde Palacio Nacional, pero nunca se doblegaron e hicieron lo que era necesario para defender una de las instituciones más preciadas en nuestro sistema democrático.

El presidente AMLO, por supuesto, desde su micrófono mañanero afirmó que la batalla no ha terminado: “Que no crean que terminó todo aún hay plan C y pidió ni un voto a los conservadores”. El presidente AMLO, tras la suspensión del “plan B” electoral, resuelta por el ministro de la Suprema Corte (SCJN) Javier Laynez Potisek, que además admitió dos nuevas solicitudes en contra del “plan B”, presentadas por el PRI y MC.

A una pregunta sobre su nueva estrategia, luego de la decisión de la Corte, el presidente López respondió: “Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C, el cual consiste en el voto del pueblo”.

Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek afirmó que su decisión de suspensión de la norma fue para salvaguardar el sistema democrático”. “Salvaguardar el sistema electoral” del país, lo cual deja claro que sí existen violaciones a la Carta Magna.

Cercanos a Morena no son idóneos.

En realidad el “plan C” inició con la toma por asalto del INE vía la elección de los cuatro nuevos miembros del Consejo General del instituto. La descripción del Presidente con respecto al supuesto “plan C” de no votar por los conservadores, es una ampliación del mismo y toca ahora a la Cámara de Diputados, con el comité técnico de evaluación, hacer su trabajo y enviar hoy los nombres de las personas que pasaron a la última fase de la elección, para la selección de los cuatro nuevos consejeros.

Maite Azuela Gómez, miembro del Comité Técnico de Evaluación que integró cuatro quintetas con 20 perfiles para ocupar cuatro consejerías del INE, sostuvo que quienes lleguen a esos cargos deben ser personas alejadas de los partidos políticos y la autoridad federal. Esto no se cumple.

En entrevista, señaló que quienes sustituirán a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y a Roberto Ruiz deben ser personas que garanticen autonomía, por lo que los cercanos a Morena no son idóneos para estar en el consejo general de dicho órgano. Es claro que Morena y la 4T buscarán tomar esos cuatro lugares, entre ellos la presidencia, para desde ahí, tratar de seguir con su plan de desaparecer al INE.

Nuevamente, los ojos del mundo en México

La muerte de 39 migrantes en una estación migratoria convertida en cárcel, fue realmente una muestra de inoperancia, irresponsabilidad y el mundo nos voltea a ver por esta tragedia.

En un video se observa que los extranjeros estaban encerrados con llave y que al momento que se produjo el incendio no fueron auxiliados por personal de la institución, que claramente se ve sin la más mínima prisa por sacarlos.

Lo cierto es que estaban encerrados como cualquier cárcel, sin cometer delito y no pudieron escapar de las llamas. Cuando se inició el fuego había en la estancia 83 migrantes y siete empleados. El Instituto Nacional de Migración (INM) es la autoridad responsable del manejo de estos centros y depende de la Secretaría de Gobernación.

La responsabilidad se está repartiendo. En principio, AMLO informó que los migrantes provocaron el incendio, luego de enterarse que iban a ser deportados. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rápidamente dijo que “hay un acuerdo en el interior del gobierno, y es Marcelo, el Secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del sistema migratorio”. Marcelo Ebrard dijo en sus redes sociales que “Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos”.

Se reportan 39 muertos y 29 hospitalizados. Los tres guardias que vigilaban la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejaron encerrados a los 68 migrantes que estaban allí, sabiendo de la presencia de fuego y humo en la celda. Así las cosas, hasta pronto.

